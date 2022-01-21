Elmalı Cevizli Kış Keki

Tarçın ve kakule gibi kış baharatlarının çok yakıştığı yapılışı pratik elmalı, cevizli leziz kek...

Servis: 24 cm lik yuvarlak kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

4 yumurta

1 bardak sıvı yağ

1/4 bardak süt

1/2 bardak pekmez

1 bardak esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

3 bardak un

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakule tozu

1 tutam tuz

4 elma, minik küpler halinde doğranmış

1 bardak ceviz içi, iri parçalara bölünmüş

Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Yumurta ve sütü yarım saat önceden oda ısına çıkartın. Tüm malzemeleri ölçülendirip kenarda bekletin. Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unu fazlalığını silkeleyip atın.

*Yumurtalar, sıvı yağ, süt, pekmez, esmer şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alıp mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Un, karbonat, tarçın, kakule tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin, homojen kıvam alana kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. En son doğranmış elmalar ve ceviz içini ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini düzeltin.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar kalıpta bekletip sonrasında servis tabağına geçirin. Üzerine pudra şekeri serpin.

Kısa notlar:

*Bu tarifte fuji cinsi aromalı elma kullandım.

*İçindeki elmadan dolayı ertesi günlerde yumuşayan kek daha da lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...