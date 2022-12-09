Peynirli patates köftesi

Müjgan Yurtseven, bol peynirli, taze otlu ve baharatlı fırınlanmış patates köfteleri hazırladı! Bu tarif yemek öncesi atıştırmalık olarak veya et & balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor!

Peynirli patates köftesi
Yaşam
Giriş: 09 Aralık 2022 10:29
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 4 orta boy patates, 700 gr

  • 1 yumurta

  • 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

  • 150 gr beyaz peynir

  • 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

  • 6 - 7 dal maydanoz, incecik doğranmış

  • 4 - 5 adet taze soğan, incecik doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı kuru reyhan

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı




Yapılışı:

*Patateslerin kabukları soyup her birini dörde bölerek buharda haşlayın (tencereye az miktarda su ekleyerek üzerine suya değmeyecek gibi delikli aparat yerleştirin, patatesleri tek sıra halinde sıralayın ve tencerenin kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar haşlayın).


Patatesi bu şekilde haşladığımızda içine su çekmediğinden közlenmiş gibi daha lezzetli oluyor.


*Haşlanan patatesleri sıcakken ezin. Üzerine tüm malzemeleri ekleyip iyice yoğurun. Kabuklu ceviz boyutunda veya daha büyük yuvarlaklar hazırlayıp köfte şekli vererek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın. Üzerlerine iki yemek kaşığı zeytinyağı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Kısa bir not:

*Patates köftesinin harcına un yerine nişasta eklediğimizden elimize yapışmadan daha kolay yuvarlıyoruz.


Afiyetle, sağlıkla ve sevgiyle kalın…




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