Doğumu hızlandırmak için ne yapmalı?

Doğum sürecinde neler olacağını önceden bilmemiz mümkün değildir. Ancak bazı yöntemlerle sürecin biraz daha hızlı akmasını sağlamak mümkün olabilir.

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Doğum sürecini hızlandırmak için 5 yöntem

Her doğum kendine özgüdür. Sadece bazı işaretlere bakarak doğumun ne şekilde ilerleyeceğine dair tahminlerde bulunabiliriz, ancak sürecin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini bilmemiz mümkün değildir. Doğumun ilk aşaması genellikle yavaş ilerler. Rahim ağzı açıklığı 3-4 santimetreyi geçtikten ve doğum kasılmaları düzene girmeye başladıktan sonra çoğunlukla doğumun ilerleyişinin hızlanması beklenir. Eğer doğum ilerliyor ancak süreç beklediğinizden daha yavaş ilerliyorsa, bazı yöntemler denenebilir. Unutmamanız gerekir ki herhangi bir yöntemi uygulamadan önce doktorunuza veya ebenize danışmak önemlidir. Herkesin durumu, şartları farklı olacağından bazı yöntemler sizin durumunuz için uygun olmayabilir. Doğumu hızlandırmak ve süreci kolaylaştırmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz:

 

1- Hareket etmek

Bebeğiniz aşağıya inmeye çalışırken yerçekiminden faydalanmak iyi bir fikir! Sadece ayakta durmak bile başlı başına doğumu hızlandırabilir. Hafif yürüyüşler yapmak, merdiven inip çıkmak, pilates topunun üzerinde oturarak hareket etmek, doğumu hızlandırmak ve sancılarla baş etmeyi kolaylaştırmak için yapılabilecek en iyi şeylerdir. Özellikle kalçayı sağa-sola sallamak, dans eder gibi hareketlerle vücudun ihtiyaçlarını gözeterek sallanmak, bebeğin aşağı inmesini kolaylaştıracaktır.

 

2- Oksitosin tetikleyiciler

Oksitosin hormonu, rahim kasılmalarının gerçekleşmesini sağlayan hormondur. Yeterince kasılmanız yoksa medikal olarak geliştirilmiş suni oksitosin (suni sancı) takviyesi verilir ki sancılar düzene girsin. Suni sancıya gerek duymadan önce, kendi oksitosininizi kendiniz yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Oksitosin hormonu, doğumun başrol oyuncularından biri olmasının yanı sıra, aşk hormonu olarak da bilinir. Sarılmak, öpüşmek, masaj yaptırmak gibi temaslar oksitosin hormonunu tetikler. Özellikle meme ucunun uyarılması, vücuda oksitosin üretmesi için doğrudan sinyal gönderir; çünkü doğum esnasında vücut aynı zamanda emzirme için de hazırlanmaktadır. Parlak ışıkların olmadığı loş bir ortam, hafif bir müzik, hoş kokular da oksitosin üretimini destekleyerek doğumu hızlandırmaya yardımcı olur.

 

DOĞUMU DOĞAL YÖNTEMLERLE BAŞLATMAK

 

3- Sıcak su

Suda doğum sadece bebeğin dünyaya gelişini kolaylaştırmak için değil, doğum sürecinde rahatlatıcı etkilerinden dolayı da tercih edilmekte. Ilık suyun içinde olmak hem kasları yumuşatır, hem de suyun verdiği hoş hisler oksitosin üretimini destekler. Küvet veya doğum havuzu gibi bir imkânınız yoksa bile, duşta sıcak suyun altında bir süre durmak işinize yarayacaktır. Bir taburede ya da pilates topunda oturabilir veya ayakta durabilirsiniz. Tek yapmanız gereken suyun vücudunuza temas etmesini sağlamak ve burada gevşemek.

 

4- Yiyecek ve içecek tüketin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), doğum sürecinde yiyip içmenin sağlıklı olduğu görüşünde. Özellikle bazı gıdalar, doğumun gidişatını rahatlatmak için etkili olabiliyor. Hurma ve ananas yemek, rahim kasılmalarını düzene sokmaya yardımcı olur. (Ananas suyu da tercih edilebilir.) Bunun yanı sıra yeterli miktarda su tüketmek de vücudu hareketli tutmak için önemlidir. Ahududu yaprağı çayı ve papatya çayı da hem yatıştırıcı, hem de rahmi rahatlatıcı etkisi olduğundan dolayı süreci hızlandırmaya yardımcıdır.

 

5- Medikal müdahaleler

Doğal yöntemleri denemenize rağmen doğum hala çok yavaş ilerliyorsa, doktorunuz veya ebeniz medikal müdahale kullanma gereği görebilir. Su kesesinin açılması, suni sancı verilmesi, ağrı kesici takviyesi gibi medikal yöntemler, doğumu hızlandırmak için kullanılan en yaygın yöntemler arasındadır. Elbette bu tür medikal müdahaleleri yalnızca bir sağlık profesyoneli uygulayabilir. Doğumdan önce bu müdahaleler hakkında bilgilenmek ve doktorunuzla detayları konuşmak, süreçte karar vermenizi ve müdahalelere uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır.

 

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