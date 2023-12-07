12 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024: Merkür Retrosu

Yepyeni bir yıl başlarken, içinde yepyeni bir telaş uyanıyor. Sen bilmesen de, ruhun büyük bir döngünün geride kaldığını biliyor. Yılı; büyük farkındalık ve uyanışlarla, geçmişi geride bıraktıran, geleceğe umutla baktıran önemli değişimlerle kapatmaya hazırlanıyorsun. Yaklaşmakta olan 'yeni'nin hissi ruhunun her yanını sararken, korkuların ayaklanabilir, değişken duygular yaşayarak yaklaştığın kapıyı açmakta direnebilirsin. Fakat o kapıyı açtığında göreceksin, bazen içten içe umudunu yitirsen de ömrünce beklediğin, bir gün geleceğine inandığın o günler artık karşında. Tedirgin heyecanını doyasıya yaşa. Yeni yıla mucizelerin hayretleriyle başlamaya hazır mısın

Hepimizin hayatını değiştiren o yıl biterken... Yeni yıla 12.12 tarihinde başlayacak önemli bir Merkür Retrosu ile başlıyoruz. Merkür Retrosu ile doğru bildiklerimizin aslını göreceğimiz, yıl boyu yaşadıklarımızı gözden geçireceğimiz, yaşadıklarımızın nedenlerini daha iyi anlayacağımız, geçmiş defterleri önemli yüzleşmelerle kapatacağımız günlere bizi hazırlıyor. Geçmişimiz, geleceğimizi inşa ediyor. Yaşadıklarımızın hediyeleriyle, 2024'e; kendimizden daha emin, değerimizin ve ne istediğimizin farkında, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hepimiz için yeni bir hayat döngüsü başlıyor.

Bugünlerde karşınıza çıkan her deneyim ve kişinin; yıl boyunca yaşadıklarınıza son noktayı koymak, anlaşılmamış bir deneyimi tam anlamıyla göstermek, yarım kalan bir hayat dersini tamamlamak, ruhunuzu büyütmek, ne istediğiniz ve istemediğinizden emin olmak için yaşandığını bilmelisiniz. Tüm; aksilik, iptal, bozulma ve gecikmelerin ise; zihninize nefes aldırmak, durup dinlenmeye izin vermek, yaşadıklarınızı gözden geçirmek için sizi yavaşlattığını görmelisiniz.

12 - 22 Aralık tarih aralıklarında;

Yaşama ve yaşadıklarımıza daha gerçekçi gözlerle bakmayı öğreneceğiz. Emek verdiğimiz konuların karşılığını alacak, ertelediğimiz konulara başlayacağız. Sınırlarımızı çizmek, insanların sınırları aşmasına doğru bir duruş sergilemek, otoritemizi koymak ve korumak, saygınlığımızı oluşturmak, hayata yetişkin gözlerle bakmak önemli olacak. Daha olgun konuşmayı, daha olgun bir bakış açısıyla gelecek planları çizmeyi deneyimleyeceğiz. İş, kariyer hedefleri ve bütçemizi doğru biçimde ele alabileceğiz. Sorumluluk almaktan kaçtığımız yerlerde yaşadığımız suçluluk duygularını fark ederek eyleme geçmeye davet edileceğiz.

23 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarih aralıklarında;

İçimizde bizi yaşama bağlayan yepyeni heyecanlar uyanacak, geleceğe umutla bakabileceğiz. Yaşadıklarımıza büyük resimden bakacak, geçtiğimiz yıla anlam verecek, gelecek için daha istekli ilerleyeceğiz. Bu dönemde; aşırı iyimser olmamak, bir şeyleri ciddiye almak, büyük riskler almamak, hızla ilerlememek deneyim alanımız olacak. İletişim şeklimizi, hayata bakış açımızı, insanlara koyduğumuz tavrı değiştirerek yenileyeceğiz.

Bu süreçte;

Geleceğimizde görmediğimiz her şey net biçimde sonlanırken, geleceğimizde istediğimiz her şey ve herkes için sorumluluk almayı, kendimizi ertelememeyi, deneyimlerimize saygı duymayı öğreneceğiz.

