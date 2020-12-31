2021 yılı astroloji yorumu

Merhaba, oldukça zor bir yıl geçirdik. Birçoğumuz hayatımızda ilk defa pandemi ile tanıştı ve kalıcı dönüşümler yaşadık. Agresif bir şekilde yayılan virüs 2020 yılı aralık ayı verilerine göre dünyada Türkiye nüfusu kadar kişiyi etkiledi, insanlar öldü, şirketler battı, yatırımını teknolojiye yapmış bazı şirketler market değerini iki üç katına çıkardı, liderler değişti, dünya ekonomik bir krizin eşiğine geldi. Kısacası kendini güncelleyememiş yapılar kalıcı yıkımlar yaşadı. Teknolojinin önemi bir kat daha arttı, insanların çoğu evden online çalışmaya başladı ve dünya daha da globalleşti. Stres ve depresyon insanların seyahat edememesi, evlerinde kapalı kalması ve kendilerini rahatlatamaması sebebiyle arttı, ilişkiler ve evlilikler ciddi sınavlardan geçti.

Artık bu “lanetlenmiş” yılı geride bırakıyoruz. Eminim büyük çoğunluğumuz yeni yıldan çok 2020’nin bitişini kutlayacaklar. Önümüzde ise biraz daha umut beslediğimiz bir yıl var. Bu yıl içerisindeki astrolojik görünümlerin bir toplamını düşünecek olursak yapıların, özellikle teknolojik ve finansal yapıların değişmeye devam edeceğini söyleyebilirim. Hiyerarşik yapılar da önemli sınavlardan geçecekler ve ileriye dönük güncellemeler yaşayacaklar. Eskimiş yapılardan kurtulup daha yeni ve güncel olana ilerlemeye devam edeceğiz. Fakat bu güncellemeler yumuşak geçişlerden çok şartların biraz daha baskılı bir şekilde gelişmesi ile yaşanacak.

Yılın başında çok uzun sürmeyecek de olsa bir Jüpiter – Uranüs karesi yaşayacağız. Bu da finansal sistemler ve turizm, yolculuklar, inanç sistemleri gibi konularda ani değişiklikler ve güncellemeler anlamına geliyor. Ayrıca yıl boyunca iki kez hem yılın başında hem de sonunda bir Satürn – Uranüs karesi yaşayacağız ki yılın en önemli kombinasyonu bu olacak. Bu da ani değişikliklerin yine dünyadaki sistemler, hiyerarşiler, toprakla ilgili konularda yaşanacağını söylüyor. Ülkemizin borçlar, krizler alanında gerçekleşeceği için ekonomik anlamda sarsıntılar ve dönüşümlerin devamını bekliyorum.

Artık teknolojinin, bilimin, hümanizmin ve özgürlüklerin daha ön planda olduğu bir döneme giriyoruz. Kişisel olarak özgürlüklere, insani değerlere, bizi aşağı çeken çürümüş kalıplardan özgürleşmeye ve ilerlemeye, doğaya daha çok saygılı olmaya, altı dolu ve bir derinliği, felsefesi olan bilgiye daha çok odaklanacağız, odaklanmamız gerekiyor.

Yılın önemli tarihleri

Jüpiter Uranüs karesi: 18 Ocak’ta kesinleşiyor fakat yaklaşık 1 ay sürece yoğun olarak etkili.

Satürn Uranüs karesi: 17 Şubat’ta ilk kare kesinleşiyor, Haziran’da Satürn’ün retro periyodunda tekrar bir kavuşum gerçekleştirecek ve Aralık ayında son kavuşumlarını gerçekleştirecekler. Özellikle bu aylarda yoğun olmak üzere yılın tümünde etkili olacak bir açı olacak.

Jüpiter 14 Mayıs – 28 Temmuz arası Balık burcunda olacak: 2.5 ay kadar Jüpiter Balık etkilerini deneyimleyeceğiz. Jüpiter’in oldukça güçlü olduğu bu dönem finansal ve ulaşım sistemleri için daha olumlu olacağını düşündüğüm bir dönem olacak, yaratıcılığımız ve doğaya ve muhtaç olan kişilere hassasiyetimiz artacak. Sağlık ve iyileşme ile ilgili önemli yol kat edilecek.

26 Mayıs Yay’da Ay tutulması ve 10 Haziran İkizler’de Güneş tutulması: Yılın 2. yarısını etkileyecek olan bu tutulmalar 2020 sonunda yaşadığımız tutulmalara oldukça benzer ve eğitim sistemleri, yolculuklar ve inançlar gibi konularda çeşitli reformlara gideceğimiz dönemlere işaret ediyor. Ülke haritasının da sağlık, hastaneler ve inziva alanlarında gerçekleşeceği için detaylarını yıl içerisinde yazacağım yeni bir dönemin başlangıcını hazırlayacaklar.

Ayrıca yıl sonunda gerçekleşecek ve bu yılın sonu hariç pek de etkilemeyecek etkiler ise:

Boğa ay tutulması 19 kasım

Yay Güneş tutulması 4 aralık

Kuzey Ay düğümü Boğa’ya Güney Ay Düğümü Akrep’e geçiyor

Yine yıl içerisinde önemli olacak Retro dönemleri de aşağıda listeleyebiliriz. Retro dönemler kısaca gezegenin enerjisinin içselleştiği ve olayların ilerlemekte biraz daha zorlandığı, geriye dönüp düzeltme ve tekrar yapmamız gereken konulara işaret eder.

Merkür Retrosu Herkesin bildiği gibi yanlış anlamalar, iletişimsel engeller

30 Ocak-21 Şubat

30 Mayıs – 23 Haziran

27 Eylül – 18 Ekim

Venüs Retrosu: 19 Aralık 2021’de etkili olmasa da ilişkilerde gecikme ve zamanlama hataları yaşanabilir.

Jüpiter Retrosu: 20 Haziran – 18 Ekim Şans, yardım, finans ve yolculuklarla ilgili konularda gecikme ve engeller.

Satürn Retrosu: 23 Mayıs – 11 Ekim Çalışma, disiplin ve sistem kurma konularında yavaşlama ve tekrarlar.

Chiron Retrosu: 15 Temmuz – 19 Aralık Acı çektiğimiz konularda birtakım tekrarlanmalar, geriye dönüp tekrar yaşama ve öğrenme aşaması.

Uranüs Retrosu: 20 Ağustos İlerleme ve özgürleşme konularındaki geçmişe dönüp düzeltilmesi gereken konular.

Neptün Retrosu: 25 Haziran- 1 Aralık Kafa karışıklığı ve kaosu artırabilecek ve tekrarlamalara sebep olabilecek bir dönem.

Plüton Retrosu: 27 Nisan – 6 Ekim Dönüşüm ve kriz getiren konuların revize edilmesi zamanı

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