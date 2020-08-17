17-23 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 17-23 Ağustos haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

17-23 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Merhaba, bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 19 Ağustos sabahı gerçekleşecek Aslan Yeniay’ı olacak. Yeniay'ın an haritasında yükselen burç da Aslan ve Yeniay haritanın 1. evinde gerçekleşecek. Yani ay sonuna kadar oldukça güçlü Aslan burcu etkileri yaşıyor olacağız. Özgüvenimiz yükselecek, kendimizi ve yaratıcılığımızı ortaya koyma arzumuz artacak. Malum yaz aylarındayız, eğlence isteğimiz yükselecek, endişelerimizden bir nebze olsun kurtulacağız. Mars gezegeni de Yeniay derecesine yaptığı açıyla etkili olacak. An haritasında Mars yolculukları temsil eden 9. evde bulunuyor. Yani bu ay sonuna kadar tatil ve eğlence ön planda olacak gibi görünüyor. Tatil devam etse de hafta sonuna doğru Başak burcuna girecek Merkür ve Güneş aklımızın bir tarafını görev ve sorumluluklarımıza çekiyor olacak. Özellikle Merkür'ün başak burcuna geçiyor olması zihinsel faaliyetlerimiz açısından daha etkin bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Yazı yazmak, eğitim almak, çözülmesi gereken problemleri çözmek kısacası daha analitik düşünebilmek için Merkür Başak bizi eylül ortasına kadar oldukça destekleyecek. Ayrıca Merkür haftanın ilk günü Cazimi adı verilen kavuşum pozisyonunu yapacak. Etrafta "Merkür Güneş'in Kalbinde" cümlesini çok duyacaksınız. Anlaşmalar yapmak, önemli konuşmalar veya yazışmalar için oldukça elverişli bir gün. Önemli toplantılarınızı veya kararlarınızı bu gün değerlendirebilirsiniz.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Merkür Güneş'in Kalbinde! :). "Dilek tutun" diye duyarsınız, ben öyle şeylere inanmam. Önemli konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar için elverişli, iletişimi etkin kullanabileceğimiz, sözcüklerimizin daha güçlü etkiler yarattığı bir gün.


Salı

Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs Uranüs altmışlığı kesinleşiyor. Eğlenceli ve yaratıcı bir gün. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, onlara küçük sürprizler yapmak için değerlendirebilirsiniz.


Çarşamba

Yeniay kesinleşiyor. Bu gün daha coşkulu ve eğlenceli hissettiğimiz, özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Günüm barındırdığı risk, egolarımızın kurbanı olabiliriz.


Perşembe

Ay Başak burcunda ilerliyor. Neptün ile kuracağı karşıt açı ile işlerimizle ilgili kafa karışıklıkları, yanlış anlamalar veya belirsiz durumlar yaşamamız söz konusu olabilir.


Cuma

Ay sabah saatlerinde Başak burcunda kalmaya devam edecek. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız saatler yaşayacağız. Akşam saatlerinde Ay'ın Terazi burcuna girmesi ile ilişkide olduğumuz kişilerle vakit ayırabiliriz.


Cumartesi

Ay Terazi burcunda devam ediyor. İkili ilişkiler vurgusu devrede kalmaya devam ediyor. Bu gün ikili ilişkilerimizle hem yoğun hem de bir takım anlaşmazlıklar yaşayacağımız bir gün yaşayabiliriz.


Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi burcunda kalmaya devam edecek ve Mars ile kuracağı zorlayıcı açı, bir önceki güne benzer olarak tartışmalar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Öğle saatlerinden sonra Ay akrep burcuna geçecek, sabah yaşadığımız tartışmalar akşama doğru yerini kıskançlık veya krize bırakabilir. Olumlu anlamda gizlide kalmış konuların açığa çıkması bir takım krizleri beraberinde getirse de yapıcı iyileşmeler yaratabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

17 Ağustos pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İnsanlara, özellikle de dünyanızda yeni dahil olan insanlara şüpheyle yaklaşmak faydalı olabilir. Herkese tam anlamıyla güvenmek ne yazık ki günümüz dünyasında pek de doğru bir tercih olmayacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özel sorunlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmaktan hoşlanan insanlar, özellikle şu anda size son derece sıkıcı geliyorlar. İnsanların dertlerini dinlemeyi ve onlara yardımcı olmayı seviyorsunuz ancak bugün o günlerden biri değil.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda biraz gizemin olması anlaşılabilir bir şeydir. Ancak bu aralar hayatınızda o kadar çok mistik olay var ki hepsini bir anda kaldıramıyorsunuz. Sır perdelerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyor olmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olayların neden böyle olduğunu algılayamıyorsanız daha detaylı düşünmeniz gerekir. Bu konuyla daha fazla ilgilenmeye başlarsanız yakınlarınızın bazı davranışlarını da daha kolay anlamlandırabileceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zıt fikirlere sahip olduğunuz biriyle şiddetli bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ne pahasına olursa olsun savunduklarınızın arkasında durmaya devam etmelisiniz. Karşınızdaki kişinin sizi manipüle etmesine izin vermeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı gerçeklerin görebilmeniz için gereken duru zihne sahip olmanız iyi bir şey. Bu durum hayatınızdaki değişiklikleri daha iyi anlamak için anahtarınız olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşınız aldığı dedikoduları sizinle paylaşmak için çok heyecanlı ancak sizin dedikodu yapmaktan çok daha önemli işleriniz var. Bazı insanların bunu anlaması zor olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni başlangıçlar için harika bir dönemdesiniz, bu akşam çok verimli çalışmalar yapıp doğru kararlar almak için harekete geçeceksiniz. İlerleyen günlerde bugüne dönüp baktığınızda yaptıklarınız sizi gururlandıracak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşırı davranışlarınızı arkadaşlarınız bazı zamanlar hoş görebilirler ama bugün kesinlikle öyle bit gün değil! Yaptıklarınız karşısında biraz daha acımasız tepkiler verebilirler ve bu da sizi kırabilir. Bu yüzden daha kontrollü olmanızda fayda var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün arkadaşlarınızla yüzleşmek tahmin ettiğinizden daha rahatsız edici olabilir. Onların ne istediğini anlamak ve yeniden bağ kurmak sizi zorlayabilir. Pes etmeden ilişkileriniz için çabalamaya devam etmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün zihniniz her şeye kolaylıkla odaklanabiliyor ve enerjiniz neredeyse sınırsız! Bu yüzden zihninizde veya çevrenizde sizi gereksiz yere oyalayan ne varsa onlardan kurtulabilirsiniz. İster masanızı düzenlemek gibi basit bir iş olsun ya da yakın zamanda gerçekleşen bir tartışmadan sonra çevrenizdeki insanları elemek olsun, bunu hızlı ve etkili bir şekilde yapabileceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş arkadaşlarınızdan daha pasif olmanız sizi endişelendirmemelidir. Bu bir zayıflık belirtisi değil, aksine bu, nasıl iyi bir takım oyuncusu olunacağını bildiğinizin bir işareti.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bulunduğunuz ortamda şu anda gerginlik devamlı olarak artıyor ve birisi kaba bir şey söylediğinde hemen sinirlenmemek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekecek.

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