Bugünlerde; her konuda planlı, istikrarlı, gerçekçi ve disiplinli ilerlemeliyiz. Süreci sağlam planlar yapmak için kullanarak verimli geçirebiliriz. Her türlü imza, başlangıç, alışveriş, radikal adım atma gibi konuları mümkünse 11 Ocak Yeniay'ı sonrasına bırakmalı, bu dönemi hazırlık evresi olarak geçirmeliyiz. Bugünlerde; gecikme, erteleme, ticarette ve yolculuklarda, özellikle havayolunda sorunlar, cihazlarda bozulmalar, eleştiriler, yanlış anlaşılmalar, elektrik kesintileri, bankalarda, sosyal medyada problemler olabilir. Eğitim, hukuk ve yönetim sistemi, liderlerle ilgili gafların gündeme geldiğini görebiliriz.

''Herkesin dönmek istediği ama penceresinin önünden bile geçemediği bir evi vardır. Herkesin zamanında çok yürüdüğü ama şimdi asla adım atmadığı bir yolu vardır. Herkesin çok sevdiği ama artık asla dinlemediği bir şarkısı vardır. İşte, bu hayat böyledir.''

Yepyeni bir yıla hazırlanırken; sadece gerçek olanla yoluna devam ettiğin, ne olursa olsun kendinden ve özünden vazgeçmediğin, içine sinmeyen yolları bırakacak gücü kendinde bulduğun, gidene ve gelene izin verdiğin için kendine teşekkür et. Alacağın her karar, seni sana daha da yakınlaştırsın. Sevgide ve mucizede kaldıkça, sevgi ve mucize seninle olacak, sana senden akacak. Ömrünce inandığın ve beklediğin geleceği görmek için yaşa. Sen, sana en çok yetensin.

Burçlara özel etkileri;

Koç: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; gelecek planlarını gözden geçirmeye, gerçekten geleceğinden neler istediğini anlamaya, başarmak için doğru planlar yapmaya davetlisin. Kariyerini, statünü, toplumdaki imajını yenileyecek, kendine daha çok inanarak ilerleyeceksin. En güzel anahtarın; yaşam umudun, bildiklerin, geçmiş tecrübelerin olacak. Daha özgür ve kendinden emin bir gelecek yaratmaya hazır mısın?

Boğa: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; yaşamında tutunduğun ama serbest kalması gerekenleri görecek, geleceğe bakış açını değiştirecek, bolluk bereket ve sevginin yaşamına akmasına izin vereceksin. Mali konularda doğru planlar yaptıkça, kaynaklarını güzelleştirecek, emeklerinin karşılığını göreceksin. Yaşama daha derin bir umutla sarılmaya, kendine dengeli yaklaştıkça hayattan hakkın olanı almaya, kendi derinliklerini tüm gerçekliğiyle görmeye hazır mısın?

İkizler: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; ilişkilerinin senden bir parça olduğunu görecek, kendine nasıl yaklaşıyorsan onu bulduğunu fark edeceksin. Kendinle olan ilişkini güzelleştirdikçe; uyum, denge ve sevgiye açılacaksın. Evliliğin veya ilişkinde geleceğinde gerçekte kimi ve neleri istediğini fark edecek, doğru gelecek planları yapacak, kararlarını sorgulayacaksın. Bir diğerinin sana kattığı güzellikleri görerek kendine daha çok yaklaşmaya hazır mısın?

Yengeç: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; evliliğini veya ilişkini gözden geçirecek, ilişkinizin geleceği için yapılması gerekenleri daha çok fark edeceksin. Karşılıklı çaba harcamak, yoğunluğun içinde durup dinlenmeye izin vermek deneyimin olacak. Sevgiye emek verdikçe, içindeki sevgiyi de yeniden yeşerteceksin. Geleceğini inşa ederken, bugünden ne kadar tat aldığını fark etmeye, birlikte birbirinize güç vererek ilerlemenin güzelliklerini görmeye hazır mısın?

Aslan: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; daha sağlıklı bir iş ve yaşam düzeni yaratmaya, sana iyi gelen rutinler oluşturmaya, daha hafif ve kolaylıkla yaşamaya davetlisin. Bugünlerde eski eşyalardan arınmak, bedenine iyi bakmak, uyku ve beslenme alışkanlıklarını, çocuğunun yaşamını iyileştirmek deneyimin olacak. Hayatı aşkla yaşamak, hayattan daha çok keyif almak için içindeki neşeli çocuğu uyandırmaya davetlisin. Kendini daha çok aşkla sevmeye, kendine iyi gelmeye, aşkın sana kattıklarını görmeye, ilişkinde derinleşmeye hazır mısın?

