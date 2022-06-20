20 - 26 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın en önemli gezegensel etkileri şüphesiz ki Güneş ve Venüs’ün burç değiştirmesi olacak. Güneş 21 Haziran’da Yengeç burcuna, Venüs ise 23 Haziran’da İkizler burcuna geçecek. Güneş İkizler burcundan çıkacak da olsa hayatımızdaki ikizler etkileri henüz kaybolmuş değil. Venüs’ün ikizler burcuna geçmiş olması ikili ilişkilerimizde daha çok iletişim kurduğumuz, belki birlikte yolculuklar yaptığımız bir döneme işaret ediyor. Tabii belki de negatif tarafıyla daha çok heyecan ve değişkenlik aradığımız bir döneme giriyoruz da diyebiliriz. Güneş ise oldukça duygusal bir yapıya bürünüyor olacak ve ev, aile, yuva veya gayrimenkul, toprak yatırımlar, taşınmalar vurgu kazanacak.

Haftanın ilk günü Merkür’ün Jüpiter ile oldukça güzel bir etkileşimi var ki eğitim, yolculuklar, tüm anlaşmalar açısından oldukça iyi bir gün olacak. Venüs ise hafta içerisinde Plüton ile uyumlu etkileşime girecek ve ikili veya sosyal ilişkilerimizde bir arınma söz konusu olacak. Yoğunluk, derinlik ve tutku artacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Hafta Ay, Balık ile başlıyor. Neptün kavuşumlu bu güçlü balık etkileri günü hayalci, kaçışlara, keyif verici maddelere meyilli kılıyor olabilir. Tembellikten sıyrılmak için biraz daha çaba sarf etmeliyiz. Yaratıcı işler için değerlendirilebilir.

Salı

Enerjimiz Ay’ın Koç’a geçmesi ile oldukça yükseliyor. Gün içerisinde özellikle akşam saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile kavuşması ile birlikte iyimserliğimiz ve enerjimiz tavan yapıyor. Dışarı aktiviteleri, sosyal aktiviteler, sportif aktiviteler için oldukça iyi.

Çarşamba

Enerjimiz Ay, Koç ile devam ediyor. Bugün dünden bile daha enerjik olabiliriz zira Ay Mars ile kavuşacak, fakat bu günün enerjisi düne göre çok daha agresif ve kazalara açık. Mars astrolojide kötücül etkide kabul edilen gezegenlerdendir ve bugün enerjimizi abartmamakta ve cesaretimizi biraz törpülemekte fayda var.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçerek çok daha sakin bir akşam geçirmemizi sağlayacak. Fakat yine günün olumlu günlerinden biri. Güneş ve Satürn ile uyumlu etkileşime girecek Ay günü kendimi ifademiz açısından olumlu ve disiplinli bir hale getirecek.

Cuma

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Boğa’daki Uranüs ile günü farklı, belki az da olsa çılgın, isyankâr bir şekilde geçirmemize sebep olabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilir veya beklenmedik aksiyonlar alabiliriz.

Cumartesi

Ay, Boğa burcunda Satürn ile zorlayıcı bir açı kalıbı oluşturarak günü biraz zorlayıcı bir hale getiriyor. Bugün ekstra sorumluluk almamız gereken durumlar oluşabilir, ihtiyaçlarımız karşılanmayabilir ve bu yüzden biraz gergin olabiliriz. Rahatlatıcı ortamlarda bulunmak iyi gelecektir.

Pazar

Haftanın en iletişimli günü. Ayrıca Venüs Ay kavuşumu ile ikili ilişkiler de oldukça hareketli ve trafikli geçebilir. Arkadaşlarımızla veya çift olarak yolculuklara çıkabiliriz, gezip görmeye odaklanabiliriz. Ayrıca entelektüel faaliyetler açısından da oldukça verimli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…