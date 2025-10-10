İncir ve mozarella salatası 

Taze incirli, mozarellalı ve fesleğenli nefis salata. Balzamikli sosun çok yakıştığı salatayı incir mevsimi bitmeden deneyin derim...
Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler:
- 4 - 5 adet taze incir
- 125 gr mozarella
- 10 - 12 adet taze fesleğen yaprağı
- 1 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
- 8 - 9 adet kavrulmuş kaju fıstığı
Sosu için;
- 2 yemek kaşığı balzamik sirke
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*İncirleri yıkayıp kurulayın ve elma dilimi gibi doğrayın, peyniri de aynı şekilde doğrayıp hepsini yayvan bir tabağa gelişigüzel sıralayın. Üzerlerine fesleğen yaprakları, kabak çekirdeği ve kaju fıstığını serpiştirin.
*Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Kısa bir not:
*İç kabak çekirdeği ve kaju yerine fındık, ceviz içi veya badem kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
