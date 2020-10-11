Bugün Dünya Kız Çocukları Günü!

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bu yıl sekizinci kez kutlanıyor.

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü!
Yaşam
11 Ekim 2020 Pazar

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarını desteklemeyi ve cinsiyetleri dolayısıyla kız çocukların karşılaştıkları eşitsizlikler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir gündür.

İlk kez 11 Ekim 2012 tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının özellikle eğitim, beslenme ve sağlık gibi temel haklarına erişim konularında karşılaştıkları eşitsizlikler ile birlikte kadına karşı şiddet, ayrımcılık, çocuk işçiliği ve evliliği gibi konularda toplumun bilinçlenmesini hedeflemektedir.

Bu sene sekizincisi kutlanacak olan gün kapsamında dünyanın çeşitli yerlerinde de etkinlikler düzenleniyor. UNICEF her yıl olduğu gibi bu sene de 11 Ekim'de bir kampanya başlatarak kız çocuklarının kendi haklarını savunmaları ve seslerini duyurmalarını destekliyor.

Bu seneki kampayanın sloganı "Benim sesim, bizim eşit geleceğimiz". Böylelikle kız çocuklarından ilham alan daha güçlü bir dünya yaratmak amaçlanıyor.

Kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması, haklarının sağlanması ve potansiyellerinin fark edilerek desteklenmesi sadece bir gün için değil her gün için önemli. Bu konuda farkındalık kazanıp, kazandırarak kız çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak ise tüm toplumun görevi.


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