15 - 21 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta oldukça önemli etkileşimlere ve bir burç değişimine sahne olacak. Hafta başında Mars Plüton üçgenini deneyimleyeceğiz. Bu da fiziksel gücümüzü, yoğunluğumuzu, motivasyonumuzu, dönüştürücü enerjileri güçlendirecek. Kurtulmak istediğiniz özellikleriniz varsa yeni başlangıçlar için çok verimli kullanılabilir. Merkür de hafta başlarında Uranüs ile bir üçgen yapacak. Bu da analitik zekayı, iletişimi oldukça yenilikçi, zeki ve eğlenceli hale getirecek. Anlaşmalar açısından çok çok iyi.

18 Ağustos’ta ise en sevilen açılardan biri olan Venüs Jüpiter üçgenini yaşayacağız. Bu da ikili ilişkilerde, yolculuklarda, eğitim gibi konularda aşırı kısmetli, iyi hissettirecek, öz değerimizi artıracak, negatif duyguları silecek bir açı. Mars ise yaklaşık 7-8 ay kalmak üzere İkizler burcuna girecek. Bu kadar uzun kalacak olması bu ikizler geçişini oldukça önemli kılıyor. Yani artık iletişim trafiği, eğitim trafiği önümüzdeki 7 ay inanılmaz şekilde artacak. Sözel tartışmalara dikkat. Yani geçtiğimiz hafta oldukça zordu fakat bu hafta telafisini yaparcasına çok çok güzel bir haftaya giriyoruz.

Haftanın tek handikaplı zamanı Merkür Neptün karşıtlığı olan hafta sonu olacak. Yanlış anlamalar, yanlış ifadeler, kaçışlar, aldanma ve aldatmalar bu dönemde söz konusu olabilir. Hafta sonuna dikkat.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya çok enerjik başlıyoruz. Ay, Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Jüpiter ile bir kavuşum yaparak bu şanslı haftaya şanslı ve güvenli bir başlangıç yapacağız.

Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesinde bu sefer de Güneş ile uyumlu bir açı içerisinde olacak. Yine özgüvenimiz, kendimizi ifademiz ve enerjimiz yüksek.

Çarşamba

Ay, Boğa burcuna geçiyor. Enerjimiz biraz düşebilir fakat yine de Ay’ın sevdiği bir burçtur ve sakin, iyi hissettiren etkilere sahiptir. Bir tek ikili ilişkilerde biraz yanlış anlaşılma duygusu olabilir Ay, Venüs karesinden dolayı.

Perşembe

Biraz zorlayıcı günlerden. Ay Boğa burcunda Uranüs ile kavuşum ve Satürn ile kare etkileşimine girecek. Bu günü biraz zorlayıcı kılabilir, sıkışmış hissi ile geçirmemize sebep olabilir.

Cuma

Ay, İkizler burcuna geçmeden hemen önce Mars ile bir kavuşum gerçekleştirecek bu da günü biraz gergin ve tartışmalı bir hale getirebilir. Sonrasında da hem Ay hem Mars İkizler burcuna geçecek.

Cumartesi

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve iletişim trafiğimiz bu gün oldukça hızlı. Eğitim ve ikili ilişkiler açısından verimli bir gün zira Ay, Venüs ile altmışlık uyumlu bir açı içerisine girecek.

Pazar

Haftanın en karışık günü. Hem Merkür Neptün karşıtlığının kesinleşmesi hem de Ay’ın bu karşıtlığa dahil olarak bir T-Kare açı kalıbı oluşturması günü yanlış anlamaya, anlaşılmaya, aldanma gibi konulara açık kılıyor, bugün ayrıca biraz tembellik yapabilir kaçışlara meyledebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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