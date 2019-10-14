14 - 20 Ekim haftası nasıl geçecek?

14 - 20 Ekim 2019 haftası nasıl geçecek?

14 - 20 Ekim 2019 haftası burç yorumunuz...

Değişim ihtiyacı ortaya çıkacak

14 Ekim pazartesi günü Güneş, Terazi burcundayken, başkalarıyla uyumlu karşılaşmalar yapmak ve dengeli hissetmekle ilgileniyoruz. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay, Boğa burcuna girip Uranüs ile birleştikten sonra, neyin önemli olduğunu ve neye değer verdiğimizi anlamada yoğun bir kayma olabilir. İstikrarı değerlendiriyorsak, bu geçiş ani değişim ihtiyacı doğurabilir.

Değişiklik yapmak için ilham doluyuz!

15 Ekim salı gününün enerjisine geçelim. Bugün Ay, sabahın erken saatlerinde Venüs'ün karşısında, en önemli samimi ilişkimizdeki derin yoğunluğa farkındalık getiriyor. Özellikle dün Ay ve Uranüs transit geçişi sizden bu konuda bir değişiklik yapmak için ilham verecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde Akrep'teki Merkür, derin ve yoğun iletişim isteyen, Balık burcundaki Neptün'ü yüceltiyor. Daha derinlemesine bakmak ya da temasta olduğumuzun arkasındaki manevi anlamı derinlemesine kazmakla ilgileniyoruz.

Geçmişten insanlarla bir araya gelebiliriz!

16 Ekim çarşamba aynı enerji akmaya devam edecek. Ayın İkizler'e girdiği gecenin ilerleyen saatlerinde 17 Ekim cumadan itibaren nasıl hissettiğimizi bildirmeye veya temas kurmadığımız insanlarla konuşmaya daha fazla eğilimli olacağız.

Ailemize ve yuvamıza öncelik vereceğiz!

19 Ekim cumartesi, Ay sabahın erken saatlerinde Yengeç burcuna girer. Bu, önümüzde hassas bir hafta sonu geçireceğimiz anlamına gelir. Bu hafta sonu ev ve aileye, rahatlığa ve yuvaya odaklanacağız. Cumartesi gecesi uzun vadeli endişeleri veya sorunları çözen bazı önemli önemli konuşmalar olabilir. 20 Ekim Pazar günü, günün sabahın erken saatlerinde Ay'ın Mars'a kare bir açısı ile başlar. Bu açı, eylem gerektiren yüzeysel duygulara ışık tutar. Bu da bizim konuşmamıza ve yaşamınızda bu tür dikkat gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur. Öyleyse, bu günü alın ve kendinize ve ailenize karşı duyarlı olun, ancak bugün yüzeye çıkabilecek herhangi bir aile sorununu veya endişesini çözmek için de kullanın.

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