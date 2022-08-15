15 - 21 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 15 - 21 Ağustos 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

15 - 21 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
15 Ağustos 2022 10:38
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Merhaba. Hafta oldukça önemli etkileşimlere ve bir burç değişimine sahne olacak. Hafta başında Mars Plüton üçgenini deneyimleyeceğiz. Bu da fiziksel gücümüzü, yoğunluğumuzu, motivasyonumuzu, dönüştürücü enerjileri güçlendirecek. Kurtulmak istediğiniz özellikleriniz varsa yeni başlangıçlar için çok verimli kullanılabilir. Merkür de hafta başlarında Uranüs ile bir üçgen yapacak. Bu da analitik zekayı, iletişimi oldukça yenilikçi, zeki ve eğlenceli hale getirecek. Anlaşmalar açısından çok çok iyi.


18 Ağustos’ta ise en sevilen açılardan biri olan Venüs Jüpiter üçgenini yaşayacağız. Bu da ikili ilişkilerde, yolculuklarda, eğitim gibi konularda aşırı kısmetli, iyi hissettirecek, öz değerimizi artıracak, negatif duyguları silecek bir açı. Mars ise yaklaşık 7-8 ay kalmak üzere İkizler burcuna girecek. Bu kadar uzun kalacak olması bu ikizler geçişini oldukça önemli kılıyor. Yani artık iletişim trafiği, eğitim trafiği önümüzdeki 7 ay inanılmaz şekilde artacak. Sözel tartışmalara dikkat. Yani geçtiğimiz hafta oldukça zordu fakat bu hafta telafisini yaparcasına çok çok güzel bir haftaya giriyoruz.


Haftanın tek handikaplı zamanı Merkür Neptün karşıtlığı olan hafta sonu olacak. Yanlış anlamalar, yanlış ifadeler, kaçışlar, aldanma ve aldatmalar bu dönemde söz konusu olabilir. Hafta sonuna dikkat.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya çok enerjik başlıyoruz. Ay, Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Jüpiter ile bir kavuşum yaparak bu şanslı haftaya şanslı ve güvenli bir başlangıç yapacağız.


Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesinde bu sefer de Güneş ile uyumlu bir açı içerisinde olacak. Yine özgüvenimiz, kendimizi ifademiz ve enerjimiz yüksek.


Çarşamba

Ay, Boğa burcuna geçiyor. Enerjimiz biraz düşebilir fakat yine de Ay’ın sevdiği bir burçtur ve sakin, iyi hissettiren etkilere sahiptir. Bir tek ikili ilişkilerde biraz yanlış anlaşılma duygusu olabilir Ay, Venüs karesinden dolayı.


Perşembe

Biraz zorlayıcı günlerden. Ay Boğa burcunda Uranüs ile kavuşum ve Satürn ile kare etkileşimine girecek. Bu günü biraz zorlayıcı kılabilir, sıkışmış hissi ile geçirmemize sebep olabilir.


Cuma

Ay, İkizler burcuna geçmeden hemen önce Mars ile bir kavuşum gerçekleştirecek bu da günü biraz gergin ve tartışmalı bir hale getirebilir. Sonrasında da hem Ay hem Mars İkizler burcuna geçecek.


Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve iletişim trafiğimiz bu gün oldukça hızlı. Eğitim ve ikili ilişkiler açısından verimli bir gün zira Ay, Venüs ile altmışlık uyumlu bir açı içerisine girecek.


Pazar

Haftanın en karışık günü. Hem Merkür Neptün karşıtlığının kesinleşmesi hem de Ay’ın bu karşıtlığa dahil olarak bir T-Kare açı kalıbı oluşturması günü yanlış anlamaya, anlaşılmaya, aldanma gibi konulara açık kılıyor, bugün ayrıca biraz tembellik yapabilir kaçışlara meyledebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Pazartesi

