İkizlerim 14 aylık

İkizleriniz 14 aylık oldular. Artık birbirlerine olan ilgileri bir oyun arkadaşlığına dönüşüyor. Birbirlerine olan ilgileri ve farkındalıkları gün geçtikçe artıyor. Birlikte hareket etmeyi, keşfettiklerini birbirlerine göstermeyi öğreniyorlar. Oyun istediklerinde kardeşlerinin ilgisini çekmenin işe yaradığını farkettiler. Hem çok kontrollü hem de destekleyici olmanız gereken bir dönemdesiniz.
Bebekleriniz 14 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.
14 aylık bebekler genellikle iki gündüz uykusuna ihtiyaç duyarlar. Bu uykuların süreleri 1 - 1,5 saat arasında değişir. Ayrıca iki kere birer saatlik uykular yerine, bir kere iki saatlik uyku çekebilirler. Bu da normal kabul edilir ancak tek uykuya geçiş genellikle 18 ay civarında gerçekleşir. Geceleri ise bebekleriniz kesintisiz olarak yaklaşık 11 saat uyur. Ancak şunu bilmekte fayda var, 13 aylık bebeklerinizin uyku saatleri gün içindeki faaliyetlerine göre artıp azalabilir. Yorulmayan bebekler gibi çok yorulan bebekler de uyku sorunu çekerler.
14 aylık bir bebeğin beslenme konusundaki en önemli ihtiyacı kendi başına beslenmesine müsaade edilmesidir. Yediklerinin yarısını etrafa saçan, yoğurdu ağzına götürmekten çok yüzüne süren 14 aylık bir bebeğin en az yemek yemek kadar bunları deneyimlemeye de ihtiyaçları var.
14 aylık bir bebek 3 ana öğün 2 ara öğün halinde beslenmelidir ve eğer mümkünse en az bir öğüne ailesiyle birlikte oturmalıdır. Sosyal gelişimleri açısından destekleyici olan bu etkinlik aynı zamanda bebeklerinizin iştahını açacak, yemedikleri besinleri denemeleri için teşvik edici olacaktır.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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