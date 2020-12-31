2021 yılı astroloji yorumu

Korhan Kılınçkaya, 2021'de gökyüzündeki önemli etkileri kaleme aldı.

2021 yılı astroloji yorumu
Astroloji
31 Aralık 2020 Perşembe

Merhaba, oldukça zor bir yıl geçirdik. Birçoğumuz hayatımızda ilk defa pandemi ile tanıştı ve kalıcı dönüşümler yaşadık. Agresif bir şekilde yayılan virüs 2020 yılı aralık ayı verilerine göre dünyada Türkiye nüfusu kadar kişiyi etkiledi, insanlar öldü, şirketler battı, yatırımını teknolojiye yapmış bazı şirketler market değerini iki üç katına çıkardı, liderler değişti, dünya ekonomik bir krizin eşiğine geldi. Kısacası kendini güncelleyememiş yapılar kalıcı yıkımlar yaşadı. Teknolojinin önemi bir kat daha arttı, insanların çoğu evden online çalışmaya başladı ve dünya daha da globalleşti. Stres ve depresyon insanların seyahat edememesi, evlerinde kapalı kalması ve kendilerini rahatlatamaması sebebiyle arttı, ilişkiler ve evlilikler ciddi sınavlardan geçti.


Artık bu “lanetlenmiş” yılı geride bırakıyoruz. Eminim büyük çoğunluğumuz yeni yıldan çok 2020’nin bitişini kutlayacaklar. Önümüzde ise biraz daha umut beslediğimiz bir yıl var. Bu yıl içerisindeki astrolojik görünümlerin bir toplamını düşünecek olursak yapıların, özellikle teknolojik ve finansal yapıların değişmeye devam edeceğini söyleyebilirim. Hiyerarşik yapılar da önemli sınavlardan geçecekler ve ileriye dönük güncellemeler yaşayacaklar. Eskimiş yapılardan kurtulup daha yeni ve güncel olana ilerlemeye devam edeceğiz. Fakat bu güncellemeler yumuşak geçişlerden çok şartların biraz daha baskılı bir şekilde gelişmesi ile yaşanacak.


Yılın başında çok uzun sürmeyecek de olsa bir Jüpiter – Uranüs karesi yaşayacağız. Bu da finansal sistemler ve turizm, yolculuklar, inanç sistemleri gibi konularda ani değişiklikler ve güncellemeler anlamına geliyor. Ayrıca yıl boyunca iki kez hem yılın başında hem de sonunda bir Satürn – Uranüs karesi yaşayacağız ki yılın en önemli kombinasyonu bu olacak. Bu da ani değişikliklerin yine dünyadaki sistemler, hiyerarşiler, toprakla ilgili konularda yaşanacağını söylüyor. Ülkemizin borçlar, krizler alanında gerçekleşeceği için ekonomik anlamda sarsıntılar ve dönüşümlerin devamını bekliyorum.


Artık teknolojinin, bilimin, hümanizmin ve özgürlüklerin daha ön planda olduğu bir döneme giriyoruz. Kişisel olarak özgürlüklere, insani değerlere, bizi aşağı çeken çürümüş kalıplardan özgürleşmeye ve ilerlemeye, doğaya daha çok saygılı olmaya, altı dolu ve bir derinliği, felsefesi olan bilgiye daha çok odaklanacağız, odaklanmamız gerekiyor.


Yılın önemli tarihleri


Jüpiter Uranüs karesi: 18 Ocak’ta kesinleşiyor fakat yaklaşık 1 ay sürece yoğun olarak etkili.


Satürn Uranüs karesi: 17 Şubat’ta ilk kare kesinleşiyor, Haziran’da Satürn’ün retro periyodunda tekrar bir kavuşum gerçekleştirecek ve Aralık ayında son kavuşumlarını gerçekleştirecekler. Özellikle bu aylarda yoğun olmak üzere yılın tümünde etkili olacak bir açı olacak.


Jüpiter 14 Mayıs – 28 Temmuz arası Balık burcunda olacak: 2.5 ay kadar Jüpiter Balık etkilerini deneyimleyeceğiz. Jüpiter’in oldukça güçlü olduğu bu dönem finansal ve ulaşım sistemleri için daha olumlu olacağını düşündüğüm bir dönem olacak, yaratıcılığımız ve doğaya ve muhtaç olan kişilere hassasiyetimiz artacak. Sağlık ve iyileşme ile ilgili önemli yol kat edilecek.


26 Mayıs Yay’da Ay tutulması ve 10 Haziran İkizler’de Güneş tutulması: Yılın 2. yarısını etkileyecek olan bu tutulmalar 2020 sonunda yaşadığımız tutulmalara oldukça benzer ve eğitim sistemleri, yolculuklar ve inançlar gibi konularda çeşitli reformlara gideceğimiz dönemlere işaret ediyor. Ülke haritasının da sağlık, hastaneler ve inziva alanlarında gerçekleşeceği için detaylarını yıl içerisinde yazacağım yeni bir dönemin başlangıcını hazırlayacaklar.


Ayrıca yıl sonunda gerçekleşecek ve bu yılın sonu hariç pek de etkilemeyecek etkiler ise:


Boğa ay tutulması 19 kasım

Yay Güneş tutulması 4 aralık

Kuzey Ay düğümü Boğa’ya Güney Ay Düğümü Akrep’e geçiyor

Yine yıl içerisinde önemli olacak Retro dönemleri de aşağıda listeleyebiliriz. Retro dönemler kısaca gezegenin enerjisinin içselleştiği ve olayların ilerlemekte biraz daha zorlandığı, geriye dönüp düzeltme ve tekrar yapmamız gereken konulara işaret eder.

Merkür Retrosu Herkesin bildiği gibi yanlış anlamalar, iletişimsel engeller

30 Ocak-21 Şubat

30 Mayıs – 23 Haziran

27 Eylül – 18 Ekim

Venüs Retrosu: 19 Aralık 2021’de etkili olmasa da ilişkilerde gecikme ve zamanlama hataları yaşanabilir.

Jüpiter Retrosu: 20 Haziran – 18 Ekim Şans, yardım, finans ve yolculuklarla ilgili konularda gecikme ve engeller.

Satürn Retrosu: 23 Mayıs – 11 Ekim Çalışma, disiplin ve sistem kurma konularında yavaşlama ve tekrarlar.

Chiron Retrosu: 15 Temmuz – 19 Aralık Acı çektiğimiz konularda birtakım tekrarlanmalar, geriye dönüp tekrar yaşama ve öğrenme aşaması.

Uranüs Retrosu: 20 Ağustos İlerleme ve özgürleşme konularındaki geçmişe dönüp düzeltilmesi gereken konular.

Neptün Retrosu: 25 Haziran- 1 Aralık Kafa karışıklığı ve kaosu artırabilecek ve tekrarlamalara sebep olabilecek bir dönem.

Plüton Retrosu: 27 Nisan – 6 Ekim Dönüşüm ve kriz getiren konuların revize edilmesi zamanı


Instagram: korhankilinckaya

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.