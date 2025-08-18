18 - 24 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Ağustos 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

18 - 24 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 18 Ağustos 2025 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Çok da hareketli olmayan bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek Yeniay aslında oldukça belirgin ama gezegen açıları çok değil. Enerjimizin düşüklüğünden bahsetmiyorum, tam tersi enerjisi oldukça yüksek bir hafta. Haftaya Merkür Mars altmışlığı ile başlıyoruz. İletişim trafiği, fiziksel enerji yüksek. Kısa yolculukların yoğunluğu da artabilir. Cesur ve direkt konuşmalar yapacağımız birkaç gün. Ufak tefek tartışmalara dikkat. Hafta ortasında Güneş Başak burcuna geçecek. Başak sezonu açılıyor. Sonbahara yaklaşıyoruz. Okullar açılmaya, yaz bitmeye yaklaşıyor, işlerin ve sorumlulukların yükü artıyor. Fakat henüz tam olarak yaz ve tatil modundan çıkmış değiliz. Belki de çoğumuzun tatil yapmayı en çok sevdiği günlerdeyiz. Hafta sonunda ise Güneş Uranüs karesi yaşayacağız. Yani Güneş ve Uranüs arasında sert bir etkileşim var. Bu da bizi biraz sıkılgan, değişken, isyankar ani kararlar veren bir yapıya getirebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. Merkür Mars enerjisine bir de İkizler’in iletişim trafiği ekleniyor. Oldukça hareketli bir hafta başlangıcı. Çokça iletişim kurmak durumunda olduğumuz bir gün.


Salı

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Ay Mars ile sert etkileşimde. Bugün biraz alınganlık, bastırımlış öfke, gereksiz tartışmalar içerisinde geçebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise tam tersi çok daha iyimser, özgüvenli bir noktada olacağız. Sevdiklerimizle vakit geçirmek istediğimiz bir gün.


Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sevdiklerimizle birlikte olmak istediğimiz bir gün daha. Bu gün ayrıca oldukça sosyal ve çok iyi hissettiğimiz, yumuşak, ödül veya hediye alabileceğimiz, iyi haberler alabileceğimiz oldukça güzel bir gün. Ay Venüs ile kavuşumda.


Perşembe

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimizin ve neşemizin yüksek olduğu bir gün. Ay Merkür ile kavuşumda Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün çok hareketli, yolculuklu, konuşkan, kendimizi gösterebildiğimiz güzel, fiziksel enerjisi yüksek bir gün.


Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Eğlenceli, özgüvenli ve ortaya çıkmak, fark edilmek istediğimiz bir gün daha. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok.


Cumartesi

Yeniay Günü. Ay ve Güneş Başak burcunda kavuşuyor. Bu yeniay Uranüs açısı ile oldukça değişken ve sürprizli. Bu etkiyi bu gün oldukça fazla görebiliriz. Değişken, biraz isyankar, sıkılgan hissedebileceğimiz, çok sürprizli bir gün.


Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Ay her ne kadar sorumluluk sahibi Başak burcunda da olsa bugün yine rahatlayabiliyoruz. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz de yüksek. Eğitim fırsatları, aslında genel anlamda fırsatlar oldukça yüksek. Sosyal aktiviteler için değerlendirilebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Pazartesi

