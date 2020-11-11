15 Kasım Akrep burcunda Yeniay

Korhan Kılınçkaya, 15 Kasım günü Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay'ın etkilerini yazdı.

15 Kasım Akrep burcunda Yeniay
Astroloji
11 Kasım 2020 Çarşamba

Merhaba, 15 Kasım 2020 İstanbul saatiyle sabah 8.07’de Akrep burcunun 23 derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yeniay’lar önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi yeni başlangıçları, ilgili konularda kazanacağımız yeni bilinçleri ve harekete geçme enerjisini anlatır. Akrep burcu krizler ve dönüşümle alakalıdır. Bilinçaltında veya gizlide kalmış konuların derinlemesine sorgulama ve şüphe sonucu sonucunda açığa çıkması, sonrasında yaşanan krizler ve duygusal dönüşümler ile alakalıdır. Ayrıca ortaklaşa kaynaklar, vergiler, krediler, borçlar, miras, sigortalar ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayacağız.


Ayrıca Yeniay derecesi AGENA sabit yıldızı ile kavuşum açısı yapıyor. Agena iyileşme ve çeşitli zorluklardan geçerek öğrenme ile alakalıdır. Yani bu süre içerisinde hayatımıza giren krizler, duygusal dönüşümler bizi iyileştiriyor ve bize bir şeyler öğretiyor olacak.


Ülke haritasında çocukları, gençleri, gençlerin eğitimini, sanatsal konuları ve sanatçıları, spor dünyasını anlatan 5. Evde meydana geliyor olacak. Akrep burcu ölüm ile sembolize edilen bir burçtur. Genellikle psikolojik ölümü ve dönüşümleri anlatsa da dünya astrolojisinde birtakım ölümleri gündeme getirebilir. Bu dönem içerisinde sanat ve spor dünyasında ölümlerle karşılaşabiliriz. Bunların dışında eğlence mekânları, spor salonları, turizm ve otelcilik, borsa ve spekülasyonlar da 5. Ev konusudur. Eğlence mekânları, spor salonlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin de getirilebileceği bir kasım ayı yaşıyor olacağız.


9 Kasım haftası başında etkilerini hissetmeye başlayacağımız ve ay sonuna kadar sürecek olan bu etkiyi yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;


Yükselen Koç

Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Ayrıca genel olarak krizler yaşayabileceğiniz bir dönem.


Yükselen Boğa

İkili ilişkilerde, evlilik hayatınızda krizler, sorgulamalar, kıskançlıklar, yeni başlangıçlar veya bitişler yaşanabilir. Gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Duygularınızı net olarak ifade etmekten ve elinizi taşın altına koymaktan kaçınmayın.


Yükselen İkizler

İş ortamınızda birtakım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız, çalışma ortamınız, sağlık veya evcil hayvanlar ile ilgili konularda birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.


Yükselen Yengeç

Duygusal hayatınız, aşk ilişkileriniz ve flörtlerinizle ilgili birtakım kıskançlıklar, sorgulamalar, krizler yaşayabilir ve bu konularda bitişler ya da ilişkinize gelen yeni formlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuklar ile ilgili yeni başlangıçlar olabilir, bu yeni başlangıçlar borç, kredi olarak hayatınıza yansıyabilir


Yükselen Aslan

Özel hayatınızda, evinizde, aile fertleriyle veya ebeveynlerinizle birtakım krizler meydana gelebilir. Ayrıca gayrimenkul alım satım konularında borçlanmalar ve krediler söz konusu olabilir. Evinizi yenileyebilirsiniz.


Yükselen Başak

Bu dönemde gizli konulara karşı ilginiz artabilir, daha sorgulayıcı davranabilir ve bazı konuları açığa çıkartabilirsiniz bu da birtakım krizlere ve sonlanmalara yol açabilir. Unutmayın ki her son yeni başlangıçlara zemin hazırlar. Ayrıca kardeşler ve akrabalarla ilgili konularda krizli durumlar yaşayabilirsiniz.


Yükselen Terazi

Maddi durumunuz, gelirleriniz, alacaklarınız veya sahip olduğunuz eşyalar konusunda yeni başlangıçlar ve harekete geçme enerjisi taşıyan bir Yeniay’dayız. Ayrıca borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Finansal konularda olası bir kriz yaşayabilirsiniz.


Yükselen Akrep

Hayatınızın genelini ilgilendiren bu Yeniay’da odak yine Akrep konuları olan borçlar, alacak verecek konuları, eşiniz veya ortağınızla paylaştığınız kaynaklar olacak. Ayrıca bu Yeniay’dan ilişkileriniz de etkilenebilir, gizlide kalmış konular açığa çıkabilir, kriz ve bitişlere vesile olabilir.


Yükselen Yay

Bu Yeniay’da psikolojik durumunuzla ilgili bir yenilenme yaşayabilirsiniz. Bilinçaltında kalmış konular, korkular ve öfke açığa çıkabilir ve bunun sizin üzerinizde dönüştürücü bir etkisi olabilir. Ayrıca arkanızdan iş çeviren kişilerle ilgili bazı bilgiler açığa çıkabilir.


Yükselen Oğlak

Arkadaş çevreniz veya içinde bulunduğunuz insan topluluklarında, takımlarda birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız birtakım krizler ve farkındalıklar bu dönem biraz karamsar olduğunuz gelecek ile ilgili konularda birtakım radikal kararlar almanıza yol açabilir.


Yükselen Kova

Kariyeriniz ve hedeflerinize giden yolda birtakım krizler ve yeni başlangıçlar sözkonusu olabilir. Otorite pozisyonundaki kişilerle veya ebeveynlerinizle krizler yaşayabilir, uzun süredir gizli kalan bir konunu açığa çıkması söz konusu olabilir.


Yükselen Balık

Eğitim, yabancılar, yabancı ülkeler ile ilgili konularda birtakım yenilikler gündeme gelebilir. Varsa uzak akrabalarınız veya eşinizin akrabaları ile krizler yaşamanız söz konusu.

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