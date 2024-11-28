13 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklandı mı?

Çocukların maruz kaldığı en önemi sorunlardan biri de siber zorbalık. Bu konu üzerinde çalışmalar yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti ve konu, Meclis'te Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi için kurulan Alt Komisyon çalışmalarında gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, siber zorbalıkla mücadele doğrultusunda dünyadan örnekler verdi.

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, Florida'da 13 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, İngiltere ve Rusya'da da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmalarının sınırlı olduğunu bildirdi. Avustralya'da 14 yaş altına uygulanan yasağın 16 yaşa çıkarılmasının gündeme geldiğini hatırlatan Gün, Türkiye'de de 13 yaş altı çocukların sosyal medya ve ağlarına girmesini kısıtlayacak bir çalışma yaptıklarını söyledi. Buna ek olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları da çocuklara yönelik siber zorbalığa dikkat çekti ve Çin ve Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının ebeveyn iznine bağlı olduğu belirtildi.

Komisyona bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Dilci ise, 13 yaş altındaki çocuklara akıllı telefonun yasaklanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik ve haberleşme için tuşlu telefon kullanılmasını önerdi.

Sonuç olarak ortada yürürlüğe giren bir karar bulunmamakla birlikte çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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