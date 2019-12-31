İkizlerim 14 aylık

14 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"On dört aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On dört aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On dört aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" On dört aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 14 aylık oldular. Artık birbirlerine olan ilgileri bir oyun arkadaşlığına dönüşüyor. Birbirlerine olan ilgileri ve farkındalıkları gün geçtikçe artıyor. Birlikte hareket etmeyi, keşfettiklerini birbirlerine göstermeyi öğreniyorlar. Oyun istediklerinde kardeşlerinin ilgisini çekmenin işe yaradığını farkettiler. Hem çok kontrollü hem de destekleyici olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 14 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

14 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Desteksiz ve tutunmadan yürüyebilir.

Yere düşen bir cismi eğilip alabilir.

İki kutuyu üst üste koyabilir.

Bir nesneyi bir kaptan diğerine aktarabilir.

Çatal kaşık tutabilir ve amacına uygun kullanabilir.

Bir bardaktan su içebilir.

Beş, altı kelime söyleyebilir.

Anne ve babasına seslenebilir.

Basamak çıkabilir.

İşaret edilmeksizin istenilen şeyleri getirebilir.

Kardeşiyle basit oyunlar kurgulayabilir.

Oyuncaklarını paylaşmak istemeyebilir.

14 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

14 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

14 aylık bebekler genellikle iki gündüz uykusuna ihtiyaç duyarlar. Bu uykuların süreleri 1 - 1,5 saat arasında değişir. Ayrıca iki kere birer saatlik uykular yerine, bir kere iki saatlik uyku çekebilirler. Bu da normal kabul edilir ancak tek uykuya geçiş genellikle 18 ay civarında gerçekleşir. Geceleri ise bebekleriniz kesintisiz olarak yaklaşık 11 saat uyur. Ancak şunu bilmekte fayda var, 13 aylık bebeklerinizin uyku saatleri gün içindeki faaliyetlerine göre artıp azalabilir. Yorulmayan bebekler gibi çok yorulan bebekler de uyku sorunu çekerler.

14 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

14 aylık bir bebeğin beslenme konusundaki en önemli ihtiyacı kendi başına beslenmesine müsaade edilmesidir. Yediklerinin yarısını etrafa saçan, yoğurdu ağzına götürmekten çok yüzüne süren 14 aylık bir bebeğin en az yemek yemek kadar bunları deneyimlemeye de ihtiyaçları var.

14 aylık bir bebek 3 ana öğün 2 ara öğün halinde beslenmelidir ve eğer mümkünse en az bir öğüne ailesiyle birlikte oturmalıdır. Sosyal gelişimleri açısından destekleyici olan bu etkinlik aynı zamanda bebeklerinizin iştahını açacak, yemedikleri besinleri denemeleri için teşvik edici olacaktır.

14 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebeklerinizin desteklenmeye ihtiyaçları var. Endişeleriniz nedeniyle farkında olmadan her şeye hayır diyen birine dönüşmemek için çaba sarfetmeli ve eğer gerçekten bir güvenlik sorunu yoksa keşfetmeleri için alan tutmalısınız. Bu dönemde çocuklarınız sizin sınırlarınızı zorlayacaktır ancak hedefleri sizi zorlamaktan ziyade ne kadar keşfedebileceklerini öğrenmektir.

Kağıtlar ve boyalar ilgilerini çekecektir. Yenilebilir parmak boyaları, doğal içerikli hamurlar, çamur, kil hem motor kabiliyetlerinin gelişimine destek olur hem de eğlenmelerine yardımcı olur.

Kaydıraktan kaymak, sallanmak, tırmanmak tüm bebekleri mutlu eder, fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek olur.

Çevresinde gördükleri şeylerin isimlerini öğrenmek, aynı ismi defalarca duymak bu aydaki bebeklerin dil gelişimi açısından önemlidir. Bebekler sadece çok tekrarla öğrenirler.

Üst üste koyma oyuncakları, büyük parçalı yapbozlar, aktivite tahtaları, içleri doldurulup boşaltılan küpler ve çeşitli üç boyutlu şekiller bebeğinizin ince motor becerisinin gelişmesini sağlayabilir.

Davul, tef, marakas ve klavye gibi ritim duygusunu geliştiren oyuncaklar tercih edebilirsiniz. Bunlar bebeğinizin müziğe olan ilgisini geliştirir.



*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.