Yaz yağmurunun faydaları

Açık havada yürüyüş yapmanın insan sağlığı için çok faydalı olduğu bilinir fakat sıcak yaz yağmurunda yürüyüş yapmak insan sağlığı için daha da faydalıdır. Yağmurun şifalı özelliklerini hatırlayalım, çünkü her yağmur damlası canlı bir organizmaya yeni bir hayat verir.

Zamanın başlangıcından beri yağmurun şifalı özellikleri bilinmektedir. Atalarımız yağmur suyunu yüzü gençleştirmenin bir yolu olarak kullanırlardı. Yağmur suyu ile saçlarını ve kendilerini yıkarlardı, hatta üzerinde yemek pişirirlerdi. Uzmanlar hala yüz bakımı için yağmur suyunun kullanılmasını öneriyor, biriken stresten kurtulmaya yardımcı olduğunu ve cilde tazelik verdiğini savunuyorlar.

1. Yaz yağmuru bizi serinletir

Yaz yağmuru geçici bile olsa, öncesindeki nemi yenmek için pek bir şey yapmasa bile o su damlaları yerde, yüzünüzde ve tüm dünyada serin hissettirir.

2. Yaz yağmuru bizi rahatlatır

Yaz yağmururunun, vücut sıcaklığımızı düşürdüğü ve daha sakin duyguları tetiklediği bilinmektedir. Ancak yağmurlu bir günün diğer rahatlatıcı yönleri de vardır. Bir çatıya veya pencereye çarpan yağmur damlalarının ritmik vuruşu sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

3. Yaz yağmuru doğayı tazeler

Yağmurun bitkiler üzerindeki rolü büyüktür. Bir yaz yağmurunun solmuş çiçekler veya meyve sebzelerin üzerinde ne kadar fark yaratabileceğini görebilirsiniz.

4. Yaz yağmuru basıncı azaltır

Atomların ve moleküllerin havada hareket etme hızı, koşullar değiştikçe yükselen ve düşen barometrik basıncı belirler. Alçak basınç yağmurlu veya türbülanslı havayı çağrıştırırken yüksek basınç hafif güneş ışığı getirir. Bu nedenle yaz, gökyüzüne istikrar ve huzurun geri dönmesi için üzerimize baskı yapan durgun nem içeriklerini serbest bırakmak zorundadır. Atmosfer daha kolay nefes alabilir... ve biz de öyle.

Kaynak: Holly Lebowitz Rossi. "4 Positive Sides of a Rainy Summer Day". Şuradan alındı: https://guideposts.org/positive-living/health-and-wellness/better-living/positive-thinking/4-positive-sides-of-a-rainy-summer-day/.

"The Benefits of Summer Rain". Şuradan alındı: https://steemit.com/world/@svedovaolga/the-benefits-of-summer-rain.