Sonbahar makyaj trendleri ve püf noktaları

2019 sonbahar makyaj trendleri ve malzemeleri neler?

Sonbaharda cildimiz ve giysilerimiz mevsimi karşılarken yeni makyaj malzemeleri ve renkler dikkat çekiyor. Uzman Eğitmen & Makyöz & Estetisyen Yeliz Naşifoğlu, sonbahar makyaj trendlerine uygun önerilerini bizimle paylaştı.

Havalar serinliyor ve etrafa koyu tonlar hakim olmaya başlıyor. Sonbahar makyajı yaparken ilk adım ne olmalı?

Serin mevsimlere geçiş zamanı cildimiz kurumaya başlar. Her cilt için bu kuruma oranı farklıdır. Dolayısıyla başlamadan önce cildi nemlendirmek son derece önemlidir. Cilt tipimize uygun bir nemlendirici ile başlamak cildinizin pul pul ve kuru görünmesini önler. Hatta güneş koruma faktörlü bir ürünün daima baz olarak kullanmasını tavsiye ederim.

Renkler her zamankinden çok ön planda

2019 sonbahar makyaj modasında hangi renkler öne çıkıyor?

Kırmızının her tonu bu sezon oldukça göz önünde. Ayrıca kahve tonlarında dudaklar, bronz ten ve mat natürel fondötenler ile 90’lara biraz dönüş var diyebiliriz. Gözlerde ise parlak renkli ve ıslak görüntülü farlar ile 80’ler bize göz kırpıyor.

Rüzgârlı ve yağışlı havalarda cildimiz dış etkenlere maruz kalıyor. Buna uygun bir uygulama nasıl yapabiliriz?

Başlarken cildi nemlendirmek cildin sağlığı için çok önemli. Cildi nemlendirmek aynı zamanda kalıcılığı sağlıyor. Makyaj bazı ürünleri bu açıdan çok faydalı; aynı zamanda kullandığımız malzemelerin gün içindeki ömrünü ve kalitesini uzatıyorlar. Ayrıca yağmur ve rüzgâr faktörünü düşünürsek suya dayanıklı waterproof ürünler ilk olarak akla gelmeli, özellikle eyeliner ve rimel için... Uygulama bitiminde ise kalıcılık sağlayan sabitleme spreylerini rahatça uygulayabiliriz.

Sonbahar makyajı yaparken giysilerle uyum için nelere dikkat etmeli?

Giysilerinizin rengine ve stiline uygun bir tarz seçmek sizi bir ortama girdiğinizde ön plana çıkarır. Kıyafetinizdeki tonlara uygun bir rengi gözlerde kullanabilirsiniz. Şunu da vurgulamak gerek ki, bütün makyajı kıyafet renginiz ile aynı yapmamalısınız. Bunun modası çoktan geçti. Kıyafet tonunuza bir gönderme yapmanız yeterli olur. Örneğin, kıyafetinizin tonları arasında yeşil renk varsa son zamanların modası olan renkli eyeliner seçeneğini kullanarak gözlerinizde yeşil tonlu eyelinler tercih edebilirsiniz. 2019 Sonbahar makyaj trendlerini yakalamak istiyorsanız bunu tavsiye ederim, renkli eyeliner çok moda.

"Olmazsa olmaz" diyebileceğimiz ürünler neler?

En pratik şekliyle bize gerekli olacak makyaj malzemelerini şöyle sıralamak doğru olur; tercihe göre fondöten ya da BB krem (nemlendirme ve güneş koruma faktörlü olması tercih edilmeli), açık tonlarda bir far, eyeliner, göz kalemi, rimel, allık, ruj ya da parlatıcı günlük hafif bir kullanım için yeterli olur. Tabii ki isteğe göre pudra, highlight ya da ışıltı eklenebilir.

Göz, cilt ve dudak için çantamızda neleri bulunduralım?

Gün içinde çeşitli nedenlerden dolayı makyaj tazeleme ihtiyacı duyabiliyoruz. Çantamızda bulunduracağımız bazı malzemeler çok kurtarıcı oluyor. Bazı malzemelerin seyahat boyları da satılıyor. Böylece çok yer de kaplamıyorlar. Küçük çanta kullanmayı tercih edenler seyahat boy ürünleri kullanabilirler. Pratik bir makyaj çantası hazırlamak için; bir koyu ve bir açık renk ruj, hafif renkli bir parlatıcı, BB krem ya da pudra, küçük boy bir allık, siyah göz kalemi, eyeliner ve rimel ile çok kullanışlı bir çanta hazırlamış oluruz.

TERAZİ BURÇLARI İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI Terazi denince akla diplomasi, i... AKREP BURÇLARI İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI Sonların ve yeniden başlangıçlar...