18 Ağustos 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Ay, günü bağlantılı ve zeki İkizler burcunda geçiriyor ve İkizler'in yöneticisi Merkür, Mars ile altmışlık açıya ilerliyor (bu açı yakın zamanda kesinleşti). Özellikle uyanık ve gözlemci olabileceğimiz gibi son derece becerikli de olabiliriz. Konuşmalarımızda, ilgi alanlarımızda ve keşiflerimizde coşku ve heyecan ana temalar. Canlı veya açık sözlü tartışmalar ve dinamik etkileşimler için uygun bir zaman. Güneş ile Satürn arasındaki yaratıcı bir açı, bugün karmaşadan düzen yaratmak, sıralamak ve kategorilere ayırmak için uygun. Sorunları çözme konusunda motiveyiz.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, normalden biraz daha fazla alana ve özgürlüğe ihtiyaç duyuyor gibisiniz ve bu imkân sağlandığında şu anda en iyi şekilde gelişiyorsunuz. Birine yardımcı olmak ya da bir bağlantı kurmak için inisiyatif almak da bugün öne çıkabilir. Bugünkü etkileşimlerinizi daha derin bir düzeyde düşünürseniz, ilişkileriniz aracılığıyla kendinizin gizli yönlerini keşfedebilirsiniz. Sessiz zamanlar, dinlenme ve tanıdık ortamlar sizi güçlü şekilde çekiyor ve sizi duygularınıza ve değer verdiğiniz kişilere bağlayan aktivitelerden fayda görebilirsiniz. Aile, sağlık veya danışmanlıkla ilgili etkileşimlerinizde ödüller söz konusu olabilir. Kendinize ve başkalarına iyi bakma konusundaki güveniniz yüksek.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Ay'ın tüm gün güneş ikinci evinizde kalması, kendinizi ruh halinizin insafına bırakmak yerine onun kontrolünü elinizde tuttuğunuz için iyi hissettiriyor. Özellikle kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirmekten keyif alabilirsiniz. Bugünkü geçişler, düşüncenizi ve iletişiminizi keskinleştiriyor. Biraz cesur ya da açık olmak bugün çekici olabilir. Bugünün enerjileri, bağlantılar kurmak ve iletişim için mükemmel olduğu gibi pratik uğraşlar için de oldukça elverişli. En değerli olanı ya da zamanınıza en çok değecek şeyi hızla görebilir, böylece kararları daha kolay ve akıllıca alabilirsiniz. İşleri düzeltmek ve yoluna koymak için motive oluyorsunuz. Kendin yap projeleri özellikle destekleniyor.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün tekdüzelikle başa çıkmakta zorlanabilirsiniz ve konuşmalarınızda sınırları zorlayabilirsiniz. Ancak şu sıralar tanıdık ortamlarda ve ailenizle birlikte kendinizi oldukça iyi hissediyorsunuz. Coşkunuz, sizi motive eden bir fikir ya da duyguya bağlı olabilir. Ayrıca, size pratik düzeyde yeni bir yol gösteren insanlarla veya bilgilerle bağlantı kurmak için de iyi bir zamandasınız. Enerjiniz yüksek, hedeflerinize her zamankinden daha kolay ulaşabilirsiniz veya hafif bir rekabet sizi harekete geçirebilir. İşlerinizi halletmek veya bir konuda netlik kazanmak için harika bir zaman. Bugün entelektüel faaliyetlere ilgi duyuyorsunuz ve başkalarıyla yaptığınız paylaşımlar önemli olabilir. Kıyas yapmaktan kaçındığınız sürece, farklılıkları yumuşatmak için harika bir gün.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün iş, finans ve pratik konularla ilgili problem çözme konusunda başarılı olabilirsiniz. Plan yapmak, yapılandırmak ve kalıpları görmek şu anda size daha doğal geliyor. Olaylara daha inançlı ve olumlu bir bakış açısından yaklaşmaya eğilimlisiniz. Benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla buluşmalar gerçekleşebilir. Sizi geliştiren durumlara veya insanlara çekiliyor gibisiniz ve bunlar size bir amaç duygusu da verebilir. Yine de, içe dönük olma eğiliminiz de var ve şu anda kendiniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Bir sorunu geride bırakmak için motive olabilirsiniz. Normalden biraz daha karmaşık ve katmanlı olan derin ihtiyaçlarınız ve arzularınızla bağlantı kurmak için iyi bir zamandasınız. Şu anda önemli olan, elinizdeki imkânlarla çalışmanız ve bunu kaynaklarınızı verimli şekilde kullanarak yapmanız.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, insanlar bugün sizden tavsiye alma eğiliminde olabilir. Bir soruna yeni bir açıdan bakma ve onu çözme fırsatı doğabilir. İster farklılıkları ister benzerlikleri fark edin, etkileşimleriniz sizi hem zorlayabilir hem de güçlendirebilir. Bağlantı halinde olmanın rahat ve hoş bir hissi var ve siz de inisiyatif almaya hazırsınız. Destek almak veya destek vermek konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz; her iki durumda da bağ kurmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yeni etkileşim yollarına açık olmak şu anda ödüllerini getirebilir. Ay'ın gün boyu güneş haritanızın daha yüksek idealleri yöneten on birinci evinizde olmasıyla, duygusal tatminin veya huzurun anahtarı, kalbinize en yakın dileklerinize ve hayallerinize odaklanmak olabilir.