Doğum haritamızda Chiron: Yaran ve şifan nerede saklı?

"İyi bir şifacı yaralı olmalıdır. Yarası olmayan şifacı iyileştirici olamaz.” - Jung

“Sana büyük acılar vereceğim, çünkü senin büyük sevinçler yaşamanı istiyorum.” - Aruoba

Chiron doğum haritamızdaki hem yaramız hem de şifamızın geleceği yerdir. Yaramızı görmeyi ve sarmayı öğrendikçe en çok kendi yaramızı tanır, en çok yaramızla bilgeleşiriz. Ve en derin yaralarımız aynı yoldan geçenlere rehber, ışık, ilham ve şifa olur, birbirimizi şifalandırarak ruhumuzu özgürleştiririz.

Simgesi anahtara benzer ve bize yaşamdaki en büyük anahtarın kendi yaralarımızı görerek anlamak olduğunu anlatır.

Chiron, gökyüzünde önce Kuyruklu Yıldız zannedilmiş bir Centeur'dur. Mitolojik öyküsüne göre Kronos ve Phylria'nın yarı at yarı insan çocuğudur. Doğar doğmaz bu görüntüsü yüzünden annesi tarafından istenmeyerek dışlanmış, ilk yarasını annesinden almıştır. Bu yüzden Chiron, reddedildiğimizi hissettiğimiz bazen de kendimizi bilmeden hayattan dışladığımız alandır. O, ona isabet eden okların acısından kurtulmak için ölümsüzlüğünü feda etmiş ve acısının böyle dindiğini görmüştür. Aynı zamanda simya ve tıp konusunda o kadar yeteneklidir ki, simyayla çevresindekileri iyileştirmiş, hekimlik eğitimleri vermiştir.

Yaralarımızın hediyelerine kavuşarak özgürleşmek ve bilgeleşmek için önce onu anlamamız gerekir.

Chiron burcu nasıl hesaplanır? Chiron burcu tablosu.

8 Kasım 1951 – 27 Ocak 1955 Oğlak

27 Ocak 1955 – 26 Mart 1960 Kova

26 Mart 1960 – 19 Ağustos 1960 Balık

19 Ağustos 1960 – 20 Ocak 1961 Kova

20 Ocak 1961 – 1 Nisan 1968 Balık

1 Nisan 1968 – 18 Ekim 1968 Koç

18 Ekim 1968 – 30 Ocak 1969 Balık

30 Ocak 1969 – 28 Mayıs 1976 Koç

28 Mayıs 1976 – 13 Ekim 1976 Boğa

13 Ekim 1976 – 28 Mart 1977 Koç

28 Mart 1977 – 21 Haziran 1983 Boğa

21 Haziran 1983 – 29 Kasım 1983 İkizler

29 Kasım 1983 – 10 Nisan 1984 Boğa

21 Haziran 1988 – 21 Temmuz 1991 Yengeç

21 Temmuz 1991 – 3 Eylül 1993 Aslan

3 Eylül 1993 – 9 Eylül 1995 Başak

9 Eylül 1995 – 29 Aralık 1996 Terazi

29 Aralık 1996 – 4 Nisan 1997 Akrep

4 Nisan 1997 – 2 Eylül 1997 Terazi

2 Eylül 1997 – 7 Ocak 1999 Akrep

7 Ocak 1999 – 1 Haziran 1999 Yay

1 Haziran 1999 – 21 Eylül 1999 Akrep

21 Eylül 1999 – 11 Aralık 2001 Yay

11 Aralık 2001 – 21 Şubat 2005 Oğlak

21 Şubat 2005 – 31 Temmuz 2005 Kova

31 Temmuz 2005 – 5 Aralık 2005 Oğlak

5 Aralık 2005 – 20 Nisan 2010 Kova

20 Nisan 2010 – 20 Temmuz 2010 Balık

20 Temmuz 2010 – 8 Şubat 2011 Kova

8 Şubat 2011 – 17 Nisan 2018 Balık

17 Nisa 2018 – 25 Eylül 2018 Koç

25 Eylül 2018 – 18 Şubat 2019 Balık

18 Şubat 2019 – 19 Haziran 2026 Koç

Chiron burcunuza göre:

Koç: Güçlü, lider ve cesur olma, eril gücünü ele alma, aksiyon alma, insanları harekete geçirme, kendi ayaklarının üzerinde durma isteği. Güçsüz görülme, hızlı olamama, liderliği ve yönetiminin kabul görmemesi, hayatını başkasının yöneteceği korkusu. Yönetemediği veya hızlı hareket edemediği için dışlanacağını düşünme.

