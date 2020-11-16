16-22 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu hafta Venüs’ün zorlayıcı açılarına şahit olacağız ve cumartesi günü Venüs pek de rahat olmadığı Akrep burcuna geçiyor olacak. Hafta başında Venüs Jüpiter ile gerilimli bir açı yapacak. Bu açı gerilimli olsa da genellikle kötü hissettirmeyen bir açıdır. Abartmak ve hesapsızca hareketler yapmak, kendimize fazlaca güvenmekle alakalıdır. Her hafta başlanan diyetler bu pazartesi daha gün başlamadan hata verebilir. Fakat hafta sonuna kadar ikili ilişkilerle ilgili konular biraz daha iyi ve sevildiğimizi hissettirmeyecek bir noktaya gelebilir. Gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşıp kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaşılabilir. Hafta başındaki rahat halimiz yerini disiplin ve gerçekçiliğe bırakacak. Sanki cuma ve pazartesi yer değiştirecek.

Hafta sonu Venüs tutkunun burcu Akrep’e geçecek. Venüs ve tutku birbirine çok yakın kavramlar olsa da Akrep rahat olamamayı, takıntı ve kıskançlıkları anlattığı için Venüs bu burçta pek rahat edemez. Aradığı Boğa veya Terazi huzurunu bulamaz. Güzel Venüs yaklaşık 1 ay kadar yer altına inip karanlıklar kraliçesi olmayı deneyimleyecek.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Haftaya enerjik başladığımızı söylemiştim. Ay da Yay burcunda gayet enerjik, rahat ve geniş. Gün içerisinde Mars ile kuracağı olumlu kontak onu daha da enerjik yapacak, özellikle fiziksel konularda.

Salı

Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Haftanın enerjik günlerinden biri daha. Bugün Merkür Uranüs karşıtlığı da kesinleşiyor. Zihnimiz hızlı ve yaratıcı ama biraz da isyankâr ve rahatsız edici konuşmalar içerisine girebilir, patavatsız davranabilir.

Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile bu sefer sert bir açı gerçekleştirecek ve fiziksel enerjimiz artsa da tartışmalara ve kavgalara açık olabiliriz. Sorumluluklarımıza da odaklanacağımız bir gün.

Perşembe

Sorumluluklarımıza odaklandığımız, haftanın en zorlayıcı günü. Hem Venüs hem Ay oldukça sevimsiz açılar yapacak bugün. Depresif, enerjisi düşük ve negatif düşünce sahibi olabiliriz.

Cuma

Ay, Kova burcuna geçiyor. Günün ilerleyen saatlerinde Uranüs ile kare açı yapıyor. Hem kova hem Uranüs etkisi duygularımızı ani değişken bir noktaya getirebilir. Her zaman yaptığımız işlerden sıkıldığımız, değişiklik arayışında olduğumuz bir gün olacak.

Cumartesi

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs Akrep’e, Güneş Yay burcuna geçiyor olacak. İlişkilerimiz derinleşmeye başlarken iyimserliğimiz ve maceraperestliğimiz de artacak.

Pazar

Ay, Balık burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde Güneş ile bir kare açı gerçekleştirecek, kadın erkek ilişkilerinde veya ebeveynlerimizle anlaşmazlık yaşayabiliriz. Öğle saatlerinde Venüs ile uyumlu açı yapacak, ikili ilişkiler daha uyumlu akıyor olacak, değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…