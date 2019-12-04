2020'nin resmi tatil günleri

2020'nin resmi tatil günleri hangi zamanlara denk geliyor?

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2020'nin resmi tatil günleri

Yeni yıl gelirken resmi tatilleri önceden öğrenmek ve planlarınızı ona göre düzenlemek isteyebilirsiniz. İşte 2020 yılının resmi ve dini tatil günleri...

 

Yılbaşı Tatili

Yılın son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil.

 

23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor.

 

1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor.

 

19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor.

 

2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Arefe günü 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü başlayan resmi tatil, 26 Mayıs Salı günü son buluyor.

 

15 Temmuz

15 Temmuz tatili de hafta içine denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çarşamba günü.

 

2020 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı’nın arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın birinci günü, 3 Ağustos Pazartesi günü Kurban Bayramı son buluyor.

 

30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı 2020 yılında Pazar gününe denk geliyor.

 

29 Ekim

28 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi olduğundan öğleden sonra tatil kabul edilir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

 

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