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, özellikle birebir konuşmalarda bugün ödüller var. Yine de, kişisel sunum konusundaki içgüdüleriniz şu anda oldukça isabetli ve bu da pratik hedeflerinize ulaşma çabalarınızı destekliyor. Geçmiş hakkında fazlasıyla düşünüyorsunuz ve bugün, son zamanlardaki düşüncelerinize anlam kazandırmak için iyi bir enerji var. Kalıpları daha iyi görebilir ve duygusal bir sorun ya da ikilemin eksik parçasını keşfedebilirsiniz. Bugünkü geçişler, şifa veren aktiviteler için güçlü bir enerji getiriyor; kendinizi yenileyici etkinliklere çekilmiş bulabilirsiniz. Ayrıca, çalışma ve gözlem yoluyla yeni bilgiler edinmek için de iyi bir zamandasınız.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, şu sıralar işinizi veya sağlığınızı iyileştirebilecek bazı iyi fikirler gündemde olabilir, ancak aynı zamanda yeni bir arkadaş edinmek veya mevcut bir dostluğun tadını çıkarmak için de güçlü bir zamandasınız. Eğlenceli veya faydalı iletişimler ön planda ve bir bağı pekiştirmeye yardımcı olabilir. Birine yardım eli uzatabilir veya ödüllendirici şekillerde bir fikri hayata geçirebilirsiniz. Önemli kalıpları fark edebilir ve çekici, iyi yapılandırılmış planlar ve tasarımlar geliştirebilirsiniz. İnsanlar size cesaret veya faydalı içgörüler sunma eğiliminde olabilir ve günün belirgin şekilde işbirliğine açık havası moralinizi yükseltebilir. Daha güçlü bir iyilik hali hissiyle elinizden gelenin en iyisini yapmak için ilham buluyorsunuz.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün, profesyonel ilişkilerinizde veya itibarınızla ilgili bir konuyu netleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. İş projelerinize veya genel olarak kariyerinize yaratıcı yaklaşımlar için iyi bir enerjiniz var. Görevlerinizi yerine getirmek ve hatta fazlasını yapmak için motive olmuş durumdasınız; aldığınız olumlu geri bildirimler sizi daha da teşvik edebilir. İlerleme kaydetmenize yardımcı olacak bilgileri ortaya çıkarmak için uygun bir zamandasınız. Bugünden beklentiniz her zamankinden biraz daha yüksek olabilir ve bir meydan okumayı üstlenmek tatmin edici gelebilir. Moralinizin yükselmesine yardımcı olacak faydalı haberler veya fikirler gelebilir. Kişisel hayatınızda daha fazla güvenlik veya uyum yaratma yolunda inisiyatif almak ya da büyük bir adım atmak isteyebilirsiniz.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünün enerjileri, araştırma, finans ve ev konuları için oldukça faydalı. Bu yaşam alanlarında olumlu ve ileriye dönük bir enerji var; destek görebilir ya da bu konularda iyileştirmeler yapmanı sağlayacak harika fikirlerle karşılaşabilirsin. Hareket halinde olabilir, bağlantılar kurabilir, sosyalleşebilir ve zaman zaman biraz dağınık hissedebilirsin; ancak zihinsel olarak da uyarılıyorsun. İlginç sohbetler, haberler, fikirler ve düşünceler şu anın temaları arasında. Konuşma, deneyimlerini paylaşma ve kendini açma isteğin güçlü. Yaratıcı problem çözme ve insanlara bakış açını anlamaları konusunda yardımcı olmak için iyi bir enerjin var. Son zamanlardaki yanlış anlamaları netleştirmek tatmin edici olabilir.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün, bir sorunu veya gizemi çözme ya da önemli bir gerçeği ortaya çıkarma şansına sahip olabilirsiniz. Planlar yapmak ve problemleri çözmek için uygun bir zaman! Yakın ilişkiler de daha fazla düşünce veya konuşmadan fayda görebilir. Aynı zamanda coşkunuz sizi motive ediyor ve çok şey başarabilirsiniz. Özellikle iş hamleleri veya yaşam yolunuzla ilgili stratejiler konusunda vizyonunuz keskin. Belirli bir diyet, sağlık hedefi veya işte kararlı kalmak için harika bir zaman. Rutinlerinize ve görevlerinize özel bir dikkat göstererek kendinizi toparladığınızı görebilirsiniz. Sosyal yaşamınız da bugün gayet iyi ve insanlar sizle alışılmıştan daha fazla iş birliği yapmaya istekli olabilir.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün, işinizde doğru bilgi veya kaynakları bulmak için iyi bir gün olabilir. Ayrıca Ay, tüm gün yaratıcı alanınızdan geçiyor ve size neşe bulmanızı teşvik ediyor. Kişisel keyif ve kendini ifade etme ihtiyacınızın daha farkındasınız. Sizi başkalarıyla temas kurmaya ve daha az kural ve beklenti olan aktivitelere yönlendiren etkinliklere çekiliyorsunuz. Hayatınızdaki önemli kişilerle hoş bir uyum içinde olmanız ve insanlarla bağlantı kurmanız şu anda daha kolay olabilir. Ortaklık ve ilişkiler konularına mantıklı bir açıdan bakma fırsatı bulabilirsiniz. Bugün, ortaklıkta sonuç getiren problem çözme için çok güçlü bir gün. Adaletsiz veya dengesiz bir durumu geride bırakıyor olabilirsiniz.
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, geçişler hayal gücünüzün sizi yönlendirmesine izin vermenizi teşvik ediyor gibi görünüyor. Mümkünse sessiz ve sakin aktivitelerle ilgilenmek duygusal açıdan en faydalısı olur. Son deneyimlerinizi sindiriyor ve işliyor, en derin duygularınıza ulaşmak için biraz zaman harcıyor olabilirsiniz. Aile ile aktiviteler veya evle ilgili işler için iyi bir enerji var ve çevrenizdekiler şu anda özellikle yardımsever görünüyor. İş veya sağlık konusunu netleştirmek için de harika bir enerji sizde mevcut. Günlük rutinlerinizi veya sağlık ve esenliğinizi iyileştirecek bir görev yapma veya bir problemi çözme yöntemi bulabilirsiniz.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.