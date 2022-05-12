16 Mayıs 2022 Akrep burcunda Ay Tutulması ve burçlara etkileri

Merhaba. 16 Mayıs İstanbul saatiyle sabah saat 6.14’te Akrep burcunun 25 derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu Ay Tutulması, Tam Ay Tutulması veya kırmızı görüntüsünden ötürü Kanlı Ay Tutulması olarak geçer fakat bunun kanla alakası yoktur. Aklınıza şiddet içerikli bir konu gelmesin. Fakat Tam Ay Tutulması, Ay Tutulması’nın etkilerini daha yüksek bir oktavda yaşamamıza sebep olur. Tam Ay Tutulması da astronomik olarak Dünya’nın tüm gölgesinin Ay’ın üzerine düştüğü durumlarda kullanılan bir tabirdir. Hem oktavı yüksek hem de an haritasında çok fazla açısı olan ve çokça sabit yıldızla etkileşime giren bir Ay Tutulması olacak. Biraz uzun bir yazı olacak baştan söylemek isterim. Ayrıca bir Ay Tutulması, Dolunay ay fazıdır ve Güneş Ay karşıtlığı açısında meydana gelir. Yani Akrep tutulmasının bir ucu da Boğa burcudur. Akrep bu karşıtlığın huzursuz ve güç elde etme tarafında olanı, Boğa ise elindekilerle mutlu ve huzurlu olan tarafındadır.

Bu dönemde yine özellikle finansal konularda veya içerisinde finans konularını barındıran konuları değiştirmek, bu konulardan özgürleşmek ve ileriye dönük hareketler yapma isteğimiz inanılmaz baskın olmasına rağmen önümüzde bir takım engeller, alınması gereken sorumluluklar ve yavaşlamalar var. Ayrıca Ay Akrep burcunda rahatsızdır, bu da dönemin kalitesine endişe ve rahat olamama duygusunu katacak. An derecesine Kova burcundaki Satürn’ün yaptığı sert bir açının olduğunu görüyoruz. Yukarıda bahsettiğim sorumluluklar vurgusunu bu Satürn açısı ile tutulma etkilerine taşınıyor. Yani hem finansal konularda hem de devam eden Kova Satürn sürecinde entelektüel veya toplumla ilgili konularda, grupları ilgilendiren konularda engellemeler, alınması gereken sorumluluklar bizi bekliyor olacak. Fakat bu sert kombinasyonu yumuştan etkiler de mevcut. Öncelikle tutulma burcunun yöneticisi Mars Balık burcunda ve Neptün ile çok yakın. Bu aslında birtakım yanlış hareketlere, yanılgılara, sakarlıklara, daha hesapsızca yapılan hareketlere mahal verebilir. Tek başına çok pozitif bir açı olduğunu söyleyemem. Fakat An derecesine yaptığı uyumlu üçgen açı ile kendi yönettiği Akrep burcundaki Ay için olumlu etkiler yaratacak. Yani içerisinde bulunduğumuz kriz ve sorumluluk sürecine cesaret ve enerjimiz destek olacak. Bir destekte Plüton’dan. Bu da yine dönüşüm isteğinin, krizlere girebilme gücünün, motivasyonunun ve tutkusunun gücünü içimizde hissedeceğimiz anlamına geliyor. Yani zor ama bu zorluklarla baş edebilme motivasyonu ve gücünü bize veren bir tutulma. Tutulma haritasının yükselen burcu İkizler. Bu da yine gündem konularına eğitim, yolculuklar, iletişim, anlaşmalar gibi konuları da ekleyerek bu tutulmayı gözlemlememiz gerektiğini anlatıyor. Yani haritamızda Boğa - Akrep aksı ve İkizler burcunun düştüğü yerler ayrıca önemli olacak.

Sabit yıldızlara geçecek olursak, ben tam 4 Sabit yıldızın bu tutulma ile etkileşime girdiğini görüyorum. AGENA Ay ile kavuşumda. ALGOL ve CAPULUS Güneş ile kavuşumda ve ARCTURUS Güneş ile paralel açı içerisinde ( Paralel açıları kavuşum gibi düşünebilirsiniz ).

