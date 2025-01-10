Müjgan Yurtseven, Kıymalı Patates Oturtma tarifini verirken "Yanında tereyağlı pirinç pilavı, bol yeşillikli salata ve turşu ile tam da kış yemeği olan bu lezzete sofralarınızda yer verin." diyor.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kıymalı patates oturtma için malzemeler

Kıymalı harç için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 kuru soğan, yemeklik doğranmış

300 gr az yağlı dana kıyma

3 sivri biber

1 kapya biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kavanoz ev yapımı domates sosu (400 gr)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

6 - 7 adet orta boy patates (1,5 kg)

1 su bardağı sıvı yağ (patatesleri kızartmak için)

2 su bardağı sıcak su (400 ml)

Yapılışı

Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve kıymayı geniş ve yayvan tencereye alın, orta ateşte kıyma suyunu salıp tamamen çekene kadar iyice kavurun. Biberler ve sarımsağı incecik doğrayıp kıymalı harca ekleyin ve 3 - 4 dakika kavurun. Biber salçası, domates sosu, baharatlar ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar 3- 4 dakika daha pişirerek ocağı kapatın.

Patateslerin kabuklarını soyup 2 cm kalınlığında doğrayın, nişastalarından arındırmak için bol suda yıkayarak temiz bir mutfak havlusu ile iyice kurulayın.

Geniş ve yayvan bir tencereye sıvı yağı akıtın, açık ateşte yağ ısındığında patateslerin her iki tarafını hafifçe kızartarak kağıt mutfak havlusu üzerine alın.

Tenceredeki yağın fazlalığını dökün ve kızarmış patatesleri tencereye yerleştirin, (2 - 3 kat patates oluyor), kıymalı harcın tamamını patateslerin üzerine alarak üzerini düzeltin. Sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 15 dakika pişirin (malzemelere ön pişirme yaptığımızdan bu süre yeterli oluyor)

Servis esnasında üzerlerine dilerseniz doğranmış maydanoz serpiştirin.

Kısa notlar;

Kıymalı patates oturtmanın patatesi kızartmadan da yapılabilir ancak kızartırsanız lezzeti kat kat artıyor.

Yemekte kullandığım salça ve domates sosu tuzlu olduğundan tuz miktarını minimum ölçüde verdim, damak tadınıza göre aşırıya kaçmadan sağlıklı ölçüde tuz eklemenizi öneririm.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...