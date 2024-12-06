2025 yılının rengi: Mocha Mousse

Pantone Color Institute, 2025 yılının rengini PANTONE 17-1230 Mocha Mousse olduğunu açıkladı!

2025 yılının rengi: Mocha Mousse
Yaşam
Giriş: 06 Aralık 2024 00:25 Güncelleme: 06 Aralık 2024 00:26
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Pantone Color Institute, 2025 yılının rengini PANTONE 17-1230 Mocha Mousse olarak duyurdu. Kadifemsi bir kahverengi olan Mocha Mousse, sıcaklığı, sofistike bir havası ve nostalji hissiyle ön plana çıkıyor. Bu ton, yalnızca estetik bir güzellik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda huzur ve bağlanma duygularını da harekete geçiriyor.


Mocha Mousse, minimalist ve doğal tasarımlarda kullanılabilecek bir zemin sunarken, klasik şıklık arayışında olanlar için de ideal bir seçim oluyor. Pantone'nin renk seçim süreci, dünya çapındaki trendlerin, kültürel dinamiklerin ve sanat, moda ile tasarım dünyasındaki yeniliklerin titizlikle analiz edilmesine dayanıyor. Bu süreçte renklerin toplumsal ve çevresel etkileri değerlendiriliyor. Seçilen renk, o yılın ruhunu yansıtarak yaratıcı endüstrilerde geniş bir etki yaratmayı amaçlıyor.


2025'in rengi Mocha Mousse, sıcak kahverengi tonuyla modern yaşamın sadeliğini, doğallığını ve aynı zamanda zarif detaylara olan ilgisini yansıtıyor. Hem sakinlik arayanlara hem de sofistike dokunuşlar arzulayanlara hitap eden bu ton, küresel çapta tasarım dünyasına ilham kaynağı olacak gibi görünüyor.




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