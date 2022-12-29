Armutlu ıspanaklı kış salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 büyük deveci armut

150 gr bebek ıspanak

100 gr rokfor peyniri

1 er avuç badem, nar tanesi ve kuru üzüm

Yarım limon suyu

Hardallı sosu:

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı elma sirkesi

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Armudu yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartıp incecik doğrayın, üzerine yarım limon suyu sıkarak karıştırın (armut dilimlerinin kararmaması için).

*Ispanakları yıkayıp iyice kurulayın. Sos malzemelerini karıştırın. Bademleri tavada kavurun.

*Ispanakları geniş bir kaseye alın, üzerine sosun, bademlerin, peynirin, nar taneleri, üzüm ve armut dilimlerinin yarısını ekleyip karıştırın.

*Salatayı servis tabağına geçirip tüm malzemelerin diğer yarısını üzerine serpiştirin, en son kalan sosu salatanın üzerine gezdirin.

Kısa bir not:

*Yeşilliklerle yaptığımız salata malzemelerini yıkadıktan sonra iyice kurutmalıyız, yeşillik sadece sos ile buluştuğunda salatanın lezzeti kat kat artıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…