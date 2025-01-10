Kıymalı patates oturtma

Doyurucu ve bereketli yemeklerimizden biri olan Kıymalı Patates Oturtma nasıl yapılır? Kıymalı Patates Oturtma yemeğinin malzemeleri ve yapılışını, Müjgan Yurtseven tarifiyle öğrenmek için okumaya devame edin.

Kıymalı patates oturtma
Yaşam
Giriş: 10 Ocak 2025 16:11 Güncelleme: 10 Ocak 2025 16:13
ABONE OL

Müjgan Yurtseven, Kıymalı Patates Oturtma tarifini verirken "Yanında tereyağlı pirinç pilavı, bol yeşillikli salata ve turşu ile tam da kış yemeği olan bu lezzete sofralarınızda yer verin." diyor.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Kıymalı patates oturtma için malzemeler

Kıymalı harç için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 kuru soğan, yemeklik doğranmış

300 gr az yağlı dana kıyma

3 sivri biber

1 kapya biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kavanoz ev yapımı domates sosu (400 gr)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz


6 - 7 adet orta boy patates (1,5 kg)

1 su bardağı sıvı yağ (patatesleri kızartmak için)

2 su bardağı sıcak su (400 ml)


Yapılışı

  • Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve kıymayı geniş ve yayvan tencereye alın, orta ateşte kıyma suyunu salıp tamamen çekene kadar iyice kavurun. Biberler ve sarımsağı incecik doğrayıp kıymalı harca ekleyin ve 3 - 4 dakika kavurun. Biber salçası, domates sosu, baharatlar ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar 3- 4 dakika daha pişirerek ocağı kapatın.

  • Patateslerin kabuklarını soyup 2 cm kalınlığında doğrayın, nişastalarından arındırmak için bol suda yıkayarak temiz bir mutfak havlusu ile iyice kurulayın.

  • Geniş ve yayvan bir tencereye sıvı yağı akıtın, açık ateşte yağ ısındığında patateslerin her iki tarafını hafifçe kızartarak kağıt mutfak havlusu üzerine alın.

  • Tenceredeki yağın fazlalığını dökün ve kızarmış patatesleri tencereye yerleştirin, (2 - 3 kat patates oluyor), kıymalı harcın tamamını patateslerin üzerine alarak üzerini düzeltin. Sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 15 dakika pişirin (malzemelere ön pişirme yaptığımızdan bu süre yeterli oluyor)

  • Servis esnasında üzerlerine dilerseniz doğranmış maydanoz serpiştirin.

Kısa notlar;

  • Kıymalı patates oturtmanın patatesi kızartmadan da yapılabilir ancak kızartırsanız lezzeti kat kat artıyor.

  • Yemekte kullandığım salça ve domates sosu tuzlu olduğundan tuz miktarını minimum ölçüde verdim, damak tadınıza göre aşırıya kaçmadan sağlıklı ölçüde tuz eklemenizi öneririm.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Patatesin faydaları

Patatesin bilmediğiniz faydaları...

12
Bol miktarda C ve B vitaminleri ile potasyum ve kalsiyum içeren patates, protein, bakır, demir ve fosfor da içerir. İşte patatesin bilmediğiniz faydaları...
1- Vücuda enerji verir, halsizliği ve yorgunluğu giderir.
2- Kandaki şeker oranını düşüren patates şeker hastaları için faydalıdır.
3- Kanı temizler. Kansere karşı koruyucudur.
4- Bağırsak şişliğini ve basur ağrılarını azaltır.
5- Damar sertliğini giderir.
6- Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.
7- El ve ayak çatlaklarına iyi gelir.
8- Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur.
9- Böbreklere faydalıdır.
10- Normal ve kuru ciltler için yararlıdır.
11- Cinsel gücü arttırır.

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.