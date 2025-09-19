Erkeklerin menopozla ilgili bilmesi gerekenler

40 yaş üzeri bir kadının partneri misiniz? O halde menopoz öncesi dönemle yani perimenopozla ilgili bilmeniz gereken şeyler var!

Erkeklerin menopozla ilgili bilmesi gerekenler
Sağlık
Giriş: 19 Eylül 2025 12:16 Güncelleme: 19 Eylül 2025 12:17
ABONE OL

Gerçekten yorgun

Menopoz öncesindeki dönemde bulunan kadınlar sık sık yorgun olduğundan bahsedebilir. Sakın partnerinize "Bu kadar yorulacak ne yaptın ki?" demeyin! Bu dönemdeki bir kadının yaşadığı yorgunluk gerçektir ve neredeyse durmaksızın devam eder. Partneriniz muhtemelen geceleri kesintisiz uyuyamıyor ve hormon düzensizliği, gündüz yorgunluğa sebep oluyor. Bu da onun için her şeyi daha zor hale getiriyor.


Duyguları karışık

Partneriniz, elinde olmadan yaşadığı hormonal değişim nedeniyle birçok duygusal değişim yaşıyor. Duygulardaki ani dalgalanmalar, öfke patlamaları ve gözyaşları onun da kafasını karıştırıyor. Kendini eskisi gibi hissetmiyor ve biraz anlayışa ihtiyacı var. Ancak endişe etmeyin; bu durum, menopoz döneminde perimenopoza kıyasla çok azalır hatta ortadan kalkar.


Ağrı çekiyor

Eklemler, kaslar, kalçalar, omuz, sırt... Muhtemel sebep; menopozla birlikte vücudunda artan inflamasyon yani iltihaplanma. Çekilen MR ve röntgenlerde bir şey çıkmayabilir ama yaşadığı ağrı, gerçek.


Elinde olmadan kilo alıyor

Menopoz öncesindeki dönemde olan bir kadının artan karın yağlarının fazla kaloriyle ya da irade eksikliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Aldığı kiloların muhtemel nedeni iltihaplanma, bağırsak sağlığı ve yüksek kortizol seviyeleri. Bu yüzden diyet önerisine değil, günlük yaşam temposunu hafifletmede desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek gerek.


Menopoz: Bilgeliğe ve liderliğe atılan adım


Perimenopozla kavgalıyım
Perimenopozla kavgalıyım


Sıcaklıyor

Ateş basmaları ve gece terlemelerinden o kadar bıkmış durumda ki… 40 yaş üzerindeki partneriniz, beyninin vücut sıcaklığını ayarlayan bölümünde yaşanan değişim nedeniyle sıcak basmalarını kontrol edemiyor ve günde 15 kez fırına atılmış gibi hissediyor. Tekrar hatırlatalım, onun elinde değil! Lütfen klimayı veya kombiyi tekrar ayarladığında bunu görmezden gelin. Bu dönem, eninde sonunda geçecek.


Beyin sisi yaşıyor

Partneriniz, size bazen doğru düzgün düşünemediğini ve bunun onu korkuttuğunu muhtemelen söylemiyor. Beyin sisi perimenopozda çok yaygındır ama o, bunun altta yatan ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklanabileceğini sanarak endişe ediyor. Beyin sisi, menopoz sonrasında neredeyse tamamen kaybolur. Bu bilgiyle ve biraz şefkatle ona çok yardımcı olabilirsiniz.


Doktoru ona yardımcı olmuyor

Tuhaf görünebilir ama tıp fakültesinde menopoz hakkında eğitim verilmiyor. Bu yüzden muhtemelen ihtiyacı olan yardımı alamıyor. Menopoz öncesi dönemle ilgili içeriklere günde birkaç dakika ayırarak yaşadığı şeyleri anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Edineceğiniz bilgiler, onu daha iyi anlamaya ve bu dönemi ilişkinizi koruyarak geçirmenize yardımcı olur.


İlginizi çekebilir: Menopozda uykusuzluk için ne yapmalı?


Perimenopozla kavgalıyım
Perimenopozla kavgalıyım







YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.