Başak: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; hayat sahnendeki duruşunu görmeye, hayattan daha çok keyif alabilmeye, kendini koşulsuzca sevebilmeye davetlisin. Bugünlerde ilişkilerinde yaşadıklarına daha gerçekçi yaklaşabilir, geleceğe dair önemli kararlar alabilirsin. Hobilerinde başarılar yakalayabilir, çocuğun varsa ona en iyi öğretmen olabilirsin. İç dünyana iyi geldikçe yaşamdan daha çok keyif almaya, sınırlarını doğru çizmeye, yeteneklerini ve ışığını açığa çıkartmak için yeni adımlar atmaya hazır mısın?

Terazi: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; iç dünyanın, çocukluğunun, ailenden aldıklarının yaşama bakış açını nasıl etkilediğini görmeye hazırlanıyorsun. Ait olduğun yerleri bulmak, ev ve aile ilişkilerini yenilemek, yeni bir eve taşınmak için doğru planlar yapmak, yeni yerlerde yeni hikayeler dinleyerek bakış açını yenilemek gündemine gelebilir. Geleceğe umutla bakmak, yepyeni planlarını hayata geçirmek için önce durup kendinle kalmaya, ardından kendinden emin hayata karışmaya hazır mısın?

Akrep: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; hayata bakış açını yenilemeye, daha gerçekçi bakabilmeye, kendini daha doğru ifade ederek doğru kişileri yaşamına çekmeye davetlisin. Bugünlerde gecikmiş haberleri alabilir, mali planlamalar yapabilir, kazançlarını çoğaltmak için yepyeni tanışma ve görüşmeler yaşayabilirsin. Kendini anlattıkça güzelliklerle buluşmaya hazır mısın?

Yay: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; kendine, sevgine, bedenine, zamanına, emeklerine verdiğin değer kadarını hayattan aldığını görmeye davetlisin. Bugünlerde mali planlamalar yapabilir, yaptığın yatırımları gözden geçirebilirsin. Ertelediklerini hayata geçirebilir, sustuklarını söyleyebilir, kendine ve yaşama daha gerçekçi bakabilirsin. En büyük yatırımın kendine olduğunu, en değerli hazinenin tecrübelerin ve bildiklerin olduğunu görmeye hazır mısın?

Oğlak: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; kendini, yaşama karşı duruşunu, koyduğun sınırları, sana gerçekten saygı duyanları, yaşamında gerçek olanları, yolunda yürümesi gerekenleri görmeye davetlisin. Bugünlerde ertelediklerini hayata geçirebilir, kendin için yepyeni seçimler yapabilirsin. Geçmişten gelenler, geçmiş tecrübelerinin sana katkılarını yeniden gösterebilir. Rüyalarına ve sezgilerine güven. Geçmişten geçerek, umut dolu bir geleceğe ilerlemeye hazır mısın?

Kova: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; durup dinlenmeye, iç dünyana dönmeye, yaşadıklarının hakikatlerini görmeye davetlisin. Bugünlerde zihnine iyi gelen şeylere zaman ayırmalı, yaşadıklarının sana kattığı bilgeliğe odaklanmalı fakat daima ileriye bakmalısın. Korkularından geçerek yepyeni bir gelecek yaratmaya, seni durduran her şeyden geçerek özgürleşmeye, doğru kişilerle doğru adımlar atmaya, hayallerini yenilemeye hazır mısın?

Balık: Hızla akıp giden hayat serüveninde, durup filmi geriye sararak; hayallerini gerçekleştirmek için geçmişte attığın adımları ve yaptığın seçimleri daha net görmeye, seni gerçekten destekleyen dostlarını fark etmeye, geleceğe doğru yeni adımlar atmak için doğru planlar yapmaya davetlisin. Geçmiş tecrübelerin ve sezgilerin en önemli pusulan olurken, hayat sahnesine yeniden çıkmadan önce kendi sessizlik ve huzurlu alanını yaratmaya, iç dünyanda önemli açılımlar yaşamaya, büyük resmi görebilmek için biraz uzaklaşmaya hazır mısın?

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi