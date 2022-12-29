Armutlu ıspanaklı kış salatası

Mevsiminde; armut, ıspanak, nar taneleri, üzüm, peynir ve bademli sağlıklı ve leziz kış salatası... Hardallı sosu dilediğiniz yeşil salatalarda kullanabilirsiniz... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden!

Armutlu ıspanaklı kış salatası
Yaşam
Giriş: 29 Aralık 2022 12:33
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 büyük deveci armut

  • 150 gr bebek ıspanak

  • 100 gr rokfor peyniri

  • 1 er avuç badem, nar tanesi ve kuru üzüm

  • Yarım limon suyu

Hardallı sosu:

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz




Yapılışı:

*Armudu yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartıp incecik doğrayın, üzerine yarım limon suyu sıkarak karıştırın (armut dilimlerinin kararmaması için).


*Ispanakları yıkayıp iyice kurulayın. Sos malzemelerini karıştırın. Bademleri tavada kavurun.


*Ispanakları geniş bir kaseye alın, üzerine sosun, bademlerin, peynirin, nar taneleri, üzüm ve armut dilimlerinin yarısını ekleyip karıştırın.


*Salatayı servis tabağına geçirip tüm malzemelerin diğer yarısını üzerine serpiştirin, en son kalan sosu salatanın üzerine gezdirin.


Kısa bir not:

*Yeşilliklerle yaptığımız salata malzemelerini yıkadıktan sonra iyice kurutmalıyız, yeşillik sadece sos ile buluştuğunda salatanın lezzeti kat kat artıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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