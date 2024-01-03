Ocak ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay oldukça hareketli. Ayrıca yazacağım ay fazları dışında bu ay yön değiştiren gezegenler Merkür ve Uranüs olacak. İki gezegen de retro hareketlerini bitirip direkt harekete geçecek. Merkür retrosunu hepiniz biliyorsunuz. Nihayet retro Ocak’ın ilk haftası bitiyor. Ocak’ın son haftası da Uranüs direkt harekete geçiyor. Yani Uranüs haritalarda neredeyse orada olay bazlı konuları ortaya çıkarıyor, değişim, ilerleme, modernizasyon, zincir kırma konuları çok daha fazla hız kazanıyor.

Bu ay’ın burç değiştiren çok gezegeni var. Merkür, Güneş ve Venüs bildiğiniz gibi her ay burç değiştirir. Merkür ve Venüs Oğlak burcuna, Güneş de Kova burcuna geçiyor. İletişim ve ilşikilerde sadakat, disiplin, derinlik daha çok ön plana çıkacak. Fakat Mars diğerlerine göre nisbeten daha yavaş bir gezegen olduğu için burç değişimi biraz daha önemlidir. Mars da bu ay Oğlak burcuna geçecek. Mars Oğlak burcunu sever. Disiplinli hareket, disiplinli ve sürekli, dayanıklı savaşmak anlamına gelen Mars Oğlak bu aydan itibaren önümüzdeki 2.5 ay bizi çok daha disiplinli bir hale getirecek.

Ayrıca çok çok önemli bir burç geçişi daha var. Geçen sene kısa bir süreliğine de Kova burcuna geçen ama sonra Oğlak burcuna geri dönen Plüton. Bu sene Oğlak burcuna yine geri dönecek ama çok daha kısa sürecek. Yani artık Plüton Kova sürecine çok daha fazla alıştığımız ya da alışmak zorunda olduğumuz bir yıla girdik. O da yılın başında başlıyor olacak zaten.

Plüton kova için geçen sene Mart ayında yazdığım aylık yazının bir kısmını burada paylaşmak istiyorum:

“Plüton Kova etkisine dönecek olursak, önümüzdeki birkaç aylık fragman bize artık İnsan haklarının, hümanizmin, ben’den çok biz dediğimiz, birlik olma bilincinin, demokrasinin ve özellikle çürümüş birtakım yapıların, sistemlerin, hiyerarşilerin bir devrim ile yıkılmasını ve yerine yenilikçi, özgürlükçü, daha ilerici sistemlerin inşa edilmesini anlatan bir süreç ve bu da tabiki çok kısa sürecek bir durum değil. Kova burcunda dolaştığı süre boyunca teknolojiyi, ilerlemeyi, demokrasiyi devrimlerle, krizlerle, bizi kendimizle yüzleştirerek, belki yıkım getirerek, belki dibe çekerek, mecazi anlamda öldürerek ve yeniden yapılandırarak gerçekleştirecek bir etkiden bahsediyorum. İşte bu kısa fragmanda bunları deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Ülkemiz açısından da çok büyük değişimler, özellikle finansal konularla ilgili, krediler, borçlar, bankalar, sigortalar gibi konuların çok büyük değişim ve dönüşümlerden geçeceği bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ki bu bizi korkutmasın. Çünkü zaten biz Plüton’un çok güçlü olduğu bir dönemde kurulmuş bir ülkeyiz, tabiri caizse Plüton bizim DNA’mızda var. O yüzden krizli de olsa buradan güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.”

Ayrıca Mars gezegeninin bu ay 3 önemli etkileşimi bulunuyor. Satürn Jüpiter ve Uranüs ile uyumlu etkileşimde olacak. Yani bu ay Mars oldukça güzel çalışıyor ve çok da sevdiği bi burçta. Mars Satürn altmışlığı ile disiplin ve dayanıklılığımız zirve yapıyor. Mars Jüpiter üçgeni ile özgüvenimizin çok yüksek olduğu bir hafta da yaşayacağız, haftalık yazılarımda değineceğim, Mars Uranüs üçgeni ile de disiplinli olduğumuz kadar farklı, zekamızı entelektüel kapasitemizi ortaya koyduğumuz bir dönemi de yaşayacağız ki belki de bu üç açı içerisinde en önemli açı bu olacak. Yeniye doğru cesur adımlar attığımız, Uranüs’ün direkt hareketinin hakkını verdiğimiz dönem de bu ay içerisinde.

Ocak ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Ocak – Venüs Satürn Karesi:

İlişkilerde zorlanmaların engellemelerin depresif durumların görülebileceği bir dönem.

2 Ocak - Merkür ileri harekete başlıyor!

4 Ocak – Mars Oğlak’ta!

6 Ocak – Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

9 Ocak – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar sözkonusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

10 Ocak – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

10 Ocak – Mars Satürn Altmışlığı:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

11 Ocak – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

11 Ocak – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

12 Ocak – Mars Jüpiter Üçgeni:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

14 Ocak – Merkür Oğlak’ta

15 Ocak – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

16 Ocak – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

18 Ocak – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

19 Ocak – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

19 Ocak – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

20 Ocak – Güneş Plüton Kavuşumu:

Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor.

20 Ocak – Güneş Kova’da

21 Ocak – Plüton Kova’da

23 Ocak – Venüs Oğlak’ta

25 Ocak – Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi sözkonusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

26 Ocak – Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

27 Ocak – Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

27 Ocak – Uranüs Direkt harekete geçiyor!

27 Ocak – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

28 Ocak – Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

29 Ocak – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

29 Ocak – Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

29 Ocak – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

30 Ocak – Mars Uranüs Üçgeni:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

30 Ocak – Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya