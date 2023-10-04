Mundane Astroloji (Ülkeler Astrolojisi) nedir? Ülke astrolojisinde ev konuları nelerdir?

Mundane Astroloji nedir? Ülkeler astrolojisinde bir ülkenin doğum haritası nasıl yorumlanır? İnci Gücen, ülkelerin kuruluş veya bağımsızlık tarihine göre çıkarılan astrolojik harita ve yorumla ilgili olan Mundane Astroloji (Ülkeler Astrolojisi) hakkında bilgi verdi.

Mundane Astroloji (Ülkeler Astrolojisi) nedir? Ülke astrolojisinde ev konuları nelerdir?
Astroloji
Giriş: 04 Ekim 2023 07:53 Güncelleme: 04 Ekim 2023 07:57
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Mundane astroloji; ülkeler astrolojisidir ve ülkelerin kuruluş veya bağımsızlık tarihi baz alınarak çıkartılır. Bir ülkenin potansiyelini veya o ülkede olabilecekleri incelemek için o mundane haritalardan yararlanılır.


Mundane haritada gezegenler


Güneş

Bir ülkenin kimliği, lideri, başkanı veya cumhurbaşkanını temsil eder. Aynı zamanda ülkenin potansiyeli ve ayakta kalma gücü ile de ilgilidir. Güneş’in almış olduğu açılar, o ülkenin imajındaki değişimleri bize gösterir.


Ay

Bir ülkenin halkını gösterir. Halkın ülkede ne kadar söz sahibi olduğu, eğilimleri, aidiyet hissetmek için beklentileri, değerleri ile ilgilidir. Aynı zamanda ülke halkının barınma, gıda gibi temel ihtiyaçları da buradan görünür. Ülke geleceği için Ay fazı da mutlaka incelenmelidir.


Merkür

Bir ülkenin kolektif zekası ile ilgilidir. Aynı zamanda eğitim, iletişim, seyahat, yol, haberleşme ve ticaret durumu ile ülkenin genç ve eğitimli kesimini anlatır.


Venüs

Bir ülkenin dişil doğası ile ilgilidir. Ülkenin doğaya, kadınlara, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlara, sanata ve sanatçıya ne kadar değer verdiğini gösterir. Ülkedeki bolluk bereketi, finansal durumu, kadınları, evlilikleri, ilişkileri, çocukları, doğum oranlarını, moda ve sinemayı temsil eder.


Mars

Bir ülkenin eril doğası ile ilgilidir. Ülkenin ne kadar aktif, mücadeleci ve sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Erkekleri, askerleri, orduları, savaşları, güvenliği, toplumsal olayları temsil eder.


Jüpiter

Bir ülkenin inançları ile ilgilidir. Dini konuları, etik kuralları, hayat felsefesini, örf ve adetleri, hukuksal konuları, yükseköğrenimi, akademisyenleri, ülke zenginliklerini, dış ticareti temsil eder.


Satürn

Bir ülkede ülkenin yazılı kurallarını, anayasayı, otoritesini, olgun, yaşlı veya söz sahibi kişileri, toplumun öğrenmesi gereken dersleri, zorluklar yaşayabileceği alanları temsil eder.


Uranüs

Bir ülkede yenilikleri, devrimleri, sosyal değişimleri, muhalif kesimi, bilimsel çalışmaları, buluşları, elektrik, teknoloji, medya ve interneti, ana enerji kaynaklarını, almış olduğu transitlerle bazen de depremleri temsil eder.


Neptün

Bir ülkede ülkenin su kaynaklarını, denizleri, gizli konuları ve kuruluşları, kayıpları, mistik ve dini alanları, spiritüel kesimi, halkın kendini adadığı konuları gösterir.


Plüton

Bir ülkede ülkenin gizli güçlerini, yer altı dünyasını, maden kaynaklarını, petrol kaynaklarını, topraksal zenginliklerini, derin devleti, nükleer enerji kaynaklarını, ülkenin dönüşüm yaşayabileceği konuları gösterir.


Mundane haritada evler


1. EV

Bir ülkenin; imajı, ülkenin fiziki coğrafyası, dış ülkelere görünüşü, topografisi ile ilgilidir. Ülkenin sosyolojik görüntüsüdür.


2. EV

Bir ülkenin; genel ekonomisi, maddi kaynakları, para kazanma şekli, milli hazinesi, kendi bankaları, gayri safi milli hasılası ile ilgilidir.


3. EV

Bir ülkenin; komşuları, iletişim kaynakları, yolları, ülkenin ilkokul- ortaokul- lise eğitimi, basın, medya, yayıncıları, öğretmenleri, okur yazarlığı ile ilgilidir.


4. EV

Bir ülkenin; ataları, kökleri, toprakları, tarımı, mezarlıkları, inşaat durumu, muhalefet partileri, iç güvenliği ile ilgilidir. En önemli evdir.


5. EV

Bir ülkede; çocuklar, sanat, sanatçılar, eğlence anlayışı, çocuk doğum oranı, tiyatro, sinema, spor, borsa ve şans oyunları ile ilgilidir.


6. EV

Bir ülkenin; sağlık sektörü, sağlık çalışanları, ulus sağlığı, doktorları, hemşireleri, işçileri, sendikaları, kamu hizmeti, evcil hayvanları ve salgın hastalıkları ile ilgilidir.


7. EV

Bir ülkenin; dış ilişkileri, diplomasisi, ittifakları, açık düşmanlıkları, evlenme-boşanma oranları ile ilgilidir.


8. EV

Bir ülkede; vergiler, dış kaynaklar, yabancı ülkelerle mali ilişkiler, dış borçlar ve alacaklar, ölüm oranları, sigorta şirketleri, intiharlar ve ölümler ile ilgilidir.


9. EV

Bir ülkede; hukuk, adalet sistemi, inanç sistemi, üniversiteler, profesörler, felsefi kurumlar, turizm, göçler ve göçmenler ile ilgilidir.


10. EV

Bir ülkede; hükümet, devlet, otorite, iktidardaki sınıf, ulusal prestij, toplumun kaderi ile ilgilidir.


11. EV

Bir ülkede; siyasi ideolojiler, yerel yönetimler, belediyeler, kongreler, meclis, sivil toplum örgütleri, halk temsilcileri, isyanlar, devrimler, doğa olayları ile ilgilidir.


12. EV

Bir ülkede; hastaneler, bakımevleri, hapishaneler, suçlar, sabotajlar, casuslar, istihbarat teşkilatları, gizli saklı olaylar, toplumun ortak bilinçaltı, mistik alanlar ile ilgilidir.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi


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