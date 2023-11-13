13 Kasım 2023 Akrep burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

13 Kasım İstanbul saatine göre 12:27’de 20° Akrep burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Mars’la kavuşumda Uranüs’le karşıt olan bu Yeniay bize "Beklenmeyeni Bekle" diyor! Bildiklerinizi unutun! Hayatın sürprizleri ile her an karşılaşabilirsiniz…

Akrep krizlerin ve dönüşümlerin burcudur. Tabiatta kışın geldiğini haber verir. Bırakma ve ölüm enerjisi taşır, ancak her ölüm, bir dönüşüm, her bitiş, bir başlangıçtır aslında. Akrep burcundaki dönüşüm kavramı ilk etapta kulağımıza korkutucu gelse de, içimizdeki küllerinden yeniden doğma enerjisini, düştüğümüzde bizi yerden kaldıran itici kuvveti Akrep enerjimizden alırız…

Cesurca adım atmaktan korkmayın!

Yeniay enerjileri yeni başlangıçları ifade eder. Ancak bu yeniayın başrolünde Akrep var. Önce bitirirek ve bırakarak başlayacağız. Mars’la kavuşumda olduğundan aslında şimdiye kadar korktuğumuz, çekimser yaklaştığımız veya cesaret edemediğimiz her ne varsa bunlardan vazgeçip, bu korkuları geride bırakıp, oyunu farklı kurallarla oynamaya cesaret edip, yeni bir kimlikle hayata karışacağız. Hayatınızda negatif, sizi aşağı çeken her ne var ise bu Yeniay ile birlikte hepsi geride kalacak. Şimdi cesaretle sahneye çıkma zamanı. Bir milat olacak bu Yeniay birçok kişinin yaşantısında…

Bu dönem sorumluluk almaktan korkan, geçmişte yaşadığı tecrübelere takılıp kalan, eskiyi unutamayan, melankoliyi, pesimistliği tercih eden kişiler için ise zor ve stresli zamanlar diyebilirim. Çünkü vakti geldiğinde dönüşmeyi, değişmeyi kabul etmezseniz hayat hep size ağır gelir! Yeni başlangıçlardan ve gelecekten, hayatın sürprizlerinden korkmayın.

Bazen doğru yerde vazgeçmeyi, doğru yerde gitmeyi, doğru zamanda bırakmayı, bazen de doğru zamanda mücadele etmeyi ve yeni adım atmayı seçmek lazım. Hayat hep devam eder ve hep değişir. Sıkı sıkı tutunuyor olmak bir duyguya, alışkanlığa, ideolojiiye hayatınızda hep sıkıntı yaratır. Bu söylediklerimi cebinizde tutmayı unutmayın.Bu fikri benimseyebilirseniz hayatı daha kolay yaşarsınız.

Yeniay’a eşlik eden Uranüs’ün karşıtlığı ani beklenmedik olayları ve kopuşları ifade ediyor. Hayatınızda ekstrem olaylar, ani bitişler, ani başlangıçlar, ani inişler,çıkışlar olabilir. Her bakımdan enerjisi voltajı yüksek bir Yeniay. Ani öfke patlamalarından, düşünülmemiş fikirlerden, hızlı karar almaktan uzak durun. Pire için yorgan yakmayın. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Özellikle bu hafta ani streslere de açık olduğundan soğukkanlılığınızı koruyun.

Özellikle burcu veya yükselen burcu Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burcu olanlar birinci dereceden en yüksek etki alacak burçlar olacak.

Yeniay'ın sağlık alanında etkilediği bölgeler

Akrep burcu mesane bölgesi, genital bölge ve cinsel hastalıklar, yağ kistleri, rahim hastalıkları, karşıt burcunda Boğa burcu ise burundan boğaza akan akıntılar, tiroidler, bademcikler, boğaz ağrılarını ifade ediyor. Bu bölgelerde risk taşıyorsanız doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

Yeniay'ın Dünya astrolojisi açısından etkileri!

İşin açıkçası dünya astrolojisi ve kollektif temalar açısından nahoş gelişmelere işaret eden bir yeniay ile karşı karşıyayız. Ne yazık ki ve çok üzülerek belirtiyorum ki, hali hazırda dünya genelinde devam eden savaş atmosferinin artarak devam edeceği bir döneme giriyoruz.

Mars dünya astrolojisinde, savaş, agresyon, mücadele, asker, askeri hareketlilik, askeri mühimmat ve müdahaleleri temsil eder. Bu marsiyen Yeniay'da da bu temaları sıklıkla duyacak olabiliriz. Özellikle Uranüs’le karşıtlık yaptığından, doğal afet risklerinin de kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Deprem, tsunami, sel, volkanik patlamalar meydana gelebilir. Bu temalara karşı çok dikkatli olmakta fayda var. Ani patlamalar, yangınlar, saldırılar, suikastler, çatışmalar, askeri operasyonlar olabilir. Yeniay etkisi ile birlikte dünya üzerinde grevler, protestolar, ayaklanmalar artabilir. Toplu ulaşım kazası, uçak kazası riski olabilir. Finansal olarak piyasalarda ani iniş-çıkışların, beklenmedik dalgalanmaların olabileceğine işaret ediyor. Özellikle djital para piyasalarına ve bankacılık sistemlerine dikkat etmekte fayda var. Dünya genelinde tansiyonun arttığı ve artacağı bu dönemde, yaşanan savaşlar ve stresler umuyorum sevgiyle şifalanır ve son bulur.

Yeniay'ın Türkiye astroloji haritasına etkileri!

Türkiye astroloji haritasının 5/11 aksını etkileyen bu Yeniay, astrokartografi haritasından baktığımızda ise Yeniay hatları Türkiye üzerine iz düşmekte. Hal böyle olunca Türkiye’nin bu yeniaydan yoğun etki aldığını söyleyebiliriz.

Bu sebeple, Türkiye’nin dünya üzerindeki agresyon ve savaş konularına dahil edilmeye çalışılabileceğini,

Ülkemizde liderlerin bu dönem alacağı önemli kararlara ve açıklamalara şahit olabiliriz.

Türkiye’nin iç güvenliğinin ve sınırlarının önemli ve etki altında olabileceğini ve askeri operasyonlarının olabileceğini,

Meclis içinde ani isifalar, değişimlerin olabileceğini,

Yeni anayasal değişikliklerin ve kanunların gündem olabileceğini,

Ülkede tanınmış ünlü isimlerin sansasyonel haberlerine, ifşalarına, büyük sırların ortaya dökülmesine,

Ünlü tanınmış kişilerin sanatçıların ani kayıplarına tanık olabiliriz.

Ayrıca Mars kavuşumlu,Uranüs karşıtlı bu Yeniay yangın, patlama ve terör olaylarına, maden kazalarına, doğal afet risklerine işaret ediyor.

Astroloji bir sembol dilidir. Yukarıda ifade ettiğim temaların, endişe yaratmaması gerektiğini, sadece birer olasılık olduğunu hatırlatmak isterim, kesinlik ifade etmez. Her zaman olduğu gibi, dünya üzerinde makro bilincin ve insan sevgisinin yükselmesini, huzurun ve ışığın karanlığa galip gelmesini diliyorum.

Bu Yeniay hayatlarımıza güzellikler getirsin,

Sevgiler,

Buşra Efe