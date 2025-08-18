18 - 24 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Çok da hareketli olmayan bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek Yeniay aslında oldukça belirgin ama gezegen açıları çok değil. Enerjimizin düşüklüğünden bahsetmiyorum, tam tersi enerjisi oldukça yüksek bir hafta. Haftaya Merkür Mars altmışlığı ile başlıyoruz. İletişim trafiği, fiziksel enerji yüksek. Kısa yolculukların yoğunluğu da artabilir. Cesur ve direkt konuşmalar yapacağımız birkaç gün. Ufak tefek tartışmalara dikkat. Hafta ortasında Güneş Başak burcuna geçecek. Başak sezonu açılıyor. Sonbahara yaklaşıyoruz. Okullar açılmaya, yaz bitmeye yaklaşıyor, işlerin ve sorumlulukların yükü artıyor. Fakat henüz tam olarak yaz ve tatil modundan çıkmış değiliz. Belki de çoğumuzun tatil yapmayı en çok sevdiği günlerdeyiz. Hafta sonunda ise Güneş Uranüs karesi yaşayacağız. Yani Güneş ve Uranüs arasında sert bir etkileşim var. Bu da bizi biraz sıkılgan, değişken, isyankar ani kararlar veren bir yapıya getirebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. Merkür Mars enerjisine bir de İkizler’in iletişim trafiği ekleniyor. Oldukça hareketli bir hafta başlangıcı. Çokça iletişim kurmak durumunda olduğumuz bir gün.

Salı

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Ay Mars ile sert etkileşimde. Bugün biraz alınganlık, bastırımlış öfke, gereksiz tartışmalar içerisinde geçebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise tam tersi çok daha iyimser, özgüvenli bir noktada olacağız. Sevdiklerimizle vakit geçirmek istediğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sevdiklerimizle birlikte olmak istediğimiz bir gün daha. Bu gün ayrıca oldukça sosyal ve çok iyi hissettiğimiz, yumuşak, ödül veya hediye alabileceğimiz, iyi haberler alabileceğimiz oldukça güzel bir gün. Ay Venüs ile kavuşumda.

Perşembe

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimizin ve neşemizin yüksek olduğu bir gün. Ay Merkür ile kavuşumda Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün çok hareketli, yolculuklu, konuşkan, kendimizi gösterebildiğimiz güzel, fiziksel enerjisi yüksek bir gün.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Eğlenceli, özgüvenli ve ortaya çıkmak, fark edilmek istediğimiz bir gün daha. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok.

Cumartesi

Yeniay Günü. Ay ve Güneş Başak burcunda kavuşuyor. Bu yeniay Uranüs açısı ile oldukça değişken ve sürprizli. Bu etkiyi bu gün oldukça fazla görebiliriz. Değişken, biraz isyankar, sıkılgan hissedebileceğimiz, çok sürprizli bir gün.

Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Ay her ne kadar sorumluluk sahibi Başak burcunda da olsa bugün yine rahatlayabiliyoruz. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz de yüksek. Eğitim fırsatları, aslında genel anlamda fırsatlar oldukça yüksek. Sosyal aktiviteler için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya