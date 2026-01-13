HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Stil Giyim Altın Küre 2026 (Golden Globes) kırmızı halı görünümleri
Giyim

Kırmızı halı: Golden Globes 2026

Hollywood film ve dizi endüstrisinin önemli ödüllerinden Golden Globes (Altın Küre) 12 Ocak gecesi sahiplerini buldu. Biz de ünlülerin Golden Globes 2026 ödül gecesi kırmızı halı görünümlerini derledik.

Kırmızı halı: Golden Globes 2026
Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 11:46
Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 12:05
1

Abby Elliot

2

Ariana Grande

3

Ayo Edebiri

4

Elle Fanning

5

Miley Cyrus

6

Jennifer Lopez

7

Jackie Thon

8

Haley Kalil

9

Eva Victor

10

Emily Blunt

11

Chase Sui

12

Amanda Seyfied

13

Adam Scott ve Naomi Scott

14

Audrey Nuna

 

(Görsel kaynağı: Splashnews, Shutterstock)

Paylaş:
brush-purple Yorumlar