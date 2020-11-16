16-22 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 16-22 Kasım haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

16-22 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
16 Kasım 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta Venüs’ün zorlayıcı açılarına şahit olacağız ve cumartesi günü Venüs pek de rahat olmadığı Akrep burcuna geçiyor olacak. Hafta başında Venüs Jüpiter ile gerilimli bir açı yapacak. Bu açı gerilimli olsa da genellikle kötü hissettirmeyen bir açıdır. Abartmak ve hesapsızca hareketler yapmak, kendimize fazlaca güvenmekle alakalıdır. Her hafta başlanan diyetler bu pazartesi daha gün başlamadan hata verebilir. Fakat hafta sonuna kadar ikili ilişkilerle ilgili konular biraz daha iyi ve sevildiğimizi hissettirmeyecek bir noktaya gelebilir. Gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşıp kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaşılabilir. Hafta başındaki rahat halimiz yerini disiplin ve gerçekçiliğe bırakacak. Sanki cuma ve pazartesi yer değiştirecek.


Hafta sonu Venüs tutkunun burcu Akrep’e geçecek. Venüs ve tutku birbirine çok yakın kavramlar olsa da Akrep rahat olamamayı, takıntı ve kıskançlıkları anlattığı için Venüs bu burçta pek rahat edemez. Aradığı Boğa veya Terazi huzurunu bulamaz. Güzel Venüs yaklaşık 1 ay kadar yer altına inip karanlıklar kraliçesi olmayı deneyimleyecek.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Haftaya enerjik başladığımızı söylemiştim. Ay da Yay burcunda gayet enerjik, rahat ve geniş. Gün içerisinde Mars ile kuracağı olumlu kontak onu daha da enerjik yapacak, özellikle fiziksel konularda.


Salı

Ay, Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Haftanın enerjik günlerinden biri daha. Bugün Merkür Uranüs karşıtlığı da kesinleşiyor. Zihnimiz hızlı ve yaratıcı ama biraz da isyankâr ve rahatsız edici konuşmalar içerisine girebilir, patavatsız davranabilir.


Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile bu sefer sert bir açı gerçekleştirecek ve fiziksel enerjimiz artsa da tartışmalara ve kavgalara açık olabiliriz. Sorumluluklarımıza da odaklanacağımız bir gün.


Perşembe

Sorumluluklarımıza odaklandığımız, haftanın en zorlayıcı günü. Hem Venüs hem Ay oldukça sevimsiz açılar yapacak bugün. Depresif, enerjisi düşük ve negatif düşünce sahibi olabiliriz.


Cuma

Ay, Kova burcuna geçiyor. Günün ilerleyen saatlerinde Uranüs ile kare açı yapıyor. Hem kova hem Uranüs etkisi duygularımızı ani değişken bir noktaya getirebilir. Her zaman yaptığımız işlerden sıkıldığımız, değişiklik arayışında olduğumuz bir gün olacak.


Cumartesi

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs Akrep’e, Güneş Yay burcuna geçiyor olacak. İlişkilerimiz derinleşmeye başlarken iyimserliğimiz ve maceraperestliğimiz de artacak.


Pazar

Ay, Balık burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde Güneş ile bir kare açı gerçekleştirecek, kadın erkek ilişkilerinde veya ebeveynlerimizle anlaşmazlık yaşayabiliriz. Öğle saatlerinde Venüs ile uyumlu açı yapacak, ikili ilişkiler daha uyumlu akıyor olacak, değerlendirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

16 Kasım 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Şu anda güçlü insanlar sizi eleştiriyor gibi geliyorsa aşırı tepki göstermemeye çalışın. Etkili insanların yorumlarını görmezden gelmek kolay değil ama kendinizi bu yorumları düşünerek yıpratmamalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün rahatlamaya çalışın ve olabildiğince az iş yapın. Herkesin ara sıra biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi para kazanma yeteneğinize göre yargılamayın, en azından şimdilik değil. Elbette gerçek değerinizin parayla ilgisi yok. Sabırla, olmak istediğiniz yere ulaşacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk hayatınız söz konusu olduğunda, yeni bir döngünün başlangıcı için kendinizi yeniden canlandırma zamanı. Canlandırıcı yeni bir dönem başlamak üzere, bu yüzden zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu tüm olasılıkları karşılayabileceğiniz bir duruma getirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yeni bir şey deneme günü değil. Kendinizi tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. Kendinize daha fazla güvenene kadar hiçbir şey yapmayın. İpuçlarına dikkat edin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk hayatınız söz konusu olduğunda, yeni bir döngünün başlangıcı için kendinizi yeniden canlandırma zamanı. Yeni bir dönem başlamak üzere, bu yüzden zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu tüm olasılıkları karşılayabileceğiniz bir duruma getirin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birisi sizinkinden daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorsa, belki de yolu göstermeye çalışmalı. Bu o kadar da kötü bir fikir olmayabilir, kontrolü ona bırakabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün dışarı çıkmazsanı hayatınızın en romantik fırsatını kaçırabilirsiniz. Bu nedenle tembelliğinize karşı koyun ve ortaya çıkın!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anki durumlardan dolayı hala tuhaf hissediyorsunuz ancak kendinize bir gün tüm bunları sadece geçmişinizden bir hikaye olarak göreceğinizi hatırlatın. Hatta gülerek hatırlayacağınız bir hikaye!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İleriye dönük düşünüyorsunuz, bu yüzden kendinizi eski moda romantizmi özlerken bulmanız ironik değil mi? Hiç de değil! Bazı şeylerin asla modası geçmez.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir şeyler düşünmenin zamanı gelmiş olabilir, yeni bir aşk ya da belki yeni bir yaşam tarzı. Büyük fikirleri seviyorsunuz, bu yüzden bir tanesine tutunun ve sizi nereye götürdüğünü görün.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aynı kişiyi kısa bir süredir görüyor olsanız bile, bugün iiçinizde kıvılcım hissetmeyebilirsiniz. Bu, o kişiyi terk etmeniz gerektiği anlamına gelmez, sadece enerjinizin şimdilik başka bir yerde olduğu anlamına gelir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz yavaşlama zamanı. İş yerindeki tempoya ayak uydurmanız zor olabilir ancak yine de kendinizi fazla strese sokmamalısınız.

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