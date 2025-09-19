Erkeklerin menopozla ilgili bilmesi gerekenler

Gerçekten yorgun

Menopoz öncesindeki dönemde bulunan kadınlar sık sık yorgun olduğundan bahsedebilir. Sakın partnerinize "Bu kadar yorulacak ne yaptın ki?" demeyin! Bu dönemdeki bir kadının yaşadığı yorgunluk gerçektir ve neredeyse durmaksızın devam eder. Partneriniz muhtemelen geceleri kesintisiz uyuyamıyor ve hormon düzensizliği, gündüz yorgunluğa sebep oluyor. Bu da onun için her şeyi daha zor hale getiriyor.

Duyguları karışık

Partneriniz, elinde olmadan yaşadığı hormonal değişim nedeniyle birçok duygusal değişim yaşıyor. Duygulardaki ani dalgalanmalar, öfke patlamaları ve gözyaşları onun da kafasını karıştırıyor. Kendini eskisi gibi hissetmiyor ve biraz anlayışa ihtiyacı var. Ancak endişe etmeyin; bu durum, menopoz döneminde perimenopoza kıyasla çok azalır hatta ortadan kalkar.

Ağrı çekiyor

Eklemler, kaslar, kalçalar, omuz, sırt... Muhtemel sebep; menopozla birlikte vücudunda artan inflamasyon yani iltihaplanma. Çekilen MR ve röntgenlerde bir şey çıkmayabilir ama yaşadığı ağrı, gerçek.

Elinde olmadan kilo alıyor

Menopoz öncesindeki dönemde olan bir kadının artan karın yağlarının fazla kaloriyle ya da irade eksikliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Aldığı kiloların muhtemel nedeni iltihaplanma, bağırsak sağlığı ve yüksek kortizol seviyeleri. Bu yüzden diyet önerisine değil, günlük yaşam temposunu hafifletmede desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek gerek.

Sıcaklıyor

Ateş basmaları ve gece terlemelerinden o kadar bıkmış durumda ki… 40 yaş üzerindeki partneriniz, beyninin vücut sıcaklığını ayarlayan bölümünde yaşanan değişim nedeniyle sıcak basmalarını kontrol edemiyor ve günde 15 kez fırına atılmış gibi hissediyor. Tekrar hatırlatalım, onun elinde değil! Lütfen klimayı veya kombiyi tekrar ayarladığında bunu görmezden gelin. Bu dönem, eninde sonunda geçecek.

Partneriniz, size bazen doğru düzgün düşünemediğini ve bunun onu korkuttuğunu muhtemelen söylemiyor. Beyin sisi perimenopozda çok yaygındır ama o, bunun altta yatan ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklanabileceğini sanarak endişe ediyor. Beyin sisi, menopoz sonrasında neredeyse tamamen kaybolur. Bu bilgiyle ve biraz şefkatle ona çok yardımcı olabilirsiniz.

Doktoru ona yardımcı olmuyor

Tuhaf görünebilir ama tıp fakültesinde menopoz hakkında eğitim verilmiyor. Bu yüzden muhtemelen ihtiyacı olan yardımı alamıyor. Menopoz öncesi dönemle ilgili içeriklere günde birkaç dakika ayırarak yaşadığı şeyleri anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Edineceğiniz bilgiler, onu daha iyi anlamaya ve bu dönemi ilişkinizi koruyarak geçirmenize yardımcı olur.

