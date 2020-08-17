17-23 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 19 Ağustos sabahı gerçekleşecek Aslan Yeniay’ı olacak. Yeniay'ın an haritasında yükselen burç da Aslan ve Yeniay haritanın 1. evinde gerçekleşecek. Yani ay sonuna kadar oldukça güçlü Aslan burcu etkileri yaşıyor olacağız. Özgüvenimiz yükselecek, kendimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koyma arzumuz artacak. Malum yaz aylarındayız, eğlence isteğimiz yükselecek, endişelerimizden bir nebze olsun kurtulacağız. Mars gezegeni de Yeniay derecesine yaptığı açıyla etkili olacak. An haritasında Mars yolculukları temsil eden 9. evde bulunuyor. Yani bu ay sonuna kadar tatil ve eğlence ön planda olacak gibi görünüyor. Tatil devam etse de hafta sonuna doğru Başak burcuna girecek Merkür ve Güneş aklımızın bir tarafını görev ve sorumluluklarımıza çekiyor olacak. Özellikle Merkür'ün başak burcuna geçiyor olması zihinsel faaliyetlerimiz açısından daha etkin bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Yazı yazmak, eğitim almak, çözülmesi gereken problemleri çözmek kısacası daha analitik düşünebilmek için Merkür Başak bizi eylül ortasına kadar oldukça destekleyecek. Ayrıca Merkür haftanın ilk günü Cazimi adı verilen kavuşum pozisyonunu yapacak. Etrafta "Merkür Güneş'in Kalbinde" cümlesini çok duyacaksınız. Anlaşmalar yapmak, önemli konuşmalar veya yazışmalar için oldukça elverişli bir gün. Önemli toplantılarınızı veya kararlarınızı bu gün değerlendirebilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Merkür Güneş'in Kalbinde! :). "Dilek tutun" diye duyarsınız, ben öyle şeylere inanmam. Önemli konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar için elverişli, iletişimi etkin kullanabileceğimiz, sözcüklerimizin daha güçlü etkiler yarattığı bir gün.

Salı

Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs Uranüs altmışlığı kesinleşiyor. Eğlenceli ve yaratıcı bir gün. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, onlara küçük sürprizler yapmak için değerlendirebilirsiniz.

Çarşamba

Yeniay kesinleşiyor. Bu gün daha coşkulu ve eğlenceli hissettiğimiz, özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Günüm barındırdığı risk, egolarımızın kurbanı olabiliriz.

Perşembe

Ay Başak burcunda ilerliyor. Neptün ile kuracağı karşıt açı ile işlerimizle ilgili kafa karışıklıkları, yanlış anlamalar veya belirsiz durumlar yaşamamız söz konusu olabilir.

Cuma

Ay sabah saatlerinde Başak burcunda kalmaya devam edecek. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız saatler yaşayacağız. Akşam saatlerinde Ay'ın Terazi burcuna girmesi ile ilişkide olduğumuz kişilerle vakit ayırabiliriz.

Cumartesi

Ay Terazi burcunda devam ediyor. İkili ilişkiler vurgusu devrede kalmaya devam ediyor. Bu gün ikili ilişkilerimizle hem yoğun hem de bir takım anlaşmazlıklar yaşayacağımız bir gün yaşayabiliriz.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi burcunda kalmaya devam edecek ve Mars ile kuracağı zorlayıcı açı, bir önceki güne benzer olarak tartışmalar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Öğle saatlerinden sonra Ay akrep burcuna geçecek, sabah yaşadığımız tartışmalar akşama doğru yerini kıskançlık veya krize bırakabilir. Olumlu anlamda gizlide kalmış konuların açığa çıkması bir takım krizleri beraberinde getirse de yapıcı iyileşmeler yaratabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…