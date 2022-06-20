20 - 26 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 20- 26 Haziran 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

20 - 26 Haziran 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
20 Haziran 2022 14:00 Güncelleme: 20 Haziran 2022 13:37
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Merhaba. Bu haftanın en önemli gezegensel etkileri şüphesiz ki Güneş ve Venüs’ün burç değiştirmesi olacak. Güneş 21 Haziran’da Yengeç burcuna, Venüs ise 23 Haziran’da İkizler burcuna geçecek. Güneş İkizler burcundan çıkacak da olsa hayatımızdaki ikizler etkileri henüz kaybolmuş değil. Venüs’ün ikizler burcuna geçmiş olması ikili ilişkilerimizde daha çok iletişim kurduğumuz, belki birlikte yolculuklar yaptığımız bir döneme işaret ediyor. Tabii belki de negatif tarafıyla daha çok heyecan ve değişkenlik aradığımız bir döneme giriyoruz da diyebiliriz. Güneş ise oldukça duygusal bir yapıya bürünüyor olacak ve ev, aile, yuva veya gayrimenkul, toprak yatırımlar, taşınmalar vurgu kazanacak.


Haftanın ilk günü Merkür’ün Jüpiter ile oldukça güzel bir etkileşimi var ki eğitim, yolculuklar, tüm anlaşmalar açısından oldukça iyi bir gün olacak. Venüs ise hafta içerisinde Plüton ile uyumlu etkileşime girecek ve ikili veya sosyal ilişkilerimizde bir arınma söz konusu olacak. Yoğunluk, derinlik ve tutku artacak.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Hafta Ay, Balık ile başlıyor. Neptün kavuşumlu bu güçlü balık etkileri günü hayalci, kaçışlara, keyif verici maddelere meyilli kılıyor olabilir. Tembellikten sıyrılmak için biraz daha çaba sarf etmeliyiz. Yaratıcı işler için değerlendirilebilir.


Salı

Enerjimiz Ay’ın Koç’a geçmesi ile oldukça yükseliyor. Gün içerisinde özellikle akşam saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile kavuşması ile birlikte iyimserliğimiz ve enerjimiz tavan yapıyor. Dışarı aktiviteleri, sosyal aktiviteler, sportif aktiviteler için oldukça iyi.


Çarşamba

Enerjimiz Ay, Koç ile devam ediyor. Bugün dünden bile daha enerjik olabiliriz zira Ay Mars ile kavuşacak, fakat bu günün enerjisi düne göre çok daha agresif ve kazalara açık. Mars astrolojide kötücül etkide kabul edilen gezegenlerdendir ve bugün enerjimizi abartmamakta ve cesaretimizi biraz törpülemekte fayda var.


Perşembe

Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçerek çok daha sakin bir akşam geçirmemizi sağlayacak. Fakat yine günün olumlu günlerinden biri. Güneş ve Satürn ile uyumlu etkileşime girecek Ay günü kendimi ifademiz açısından olumlu ve disiplinli bir hale getirecek.


Cuma

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Boğa’daki Uranüs ile günü farklı, belki az da olsa çılgın, isyankâr bir şekilde geçirmemize sebep olabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilir veya beklenmedik aksiyonlar alabiliriz.


Cumartesi

Ay, Boğa burcunda Satürn ile zorlayıcı bir açı kalıbı oluşturarak günü biraz zorlayıcı bir hale getiriyor. Bugün ekstra sorumluluk almamız gereken durumlar oluşabilir, ihtiyaçlarımız karşılanmayabilir ve bu yüzden biraz gergin olabiliriz. Rahatlatıcı ortamlarda bulunmak iyi gelecektir.


Pazar

Haftanın en iletişimli günü. Ayrıca Venüs Ay kavuşumu ile ikili ilişkiler de oldukça hareketli ve trafikli geçebilir. Arkadaşlarımızla veya çift olarak yolculuklara çıkabiliriz, gezip görmeye odaklanabiliriz. Ayrıca entelektüel faaliyetler açısından da oldukça verimli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Günlük burç yorumları: 20 Haziran Pazartesi

20 Haziran 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Kapınızı büyük değişiklikler çalabilir ve ancak kapıyı açarsanız onlara ulaşabilirsiniz. Bugün iletişime ve yeni insanlarla tanışmaya açık olmak özellikle önemlidir. Daha duygusal bir hava hâkimken insanların daha önce görmediğiniz yanlarını fark edebilirsiniz. Aynı şekilde kendinizi insanlara karşı daha fazla açabilir ve sonucunda hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar bugün kalabalığın arasından sıyrılma arzunuzu anlayacak ve takdir edecek. Bu sizin açınızdan bir kibir işareti değildir. Sadece şu anda özellikle anlayışlısınız ve insanların iyi tavsiyenize ihtiyacı var. Spot ışığına adım atmaya ve parlamaya hazır olduğunuza göre size sunulan fırsatları kabul edebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Diğer insanların şu anda bulunduğunuz yerden başka bir yerde, hatta her zaman düşündüğünüzden farklı bir insan olmanızı istemeyeceğinden emin misiniz? Kimliğiniz ve insanların sizi tanıdığı şekil hakkındaki bazı sorular artık sizi rahatsız etmeye başlıyor. Görmezden gelmek yerine düşünmek için biraz zaman ayırın. Bulduğunuz cevaplar hemen tamamen anlamlı olmayacak. Bugün temel sorunlara odaklanmayı deneyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Büyük bir dönemin yaklaştığını ayak seslerinden anlıyorsunuz. Bir şeyler olduğunu biliyorsunuz ama ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. İçinizdeki görünmez hisle hareket ediyor ve farklı bir yöne çekiliyorsunuz. Bugün başkalarının duygularını da hissedebilirsiniz. Kalbinizi dinleyerek ve vücudunuzdaki hissi hissederek başlayın ancak o zaman duygularınızın yoğunluğunu yargılayabileceksiniz. Bunun geçici bir heves mi yoksa gerçek bir tutku mu olduğunu zaman gösterecek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her zamankinden daha da cömertsiniz ve bu durum sadece maddiyatla sınırlı kalmıyor. Başkalarının size güvendiği sorunları çözmek için kendinizi nasıl adayacağınızı biliyorsunuz ancak o kadar önemli değillerse, insanların sorunlarıyla sizi rahatsız etmeleri akıllıca olmaz. Bir süreliğine kendinize bakmanın tam zamanı.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanda bazı önemli kararları ertelemek ve baskıya boyun eğmemek için doğru olanı yaptınız. İyi biliyorsunuz ki bazen ilerideki yoğun zamanlar için rahatlamak ve dinlenmek önemlidir. Bugün kendinizi yenilenmiş ve dünyayla mücadele etmeye hazır hissedeceksiniz. Sorunlarınıza farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuz ve olaylar hakkında çok daha iyimsersiniz. Şimdi duruma sakin bir şekilde bakabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz yavaşlar ve rahatlarsanız çevrenizdeki insanlar bunu gerçekten takdir edeceklerdir. Her zaman etrafta koşuşturuyor gibisiniz, o kadar ki, aslında size yakın insanları, özellikle de ailenizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Bu zamanlarda size gerçekten ihtiyaçları, sizinle tartışacakları sorunları var. Sizin için gerçekten önemli insanlara şefkat sunmak için gereksiz işlerinizi erteleyebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün söylediğiniz her şey ekstra anlamlı ve özenli olabilir. Etrafınızdaki herkes sizinle aynı hassas duyguları paylaşmıyor olabileceğinden, ince düşünceli beklentilerinizi yükseltmek hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. İnsanların konuştuklarınızdaki alt metinleri anlaması size karşı olan sevgilerinin bir göstergesi değildir. Bunu hatırlamakta ve açık bir iletişim kurmakta fayda var.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı gerçekleri ortaya çıkarmak ve belli hedeflere ulaşmaya aşırı odaklandığınız için asıl önemli olan şeyleri gözden kaçırmış olabileceğinizi fark edebilirsiniz. Dünyayı kendi özel yolunuzla, onu gördüğünüz şekilde açıklamayı seviyorsunuz ve ille de gerçekte olduğu gibi değil. Bu senin sırrın. Biliyorsun ki, başka hiç kimse dünyayı senin gördüğün gibi göremez.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendi karakterinize çizdiğiniz sınırları biraz genişletmeye ne dersiniz? Düşünmeden hayır dediğiniz fırsatlar sizden çok şey kaçırıyor olabilir. Şimdi bunları geride bırakıyor, asla bir yere varmayan görkemli fikirlerden bahsetmek yerine harekete geçmeyi tercih ediyorsunuz. Yine de bugün gerçekten bir şeyleri derinlemesine tartışmak isteyebilirsiniz. Bunun hakkında bir şeyleri değiştirebileceğiniz bir şey olmasına dikkat edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün dünyayı tamamen mantığa dayalı ve soğuk bir yer olarak görmeye ara vermelisiniz. Muhtemelen akıl yoluyla bulamadığınız bazı çözümler şimdi size duygular ve iç ses yoluyla ulaşabilir. Buna en uygun ortamı yaratmak için gereksiz tartışmalardan kaçınız ve gerek içsel gerekse dışsal olarak en huzurlu olanı hedefleyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Objektif olmadığınız için bazen hata yapabilirsiniz. Diğer insanların da sizin gibi olmasını dileme eğiliminiz var ancak bu bugün böyle olmayacak. Sağduyunuzu ve mantığınızı kullanıyorsunuz, daha doğrusu aklınız sizin yerinize konuşuyor. Yargılarınızın kişisel duygularınızla hiçbir ilgisi olmadığı için insanların sizi dinlemesi için harika bir gün olacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hayata ve insanlara karşı oldukça sevgi dolusunuz ve bu, günlük hayatın tüm küçük ayrıntılarıyla sizi rahatsız edecek gün değil. Harika diplomatik becerilerinizi kullanmak için bugün mükemmel durumu bile bulabilirsiniz. İnsanlar arası iletişimlerde yön verici bir konumda bulunabilir ve bundan birçok çıkar sağlayabilirsiniz.


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