15 Ağustos 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Dikkatli programlar yapmış ve her şeyi mükemmel bir şekilde planlamış olabilirsiniz, ancak bugün planlarınızın gerçekleşmesine izin vermek için çok fazla değişken var. İşler birbiri ardına ortaya çıkabilir ve bunu dağınık bir gün haline getirebilir. Bu geçicidir ve muhtemelen yarın üzerinde çok az etkisi olacaktır, bu yüzden elinizden gelenin en iyisini yapın ve istikrarsızlığın sizi rahatsız etmesine izin vermeyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Topluluğunuzda bazı büyük değişiklikler olabilir ancak bunların çoğunlukla olumlu olmasını bekleyebilirsiniz. Bugün haberler geniş çapta yayılabilir bu yüzden neler dediğinize ve kimlerle göründüğünüze dikkat edin. Etrafınızdaki insanların heyecan seviyesi muhtemelen yüksektir ve buna kendinizi kaptırabilirsiniz. Bazı sürprizlere hazır olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün gönüllü bir iş yapmayı veya bir arkadaşınıza yardım etmeyi seçebilirsiniz. Bu, sahip olduğunuzu bilmediğiniz bir yeteneğinizin farkına varmanızı sağlayabilir veya daha fazla gelir kazanmanızın yolunu açabilir. Kendinizle gurur duyabilir ve bu yetenekle daha fazlasını yapmaya karar verebilirsiniz, bu da yalnızca finansal faydalara değil, aynı zamanda özgüven artışına da neden olur. Şimdi parlama zamanı!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, dağları yerinden oynatabileceğinizi hissederek uyanabilirsiniz ve mecazi anlamda, yapmaya karar verdiğiniz şey tam olarak bu olabilir. Fiziksel enerjiniz, coşkunuz ve özgüveniniz çok yüksek. Sizin ve başkalarının yaratıcı projeleri çok zamanınızı alabilir. İnsanlar size bir şey danışırken sorumluluk yüklemeye meyilli olabilirler, yapılacaklar listenizi daha fazla kabartmamak lehinize olacaktır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çocukken sahip olduğunuz yaşam sevincini yeniden yakalayabilirsiniz. Doğanız gereği ciddisiniz ancak bugün neşeye daha fazla değer veriyorsunuz. Gerçek akışı deneyimliyor olabilirsiniz. Bunun gerçek bir nedeni olmayabilir, bu yüzden bir tane bulmaya çalışmayın. Sonuç olarak hayal gücünüz ve başkalarıyla olan ilişkileriniz geliştirilebilir. Anın tadını çıkarın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir grubu, belki de ailenizi içeren projeler çok zamanınızı alabilir. İlginç haberler ve teşvik edici konuşmalar yolunuza çıkabilir. Çevrenizde çok fazla aktivite gerçekleşebilir. Bütün bu hengâmenin içinde kendinizi biraz değişmiş olarak da bulabilirsiniz. Telaşlı zamanlarda iyiyle kötüyü ayırt etmek çok da kolay olmayacağından, derin düşünceleri başka bir zaman ertelemek isteyebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kariyeriniz için yeni fikirler aklınızda olabilir. Sadece yeni bir iş bulmayı değil, aynı zamanda tamamen yeni bir alana girmeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Bu olumlu bir gelişme olabilir ama çok aceleci davranmayın ve düşünmeden hareket etmeyin. Seçeneklerinizi listeleyin, işe yaramaz olanların üzerini çizin ve geri kalanı hakkında biraz araştırma yapın. Biraz aciliyet hissetseniz de ağırdan almak daha iyi olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Devam eden şansınız ve haberlerini aldığınız başarılarınız yeni planlar ve fikirlerle ilerlemek için kendinizi motive hissetmenizi sağlamalıdır. Enerjiniz ve coşkunuz yüksek, muhtemelen seyahat veya eğitim yoluyla ufkunuzu genişletmeyi düşünüyorsunuz. Bunları kesinlikle ciddi bir şekilde düşünmelisiniz. Dikkatlice planlayın ve doğru zaman gelmeden hareket etmemeye özen gösterin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün içinde bir ara sebepsiz yere sinirlenmeniz mümkün. Muhtemelen bu, uzun zaman önce çözülmemiş bir durumdan, geçmişte kök salan bir nedenden kaynaklanıyor. Bugün neler olduğuna iyi bakın. Bir kişi ya da olay içinizde eski travmaları uyandırdı mı? Onları da öfkenizi de geçmişte bırakmaya çalışın. Ancak bu şekilde size ulaşmaya çalışan olumlu duyguların önünü açabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, başkalarıyla yeni girişimlere başlamak için harika bir gün. Arkadaşlarınızla veya grup etkinlikleriyle olası buluşmalar, enerjinizi ve coşkunuzu ateşleyen yeni projeler için fikirlere yol açabilir. Yeni ve uzun vadeli hedefler belirlenmelidir. Bazı insanlar ilgilenmeyebilir ve size katılmayabilir ama endişelenmeyin. Sizin ilgi alanlarınızı paylaşan başkaları, yerlerini almak için çabucak devreye girecekler.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir tür faaliyet sizi bugün insanların gözüne sokabilir, sevgili Oğlak. İyi yaptığınız bazı işler size zengin bir şekilde hak ettiğiniz takdiri getirebilir. Enerjiniz ve coşkunuz zaten yüksek ve muhtemelen hepiniz daha fazlasını yapmak için harekete geçtiniz. Bu, çalışma durumunuzdaki değişiklik düşüncelerini gündeme getirebilir. Yine de ani kararlar almaktan kaçının. Biraz dikkatli düşünmeniz gereken bir yerdesiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzun süredir emin olduğunuz bir konudaki fikirleriniz bugün biraz sarsılabilir. Uzak diyarlardan gelen bir haber, tüm iklimi değiştirme kapasitesine sahiptir. Entelektüel veya sanatsal ilgi alanlarınız yeni bir boyut kazanabilir, ufkunuzu genişletebilir ve yeni fırsatlar açabilir. Belki bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için seyahat fikriyle dolabilirsiniz. Aklınıza düşen bazı konularda ciddi bir eğitim almak da ufukta.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her zamanki gelirinizin üzerinde ve ötesinde bir miktar para yolunuza çıkabilir. Bu bir bonus, ödül veya hatta bir tür hediye olabilir. Evinizde değişiklikler yapmak, belki tadilat yapmak veya yeniden dekore etmek için işe koyabilirsiniz. Bu göz korkutucu bir ihtimal gibi görünebilir, ancak paraya ek olarak enerji ve coşkuya da sahip olacaksınız. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yakın bir tarihe almalısınız.


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