Soğuk havalarda sokak hayvanları için ne yapılabilir?

Sokak hayvanlarının en çok da bu soğuk havalarda bize ihtiyacı var. İşte tam da bu nedenle soğuk kış günlerinde onlar için yapabileceğimiz 7 iyilik...

Yaşam
24 Ocak 2022 Pazartesi

  • 1- Evinizde ona yer açın

    Yuvanızda ona da bir yer ayırmaya ne dersiniz? Eminiz bu fikir daha önce aklınızdan geçmiştir belki de küçük bir teşvik cümlesi gerekiyordur. Tabii ki gönlümüz onu sahiplenmenizden yana ancak hiç değilse bu soğuk kış günlerini geçirmesi için ona bir alan açabilirsiniz.

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  • 2- Bir küçük ev yapın

    Eviniz müsait olmayabilir, birlikte yaşama fikri size sıcak gelmeyebilir herhangi bir sebeple ona yer açamıyor olabilirsiniz ancak bu ona el uzatmaya engel değil. Yer açamıyorsanız bir küçük ev yapabilirsiniz. Soğuktan korunmaları için ev yapın.

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  • 3- Bir kap su bir kap yemek

    Kapınızın önüne su ve mama bırakmayı ihmal etmeyin bu sizin için ufacık bir hareket ancak onların hayatlarının devamlılığı için oldukça önemli. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bu noktalardan birincisi vitamin takviyeleri... Kış aylarında onların da bağışıklıkları düşüyor bu nedenle onların elinden daha sıkıca tutabilmek için sularının içine vitamin takviyesi ekleyebilirsiniz. Diğer bir nokta ise kaplar ile ilgili... Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında bu tür kaplara su koymak yerine plastik kaplara su koymak iyi bir fikir olabilir.

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  • 4- Kuşları unutmayın

    Sokak hayvanları deyince aklımıza hep kedi ve köpekler gelse de kuşlar da soğuk havalarda bize her zamankinden daha fazla muhtaç oluyor. Bu nedenle camlarınızın önüne bir kap su ve kuşların tüketebileceği yiyecekler (kuş yemi, buğday, ekmek) koyabilirsiniz.

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  • 5- Barınaklara destek verin

    Barınaklar ve bazı gönüllü hareketlere destek olmanın tam zamanı! Siz bir şeyler yapabilecek durumda değilseniz yapanlara el uzatabilirsiniz.

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  • 6- Hasta ve yaralı hayvanları görmezden gelmeyin

    Sokakta hasta veya yaralı bir hayvanı gördüğünüzde başınızı çevirmeyin. En azından ilgili belediye ile iletişime geçin. Hemen hemen her belediyenin bu durumlara özel oluşturduğu ekipler hızlı bir şekilde imdada yetişiyor.

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  • 7- Kaputa vurmayı unutmayın

    Sıcak yer arayışındaki kedilerin sığındığı yerlerden biri de araçlarımız... O nedenle aracınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmayı unutmayın.

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