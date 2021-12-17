Çikolatalı kestaneli narlı pişmeyen cheesecake

Altında çikolatalı kestaneli taban, üzerindeki peynirli kreması ve nar taneleriyle tatlı &ekşi uyumunun bir arada olduğu yapılışı pratik nefis cheesecake ile yılbaşı sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Çikolatalı kestaneli narlı pişmeyen cheesecake
Yaşam
17 Aralık 2021 Cuma

Servis: 16 veya 18 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika


Çikolatalı kestaneli narlı pişmeyen cheesecake için malzemeler:

  • 1 çay kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için

Çikolatalı kestaneli taban için:

  • 70 gr bitter çikolata

  • 200 gr haşlanmış kestane, kabukları soyulmuş net ölçü

  • 70 gr toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

  • 3 yemek kaşığı portakal suyu

Peynirli üst katman için:

  • 60 gr beyaz çikolata

  • 200 ml krema, %35 yağlı

  • 200 gr krem beyaz peynir

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 40 gr pudra şekeri

Üzerine:

  • 1 adet narın taneleri




Yapılışı:

*Kalıbın tabanına ve yanlarına yağ sürerek tabanı ve yanlarını kalıbın yüksekliğinde pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Çikolatalı kestaneli taban için; Çikolatayı benmari usulü eritin. Kestaneleri rondodan geçirin, eritilmiş çikolata toz şeker, tarçın, vanilya özütü, rendelenmiş portakal kabuğu ve suyunu ekleyip karışım homojen kıvam alana kadar rondoyu birkaç tur çalıştırın. Karışımı kalıba aktarıp üzerini bardağın tersi ile iyice bastırarak düzeltin ve buzdolabına alın.


*Peynirli üst katman için; Beyaz çikolata ve kremanın yarısını benmari usulü eritin (soğuması için kenarda bekletin). Kremanın diğer yarısı, krem beyaz peynir, vanilya özütü ve pudra şekerini derin bir kaba alarak mikserle iyice çırpın ve soğuyan çikolatalı karışımı ekleyip kremamsı hale gelene kadar mikser ile 4 - 5 dakika daha çırpın. Peynirli karışımı çikolatalı kestaneli tabanın üzerine aktarıp üzerini spatula yardımıyla düzeltin. Kalıbın üzerini streç film ile kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün pişirme kağıtlarını çıkartıp servis tabağına geçirin (önce alt tabandaki kağıdı, tabağa aldıktan sonra da yanlardakileri dikkatice çıkartın).


*Üzerini nar taneleriyle süsleyin.


Kısa notlar:

*Cheesecake'i hazırladıktan sonra buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

*Yukarıdaki ölçüden 8 - 12 dilim çıkıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.