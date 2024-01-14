15 - 21 Ocak 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yine oldukça hareketli bir gökyüzü bizleri bekliyor. Hafta başında Güneş ve Merkür Satürn ile bir altmışlık gerçekleştirecek. Haftaya disiplinli bir başlangıçla başlıyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuz, hatta biraz sorumluluklarımızın da daha fazla olduğu gerçekçi birkaç gün geçireceğiz.

Sonrasında Merkür Jüpiter ile uyumlu etkileşimde olacak. Bu da eğitim, önemli anlaşmalar, yolculuklar gibi konularda büyük destekler sağlayacak. Yani bu günlerde hem disiplinli hem iyimseriz.

Venüs de Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bu da çok çok güzel, romantik, sevgi dolu hissettiğimiz, kendini adamayı doğru bir şekilde yapabildiğimiz, güzel jestler yapabileceğimiz, sosyal bir dönemi gösteriyor. Buna da hafta ortası diyebiliriz.

Haftanın en zorlu açısı Güneş Plüton kavuşumu diyebiliriz. Haftanın sonlarına doğru yaşayacağız, biraz krizli, manipulatif, gizli bilgilerin açığa çıkabileceği bir dönem yaşayacağız.

Sonrasında hemen Güneş ve Plüton Kova burcuna geçecek. Kova burcuna geçen Plüton çok çok önemli ve anlamını aylık yazımda yazmıştım. Bu açı yıllarca sürecek.

15 - 21 Ocak haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Balık burcu etkilerini bir kat daha artıracak Neptün ile kavuşum yapacak olan Ay ile kaçışlara meyilli, hayallerle dolu, romantik, biraz melankolik bir gün geçireceğiz.

Salı

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor, enerjik, savaşçı bir gün. Gün içerisinde tam da birbirimizi yanlış anlayabileceğimiz bir açı gerçekleşecek. Merkür ve Ay arasında zorlayıcı bir açı gerçekleşecek. İfade problemlerini de beraberinde getirebilir.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjik, iddiacı, iyimser bir gün daha. Bugün Ay çok açısal etkileşim gerçekleştirmeyecek.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Koç, öğle saatlerinde Boğa burcunda olacak. Tam bu sırada Güneşin de yaklaşmakta olduğu Plüton ile sert bir etkileşime girecek. Hafta sonu yukarıda da bahsettiğim gibi krizli olabilir, hatta bugünden itibaren olabilir, fakat Ay Merkür uyumlu açısı ile de kendimizi ifademiz güçlü. Ay günün ilerleyen saatlerinde Jüpiter ile kavuşacak. Haftanın şanslı günlerinden de biri.

Cuma

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Uranüs ile kavuşacak. Sakinlik istediğimiz fakat çok da sakin kalamadığımız, değişik ve sürprizlere açık bir gün.

Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde Plüton ve Neptün ile uyumlu açıda. Sezgilerimiz güçlü, derinlemesine odaklanabiliyoruz. Finansal konularda sezgisel alım/satımlar için belki değerlendirilebilir ama yatırım tavsiyesi değildir.

Pazar

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde gezegensel etkileşime pek fazla girmeyecek olan Ay günü İkizler ile hareketli, iletişim trafiği ve gezi trafiğini de hareketlendiren bir hale getiriyor. Sosyal aktivitelerle değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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