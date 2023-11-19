2024 yılında Yengeç, Akrep, Balık burçlarını neler bekliyor?

Yengeç & Yükselen Yengeç

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle evlilik, ilişkiler, eşinizin alacağı önemli kararlar, hukuksal konular veya ortaklıklar gibi alanlara dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ancak öncesinde bu alanlarda gecikmeler söz konusu olabilir.

Şubat ayında ise 2023 Ekim – Kasım aylarında aile, ev veya kariyerinize dair başlattığınız konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; hayallerinizi gerçekleştirme fırsatları bulacaksınız. Bu yıl uzun zamandır dilediğiniz dilekleriniz, niyetleriniz gerçek olabilir! Aynı zamanda sosyalleştikçe şans elde edeceğiniz bir yıl olduğu için bol bol dış dünyada olmalı, buluşma, davet ve organizasyonlara katılmalısınız. Yepyeni sosyal çevrelere gireceğiniz, çevreniz tarafından destekleneceğiniz bir yılda olacaksınız. Kariyer hayatınızda başarılarınızın ve kaynaklarınızın arttığını göreceksiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında hayallerinize veya sosyal çevrenize dair beklenmedik güzel uyanışlar yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; içe dönmek, dinlenmek, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Maneviyatınız genişleyebilir, sezgileriniz artabilir, karşınıza çıkan bilge insanlardan destekler görebilirsiniz. Uzaklaşmak, tatillere çıkmak, yurt dışına gitmek size yeni bir hayat felsefesi katabilir. Rüyalarınız ve yaşamın işaretleri size rehber olurken, ilahi olarak korunduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle hayat felsefenizi ve bildiklerinizi yenilediğiniz, yargılarınızı kırdığınız bir döngüdesiniz. Bu döngüde; eğitim, ticaret, seyahat, hukuk veya yurt dışı bağlantılı konularda yavaşlamalar veya gecikmeler yaşamış olabilirsiniz. Bu etkiler bu yıl da devam ederken öğrenmeye, anlamaya ve kendinizi genişletmeye açık oldukça; kalıcı, sağlam bir hayat bir hayat felsefesi edinebilirsiniz. Bu yıl kendinizi geliştirdiğiniz konular ve edindiğiniz bilgiler, bir sonraki yıllarda kariyerinize katkı olacaktır.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte iç huzurunuzu sağlamak, yaşadığınız alana ait hissetmek, köklerinizle barışmak için ihtiyacınız olanı göreceksiniz. Ev, aile veya yaşam alanlarınızda sonuçlanmalar, tamamlanmalar yaşayacaksınız.

8 Nisan Güneş Tutulması ile onay alma çabasından özgürleşerek, konfor alanınızdan çıkarak kendiniz olacağınız bir kariyer hedefi belirleyebilir, kendi işinizi kurabilir, yükselebilir, uzun zamandır geleceğinize dair istediğiniz bir konuda radikal kararlar vererek daha özgür hissedebilirsiniz. Ancak bu süreçte gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bu süreçte eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuksal konular, uzaklarla olan bağlantılarınız, ticaret veya yayıncılık alanlarında bir değişim sürecine girebilirsiniz. Sezgilerinizi dinlemek size yol gösterecektir.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ile 2023 Ekim ayında başlayan ev veya ailenize dair konularla alakalı bir değişim veya tamamlanma sürecine gireceksiniz.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; kaynaklarınızı yönetmeye, birikimler yapmaya, yeteneklerinizi keşfetmeye, yeteneklerinizle kazanç sağlamaya dair planlamalar yapabilirsiniz. Lüks harcamalarınızı dengelemeniz gerekebilir.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; sağlığınızı korumak, takviyeler almak, enerjinizi doğru yönetmeyi ve doğru kullanmayı öğrenmek, kararlarınızı duygularınızın yoğun biçimde etkilemesine izin vermeden adımlar atabilmek olacak.

Yıl boyu Ay Düğümleri geleceğinizi işaret ederken; kendinize mutlu bir gelecek hediye etmek ve hayat yolunuzu açmak adına kendiniz olabildiğiniz yerlerde kalmalı, cesur kararlar almalı, ait olduğunuz ve size iyi gelenlerle yola devam etmelisiniz.

