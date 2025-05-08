Evinizi yenilemenin 8 basit yolu

Elinizden biraz iş geliyorsa evinizi kolay yoldan yenileyebilirsiniz. Üstelik bütçenizi fazla zorlamadan. İşte bazı öneriler:

Mutfağa yeni bir yüz

Mutfak dolaplarını elden geçirmeyi düşündünüz mü? Bunun için mutfağı sıfırdan inşa etmenize gerek yok. Dolap kapaklarını farklı bir renge boyamak veya farklı bir tonda verniklemek yeterli. Kapakları komple değiştirmek de, yeni dolap yaptırmaktan daha ekonomik bir çözüm.

Kulpları değiştirin

Demode kalmış çekmece ve dolap kapağı kulplarını modern görünümlü çelik alternatifleriyle, ya da soğuk bulduğunuz metal olanlarını camdan veya antika görünümlü kulplarla değiştirmek çok kolay. Ama derhal farklı bir hava katacağı kesin.

Farklı aydınlatma

Işık kaynaklarının yerini değiştirmek, tepedeki avize yerine duvardan aplikle veya örneğin halojen spotla aydınlatmak, mutfakta tezgah üstü ışık kullanmak bazen mucizeler yaratır.

İzolasyon şart

Havayı boş yere ısıtmak veya soğutmak hem ev bütçemize hem ulusal ekonomiye zarar verir, küresel ısınmaya katkı yapar. Tavan arası var ise oranın zeminine yalıtma uygulayın. Pencerelerden enerji kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Açıkta kalan kalorifer borularının da yalıtıma ihtiyacı vardır. Kapı altından kaçakları önlemek için artık şık ve ucuz ürünler bulmak mümkün.

Yeni fayanslar Mutfağın bir kısmını, banyo zeminini yeni taş, seramik, fayans veya benzeri ile yenilemek sanıldığı kadar zor değil. Ama döşerken derz aralığı bırakmayı sakın unutmayın, kalın derzler daha güzel görünür. Gösterişli musluklar Mutfak veya banyo lavabosundaki musluk bataryasını değiştirmek sadece 5 dakikanızı alır ama lavaboya yepyeni bir görünüm kazandırır. Artık çok değişik modelleri var, gösterişli bir tanesini seçmekten çekinmeyin. Lambri kaplama İnsanın kendisinin yapabileceği uygulamalardan biri, bazı duvarları lambri ve benzeriyle kaplamaktır. Tabii duvarınızın düz ve ölçüler konusunda dikkatli olduğunuzu varsayıyoruz. Boya badana Bir odayı yenilemenin en temel yolu rengini değiştirmektir. Renk seçiminde bu kez cesur olmayı deneyin. Hatta tek bir duvarı, kolonu veya kirişi odanın geri kalanından farklı, zıt bir renge boyamayı düşünün.