Bu sabit yıldızlardan iki tanesinin zorlayıcı iki tanesinin de daha kolay etkilerde veya destekleyici etkilerde olduğunu söyleyebilirim. Tam da tutulmanın sahip olduğu yukarıda bahsettiğim açılar gibi. Öncelikle başrolümüz Ay ile etkileşime giren sabit yıldız AGENA ve agena bu sürecin oldukça öğretici fakat öğrenirken biraz zorlayıcı olacağını anlatıyor. Güneş ile paralel yapan ARCTURUS ise güçlü ve destekleyici nitelikte, bize öğrendiğimiz bu zor konuların farklı bir yaklaşım ile geleceğini veya hayatımıza farklı yaklaşım getireceğini anlatıyor. Zorlayıcı etkiler ise ALGOL ve CAPULUS sabit yıldızlarında. ALGOL sabit yıldızlar içerisinde en korkulanı olduğunu söylemeliyim. Genellikle kadınsı tutkuyu, kötücül ve yıkıcı olabilecek tutkuyu anlatır. Perseus’un Andromeda’yı kurtarmak için kestiği Medusa’nın başıdır. CAPULUS ise tam tersi eril cinsel enerjiyi ve agresyonu anlatır. Yine Perseus Andromeda hikayesinde Perseus’un silahı’dır.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Özellikle gelirleriniz, ortaklaşa gelirleriniz veya eşin gelirleri konusunda birtakım gerginlikler mevcut. Arkadaşlarınızla ilgili alacak verecek, borç gibi konulara da dikkat etmelisiniz.

Yükselen Boğa

Özellikle ikili ilişkiler, evlilik veya ortaklı konularda finansal çekişmeler veya bu konularla ilgili atılmak istenen yeni adımlarda gecikmeler, zorlanmalar beklenilebilir.

Yükselen İkizler

Bu dönem sağlık ve günlük rutin işler açısından biraz gergin gözüküyor. Sağlık konusunda çok dikkatli olunması ve sorumluluk alınması gereken bir dönem. Yurt dışı bağlantılı iş konularında da uğraştırıcı bir dönem.

Yükselen Yengeç

Flörtler, aşk ilişkileri, varsa çocuklar, eğlence ve hobileriniz ile ilgili konular borçlar, alacak verecek veya ortaklaşa gelirlerdeki engeller ve gecikmelerle sınanıyor.

Yükselen Aslan

Bu dönemde aile hayatınız, ebeveynleriniz ve gayrimenkul yatırımı gibi konular vurgulanıyor fakat İkili ilişkiler veya ortaklıklarla ilgili engel çıkarabilecek birtakım sorumluluklar söz konusu.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, yakın ve uzak akrabalar, kardeşler konuları vurgulanıyor. Fakat işleriniz ve sağlık ile ilgili zorlayıcı konular var. Yine bu uluslararası işler veya eğitim ile ilgili konulardaki sorumluluk artışına işaret edebilir.

Yükselen Terazi

Finansal konular, sahip olduklarınız, geliriniz ile ilgili konularda krizler ve dönüşüm, bir çeşit yeniden doğum gerçekleşebilir. Spekülatif konular ve yatırımlar biraz zorlayıcı konular arasında.

Yükselen Akrep

Özel hayatınızla ilgili birtakım konuların, arsa, ev, ev tadilatı, taşınma gibi gayrimenkul konularının veya ebeveynlerinizle ilgili konuların hayatınızda baskı unsuru olduğu bir dönem ayrıca bu baskı ikili ilişkilerinizde de gerginliklere yol açıyor.

Yükselen Yay

Bu dönemde eğitim, yolculuklar ile ilgili konular sizi duygusal olarak sıkışmış hissettiriyor olabilir. Bu da sağlığınıza olumsuz yansıyor olabilir. Yeni bir yaşam rutini oluşturmak konusunda istekli fakat zorlanıyor olabilirsiniz. Engellerin sizi yıldırmaması gerekiyor.

Yükselen Oğlak

İçerisinde bulunduğunuz arkadaş grupları veya proje grupları ile ilgili birtakım finansal krizler söz konusu olabilir veya bu gruplar için yapmanız gereken harcamalar olabilir. Varsa çocuklarınız ile ilgili harcamalar veya birtakım finansal engellerle de karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Kova

Kariyerinizi, toplum içindeki konumunuzu ilgilendiren konularda bu dönem birtakım engeller söz konusu olabilir, iç dünyanız fazlasıyla kaçmak isterken siz bu dönemde fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz.

Yükselen Balık

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yayıncılık ve eğitim ile ilgili konularda bu dönem bazı bitişler yaşayabilirsiniz, yolculuk yapmak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi gergin ve sıkışmış hissettiğiniz bir dönem, bir süre tatil yapmak size iyi gelecektir.

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