İncir ve mozarella salatası 

Taze incirli, mozarellalı ve fesleğenli nefis salata. Balzamikli sosun çok yakıştığı salatayı incir mevsimi bitmeden deneyin derim...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler:

4 - 5 adet taze incir

125 gr mozarella

10 - 12 adet taze fesleğen yaprağı

1 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

8 - 9 adet kavrulmuş kaju fıstığı

Sosu için;

2 yemek kaşığı balzamik sirke

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*İncirleri yıkayıp kurulayın ve elma dilimi gibi doğrayın, peyniri de aynı şekilde doğrayıp hepsini yayvan bir tabağa gelişigüzel sıralayın. Üzerlerine fesleğen yaprakları, kabak çekirdeği ve kaju fıstığını serpiştirin.

*Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Kısa bir not:

*İç kabak çekirdeği ve kaju yerine fındık, ceviz içi veya badem kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...