Boğa: Maddi ve manevi olarak önünü görebilme, geleceğe ve insanlara güvenebilme isteği. Birikimler yaparak, hayatın tadını çıkartarak iyileşme içgüdüsü. Değersizlik, mali kayıplara uğrama, kıtlık korkusu. Sıkıcı, geleneksel, enerjisiz ve az kazanca sahip olduğunda dışlanacağını düşünme.

İkizler: İletişim kurma, kalabalık çevreye sahip olma, bilgi sahibi olma ve seyahat etme isteği. Yanlış bir şey söyleme korkusu, konuşma ve anlamama korkusu, araba kullanma korkusu, eğitim ve kardeşlere dair yaralar. Konu ile ilgili doğru şeyleri söyleyemediğinde dışlanacağını düşünme.

Yengeç: Diğerlerine el uzatma, yardım etme, şifa olma isteği. Sıcak bir aile ve ev ortamı yaratma, anneyle sıcak bağlar kurma, diğerlerine ebeveyn gibi davranma, koruyup kollama isteği. Yuvasız, ailesiz kalma, köklerinden uzaklaşma korkusu. Herkesin ondan yardım ve destek beklemesi, yardım etmediğinde, sıcak bir aile ortamı isteğini dile getirdiğinde dışlanma düşüncesi.

Aslan: Yetenekleri ile görülme, parlama, takdir edilme isteği. İçindeki çocuğu özgürce yaşama, kendi olma, çocuk sahibi olma isteği. Kendisini tam gösterememekten, çocuk sahibi olamamaktan korkma, yaşam enerjisinin bastırılması korkusu. Yeteneklerini ortaya çıkarttığında, kendisini övdüğünde, çocuksu yönlerini gösterdiğinde dışlanacağını düşünme.

Başak: Kendine ve diğerlerine iyi gelme, düzenli yaşama, sağlıklı olma isteği. Eleştirilme, mükemmel olamama, sağlıksız görülme, günlük hayat rutininin sıkıcı olma korkusu. Başkalarına iyi gelmediğinde, hizmet etmediğinde, işlerini kolaylaştırmadığında, yapıcı eleştiriler yapsa dahi gördüğü hataları belirttiğinde dışlanacağını düşünme.

Terazi: Dengeli, huzurlu, estetik görülme, beğenilen biri olma isteği. İyi bir evlilik veya ortaklık yapma, adil bir yaşam sürme isteği. Yalnız kalma, beğenilmeme, onaylanmama, aldatılma korkusu. Alttan almayınca, rekabete girmeyince, evlenmeyince dışlanacağını düşünme.

Akrep: Sahip olduğu sezgilerini, gücünü, kaynaklarını doğru yönetme ve güçlü görünme isteği. Kayıplar deneyimleme, kontrolsüzlük, borç ödeme veya cinselliğe dair korkular. Ketum, gizemli, insanlar hakkında sezdiklerini söylediğinde, cinsel deneyimlere açık veya maddi anlamda paylaşımcı olmadığında dışlanacağını düşünme.

Yay: Derin bilgilere ve bilgeliğe sahip olma, hayat görüşüyle ışık olma, iyi bir okul bitirme, inançlarının kabul görmesi, manevi anlamda büyüme isteği. Hayat görüşünün küçümsenmesi, yüzeysel görülme korkusu. İçindeki pozitifliği, özgürlüğünü, güzel olayları, bildiklerini dile getirdiğinde dışlanacağını düşünme.

Oğlak: Saygınlık, statü, başarma, onay elde etme, içten içe güven duyma ve duygularını açma isteği. Baba veya otorite figürler tarafından kabul görme isteği. Başarısızlık, yalnızlık, yalnız ölme, yeteneksiz görülme korkusu. Kariyer alanında yükseldiğinde, sosyal çevresinde ise saygın olmadığında, iş bitirici olmadığında dışlanacağını düşünme.

Kova: İdealleri ve hayallerini gerçekleştirme, onu destekleyen bir sosyal çevreye veya ekip arkadaşlarına sahip olma isteği. Özgür, özgün, hümanist olma, kolektif olaylarla ilgilenme isteği. Arkadaşlarına uymadığında, onları temsil ettiğinde veya ismiyle öne çıktığında dışlanacağını düşünme.

Balık: Kendi duygularını, hayallerini, ihtiyaçlarını anlama ve iyileştirme isteği. İnsanlara yardım etme ve el uzatabildiğini görme isteği. Hayatı kontrol edememe, kapalı alanda kalma, hastalanma, muhtaç duruma düşme, kurban - kurtarıcı rollerine girme korkusu. İhtiyaçlarını dile getirdiğinde, yardım istediğinde, duygularından bahsettiğinde, kendini adamadığında veya feda etmediğinde dışlanacağını düşünme.

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi