Soğuk havalarda sokak hayvanları için ne yapılabilir?

3- Bir kap su bir kap yemek

Kapınızın önüne su ve mama bırakmayı ihmal etmeyin bu sizin için ufacık bir hareket ancak onların hayatlarının devamlılığı için oldukça önemli. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bu noktalardan birincisi vitamin takviyeleri... Kış aylarında onların da bağışıklıkları düşüyor bu nedenle onların elinden daha sıkıca tutabilmek için sularının içine vitamin takviyesi ekleyebilirsiniz. Diğer bir nokta ise kaplar ile ilgili... Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında bu tür kaplara su koymak yerine plastik kaplara su koymak iyi bir fikir olabilir.