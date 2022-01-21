Elmalı Cevizli Kış Keki
Tarçın ve kakule gibi kış baharatlarının çok yakıştığı yapılışı pratik elmalı, cevizli leziz kek...
Servis: 24 cm lik yuvarlak kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 45 - 50 dakika
Malzemeler:
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
4 yumurta
1 bardak sıvı yağ
1/4 bardak süt
1/2 bardak pekmez
1 bardak esmer şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü
3 bardak un
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kakule tozu
1 tutam tuz
4 elma, minik küpler halinde doğranmış
1 bardak ceviz içi, iri parçalara bölünmüş
Üzerine;
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
*Yumurta ve sütü yarım saat önceden oda ısına çıkartın. Tüm malzemeleri ölçülendirip kenarda bekletin. Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unu fazlalığını silkeleyip atın.
*Yumurtalar, sıvı yağ, süt, pekmez, esmer şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alıp mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Un, karbonat, tarçın, kakule tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin, homojen kıvam alana kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. En son doğranmış elmalar ve ceviz içini ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini düzeltin.
*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar kalıpta bekletip sonrasında servis tabağına geçirin. Üzerine pudra şekeri serpin.
Kısa notlar:
*Bu tarifte fuji cinsi aromalı elma kullandım.
*İçindeki elmadan dolayı ertesi günlerde yumuşayan kek daha da lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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