Armutlu ıspanaklı kış salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 1 büyük deveci armut
- 150 gr bebek ıspanak
- 100 gr rokfor peyniri
- 1 er avuç badem, nar tanesi ve kuru üzüm
- Yarım limon suyu
Hardallı sosu:
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Armudu yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartıp incecik doğrayın, üzerine yarım limon suyu sıkarak karıştırın (armut dilimlerinin kararmaması için).
*Ispanakları yıkayıp iyice kurulayın. Sos malzemelerini karıştırın. Bademleri tavada kavurun.
*Ispanakları geniş bir kaseye alın, üzerine sosun, bademlerin, peynirin, nar taneleri, üzüm ve armut dilimlerinin yarısını ekleyip karıştırın.
*Salatayı servis tabağına geçirip tüm malzemelerin diğer yarısını üzerine serpiştirin, en son kalan sosu salatanın üzerine gezdirin.
Kısa bir not:
*Yeşilliklerle yaptığımız salata malzemelerini yıkadıktan sonra iyice kurutmalıyız, yeşillik sadece sos ile buluştuğunda salatanın lezzeti kat kat artıyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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