Greyfurt reçeli nasıl yapılır?

Hazır pazarlar, manavlar greyfurt ile dolmuşken greyfurt reçeli yapmaya ne dersiniz? Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden greyfurt reçeli tarifi...

Greyfurt reçeli nasıl yapılır?
Yaşam
14 Aralık 2020 Pazartesi

Greyfurt, portakal, limon, mandalina ve kumkuat gibi pektin oranları yüksek meyveler reçel yapmaya uygun oluyorlar. Kendine has aroması olan içi kırmızı greyfurtlarla pişirdiğim reçel evdeki favori lezzetlerimizden biri...


Tatlı niyetine kaymakla veya kahvaltıda taze peynirle tüketebilirsiniz. Kek, kurabiye, pasta gibi tatlıların da üzerine çok yakışan nefis aromalı reçeli deneyin derim...


Hazırlama süresi: 40 dakika

Haşlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika


Malzemeler:

  • 3 adet greyfurt, 1400 gr

  • 1 kg toz şeker

  • 1 bardak su, 200 ml

  • 1/2 çay kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı limon tuzu veya yarım limon suyu




Yapılışı:

*Greyfurtların kabuklarını soyun, kabuğun iç bölümündeki beyaz zarlarını ayıklayıp kenara ayırın (beyaz zarları reçele kıvam vereceğinden pişirirken kullanacağız, pamuklu temiz bir bezin içine yerleştirip sıkıca bağlayın). Kabuklarını incecik doğrayın.


*Meyvesini dilimlere ayırıp dış zarlarından ayıklayın ve blenderden geçirin (meyvenin dış zarlarını kullanmıyoruz).


*Doğranmış greyfurt kabuklarını derin bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika haşlayıp süzgeçten geçirerek soğuk su dolu kaba aktarın. Bir kaç defa suyunu değiştirerek tekrar süzgece alın (kenarda bekletin).


*Toz şeker, bir bardak su ve blenderden geçirilmiş greyfurt taneciklerini tencereye alın. Üzerine doğranmış kabukları ve tereyağını ekleyin. Beyaz zarların olduğu keseyi de kenara yerleştirin (fotodaki gibi). Tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca ara sıra karıştırarak 30 - 35 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ilave ederek 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın. İçindeki keseyi kenara alın, soğuyunca elinizle iyice sıkarak koyulaşmış suyunu reçele ekleyin.


*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin serde saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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