Servis: 16 veya 18 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Çikolatalı kestaneli narlı pişmeyen cheesecake için malzemeler:

1 çay kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için

Çikolatalı kestaneli taban için:

70 gr bitter çikolata

200 gr haşlanmış kestane, kabukları soyulmuş net ölçü

70 gr toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

3 yemek kaşığı portakal suyu

Peynirli üst katman için:

60 gr beyaz çikolata

200 ml krema, %35 yağlı

200 gr krem beyaz peynir

1 çay kaşığı vanilya özütü

40 gr pudra şekeri

Üzerine:

1 adet narın taneleri

Yapılışı:

*Kalıbın tabanına ve yanlarına yağ sürerek tabanı ve yanlarını kalıbın yüksekliğinde pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Çikolatalı kestaneli taban için; Çikolatayı benmari usulü eritin. Kestaneleri rondodan geçirin, eritilmiş çikolata toz şeker, tarçın, vanilya özütü, rendelenmiş portakal kabuğu ve suyunu ekleyip karışım homojen kıvam alana kadar rondoyu birkaç tur çalıştırın. Karışımı kalıba aktarıp üzerini bardağın tersi ile iyice bastırarak düzeltin ve buzdolabına alın.

*Peynirli üst katman için; Beyaz çikolata ve kremanın yarısını benmari usulü eritin (soğuması için kenarda bekletin). Kremanın diğer yarısı, krem beyaz peynir, vanilya özütü ve pudra şekerini derin bir kaba alarak mikserle iyice çırpın ve soğuyan çikolatalı karışımı ekleyip kremamsı hale gelene kadar mikser ile 4 - 5 dakika daha çırpın. Peynirli karışımı çikolatalı kestaneli tabanın üzerine aktarıp üzerini spatula yardımıyla düzeltin. Kalıbın üzerini streç film ile kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün pişirme kağıtlarını çıkartıp servis tabağına geçirin (önce alt tabandaki kağıdı, tabağa aldıktan sonra da yanlardakileri dikkatice çıkartın).

*Üzerini nar taneleriyle süsleyin.

Kısa notlar:

*Cheesecake'i hazırladıktan sonra buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

*Yukarıdaki ölçüden 8 - 12 dilim çıkıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...