Akrep & Yükselen Akrep

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle iletişim, haberleşme, yazışma, anlaşma, seyahat veya ticarete dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Şubat ayında ise özellikle iş, yaşam düzeni, sağlık veya ruhsal konular ile ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarında en şanslı dönemlerinizi geçiriyor olacaksınız. Bu süreçte evlenebilir, evleneceğiniz kişi ile tanışabilir, evliliğinizde ise güven dolu güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ortaklıklar ve hukuksal konularda da destekleneceksiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında aşk yaşamınıza dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; korkularınızı aşarak yükseldiğiniz, hayatınızdaki krizleri kolaylıkla çözdüğünüz, ruhsal olarak daha derin hissettiğiniz etkilerde olacaksınız. Bu dönemde toplu kazançlar elde edebilir, evlilik veya ortaklıklarınızda kaynaklarınız çoğalabilir, banka, yatırım, kredi gibi konularda şanslı olabilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; kendiniz olmak, koşulsuzca sevebilmek, fedakarlıklarınızı dengelemek, hayattan daha çok keyif almak, risk alabilmek, uzun ilişkiler kurmak gibi konularda deneyimler yaşıyorsunuz. Bu yıl da bu etkiler devam ederken var olan ilişkiniz ciddileşebilir, hobilerinizde daha disiplinli ilerleyebilir, çocuğunuza dair sorumluluklar alabilirsiniz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma etkileri ile ruhsal ihtiyaçlarınızı fark etmek üzere durup dinlenmeye davet edileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yenileyecek, olanların iç yüzünü fark edecek, iç dünyanıza iyi geldikçe hayattan da daha çok keyif alacak, iş ve yaşam düzeninizi dengeleyeceksiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; yaşam düzeninizi yenileyecek, alışkanlıklarınız, sağlığınız ve iş hayatınıza dair radikal kararlar alarak daha sağlıklı ve keyifli bir hayat yaratacaksınız. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Kendinizi güvenle göstermek, kendinizi merkeze almak, markalaşmak veya aşk, hobileriniz, çocuklarınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında iç dünyanızda başlayan konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek. Ruhsal anlamda açılımlar yaşayacak, geleceğe dair önemli kadersel adımlar atacaksınız.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; kariyerinizi, gelecek planlarınızı, statünüzü, hedeflerinizi gözden geçiriyor olacaksınız. Bu dönemde evlilik veya kariyerinize dair planlamalar yapabilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; kariyer, eğitim, hukuk, seyahat veya ticaret alanlarında yavaşlamak, daha temkinli adımlar atmakla ilgili olacak. Sürecin ipuçlarını Eylül 2024 itibariyle görmeye başlayabilirsiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; hayata karışmanızı, yaşamdan zevk almanızı, size iyi gelen bir hayat düzeni yaratmanızı işaret ederken; hayal ve istekleriniz için geri planda kalmamalı, kariyer ve aşkta güzel bir hazırlık evresinde olduğunuzu bilmelisiniz.

Balık & Yükselen Balık

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle hayalleriniz, idealleriniz, sosyal çevreniz ve organizasyonlara tüm başlangıç ve girişimleri kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebileceksiniz.

Şubat ayında ise özellikle mali alanlara dair konularla ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; eğitim, reklam, iletişim, sosyal, medya, haberleşme, yazışma, anlaşmalar, seyahatler, ticaret, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili konularda şanslı etkilerle destekleniyor olacaksınız. Bu dönemde sözlerinizle daha fazla güven verebilir, etki yaratabilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında beklenmedik güzel haberler alabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; yaşam alanınız, aileniz, evinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha büyük bir eve çıkabilir, taşınabilir, daha kalabalık bir ev yaşamına geçebilirsiniz. Evlenmek, çocuk sahibi olmak veya kardeşinizin çocuk sahibi olması söz konusu olabilir. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; kendinizi tanıdığınız, kişiliğinizi yeniden yapılandırdığınız, hayatınızın otoritesini ele aldığınız etkilerden geçiyorsunuz. Bu yıl da isteklerinizden vazgeçmemek, disiplinli ve sabırlı olmak, kendinize güvenmek, kendiniz olmak, sınırlarınızı doğru çizmek sizi kalıcı başarılara götürecek. Yıl boyu olgunluğunuz ve saygınlığınızı güçlendirmek sizi yükseltiyor olacak.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; mali alanlar, kaynaklarınız, alacaklar veya borçlarınızla alakalı bir süreci tamamlayarak yeni bir döneme geçiyor olacaksınız.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; öz değerinizi güçlendirmek, kendi kazanç ve değerlerinizi kazanmak, kendi ayaklarınızın üstünde durmak, kendi kendinize yetebilmekle alakalı radikal kararlar alabilir, önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bu tutulma ile birlikte kendinizi iyileştirecek, şifalandıracak, kendinizi öncelik yapmaya başlayacak, kimliğinizi ve imajınızı yeniliyor olacaksınız.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan mali alanlara dair konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecektir. Özellikle ortaklar ve iş birliklerinden elde edilen gelirler ya da eş kazancınız gündeme gelebilir.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; iş, yaşam düzeniniz, sağlığınız ve rutinlerinizle alakalı bir planlama sürecine girebilir, yeni bir düzen kurabilir, eski eşyalardan veya bağımlılıklardan arınarak hafifleyebilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; ilişkiler veya çocuklarınızla alakalı kadersel gündemleri gözden geçirmeye dair olacak. Bu dönemde kendi merkezinizde kalmalı, hayattan daha çok keyif almak için harekete geçmeli, spor yapmalı, bir şeyleri içinize atmak yerine daha çok dile getirmelisiniz. Sürecin etkilerine dair ipuçlarını Eylül 2024’ten itibaren almaya başlayabilirsiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; kendinizi daha çok tanımanız, kendinize güvenmeniz, yeteneklerinizi açığa çıkartmanızla alakalı alanları işaret ediyor. Bu yıl kendinize inandıkça parlayabilir, kendinizi keşfetmenin hazzını yaşayabilir, sağlam ve güzel bir gelecek inşa edebilirsiniz.

Hepinize mutlu yıllar dileklerimle!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi