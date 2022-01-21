Elmalı cevizli kış keki

Mis gibi elma kokusu ve besleyici ceviz içeriğiyle çay saatlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet... Müjgan Yurtseven'den elmalı cevizli kış keki tarifi.

Elmalı cevizli kış keki
Yaşam
21 Ocak 2022 Cuma

Elmalı Cevizli Kış Keki



Tarçın ve kakule gibi kış baharatlarının çok yakıştığı yapılışı pratik elmalı, cevizli leziz kek...


Servis: 24 cm lik yuvarlak kelepçeli kalıpta


Hazırlama süresi: 20 dakika


Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;


1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için


4 yumurta


1 bardak sıvı yağ


1/4 bardak süt


1/2 bardak pekmez


1 bardak esmer şeker


1 çay kaşığı vanilya özütü


3 bardak un


1 çay kaşığı karbonat


1 yemek kaşığı tarçın


1 çay kaşığı kakule tozu


1 tutam tuz


4 elma, minik küpler halinde doğranmış


1 bardak ceviz içi, iri parçalara bölünmüş


Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri


Yapılışı:

*Yumurta ve sütü yarım saat önceden oda ısına çıkartın. Tüm malzemeleri ölçülendirip kenarda bekletin. Kalıba tereyağı sürüp un serpin ve unu fazlalığını silkeleyip atın.


*Yumurtalar, sıvı yağ, süt, pekmez, esmer şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alıp mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın. Un, karbonat, tarçın, kakule tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin, homojen kıvam alana kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. En son doğranmış elmalar ve ceviz içini ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini düzeltin.


*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar kalıpta bekletip sonrasında servis tabağına geçirin. Üzerine pudra şekeri serpin.


Kısa notlar:

*Bu tarifte fuji cinsi aromalı elma kullandım.


*İçindeki elmadan dolayı ertesi günlerde yumuşayan kek daha da lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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