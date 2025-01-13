12 Ocak 2025 - 27 Temmuz 2026: Ay Düğümleri Balık - Başak aksına geçiyor

Ay düğümleri nedir?

Ay düğümleri bizim dünyadaki yaşam amaçlarımızı açıklayan, doğum haritamızdaki en özel konumlardır. Kuzey ve Güney Ay Düğümü olarak ikiye ayrılırlar. Güney Ay Düğümü; ata karmalarımızdan, ruh ailelerimizden veya inancınız varsa geçmiş yaşamlardan bize aktarılan bilgi, tecrübe ve deneyimlerdir. Bu yüzden bu alanda doğal yeteneklerimiz saklıdır. Ancak bilindik ama tamamlanan deneyimler olduğu için bu alanda kalmak ruhun konfor alanıdır, bağımlılık ve gölgeleri çalıştırır, ilerleyemeyiz. Kuzey Ay Düğümümüz ise Güney Ay Düğümü'nden bize aktarılan bilgileri heybemize alıp ilerlememiz gereken yerdir. Bu alan ruhun tekamül alanı olduğu için burada büyür ve ilerleyebiliriz. Ancak başlangıçta bu bilinmezi deneyimlemek ve büyümeye gönüllü olmak her ruh için zorludur. Bu alanı gönüllü olarak seçmek; hayatımızın daha kolay akmasına, ilişkilerimizin güzelleşmesine, kendimizden emin ilerlemeye, bolluk bereket ve başarılara alan açar, amaçlarımızı bilerek yaşadığımız için dünyaya daha ait ve güvende hissederiz.

Ay düğümleri Balık - Başak aksında iken neler olacak?

Bireysel Ay Düğümlerimiz kadar gökyüzündeki Ay Düğümleri de çok önemlidir. Çünkü tutulmalar Ay Düğümleri hangi alanda ise, o alanda gerçekleşir ve toplumların kaderini belirler. Bu yıl 12 Ocak itibariyle Kuzey Ay Düğümü Balık, Güney Ay Düğümü Başak enerjisini deneyimleyeceğiz. Yani Başağa dair temaların hediyelerini alarak Balık enerjisinde olmak bize iyi gelen alan olacak. Zodyağın son burcunu deneyimlerken sonlanmalar ve tamamlanmalar yaşayacağız.

Bu süreçte hepimizin içindeki kontrolcülük eğilimi açığa çıkacak. Bir şeyleri kontrol etmezsek dağılıp gitmesinden korkacağız. Dolayısıyla uzak durmamız gereken gölgeler; kontrolcü, aşırı detaycı, mükemmeliyetçi, eleştirel olma eğilimlerimiz, diğer insanları yargılayarak en iyi bildiğimizi düşünme, diğerlerinin görüşlerini fazla önemseme, en iyisini bildiğimiz ve düşündüğümüz egosuna kapılarak diğerlerine bir psikolog, anne, öğretmen gibi davranmak, hayattaki mutlulukları kısıtlayarak her şeye görev bilinci ile yaklaşmak, aşırı planlı programlı olmak, kalıpların dışına çıkamamak, şekilci ve fazla dünyevi olmak, duyguları yok saymak, kaygı, endişe, çok düşünme halleri, memnuniyetsizlik, takıntılar, kusursuz olma çabası, desteği kabul etmeden yalnız kendi aklımıza ve yaptıklarımıza güvenmek, bir işte veya ilişkide kendimizi köleleştirircesine adamak olacaktır.

Bu dönemde tüm bu gölgelerle birlikte anksiyetelerimiz tetiklenebilir, dünyeviliğe fazlaca düşebilir, mükemmel olma kaygısıyla çok fazla estetik ameliyatlar yaptırabilir, kendi kendimizi bir zihin hapishanesinde kısıtlayabilir, hislerimizi yok sayabilir ve bastırabiliriz.

Yaşam kimsenin kusursuz olmadığını ve kriterlerimizin, bildiklerimizin en mükemmel olmadığını göstermek amacıyla karşımıza tam da yargıladığımız kişi ve konuları çıkartabilir. Yaşamın bizim planlarımızdan daha güzel planları olduğunu ve her şeyi kontrol edemeyeceğimizi görebilmemiz için plan programlarımız sürekli bozulabilir ve belirsizlikler yaşayabiliriz. İpin ucunu bıraktığımızda kaos ve karmaşa olacakmış gibi gelebilir ancak düzenin zaten olması gerektiği gibi ilerlediğini fark edeceğiz. Böylece bizden üstün bir güç olduğunu, zihinsel egoyu kırmayı, teslimiyeti, herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabul edebilmeyi öğrenebiliriz.

Neler yapabiliriz?

Güney Ay Düğümündeki bilgileri almak ve Kuzey Ay Düğümüne ilerlemek bizi dengeye getiren konular olacağı için buradaki olumlu bilgileri bu süreçte yaşamımızda kullanmalıyız. Yani; çalışmak, üretmek ama kaygıyla değil severek yaptığımız işleri bulmak, mantık ve duygularımızı birleştirmek, verimlilik ve mükemmeliyetçilik kaygımızı bütünün iyiliğine odaklamak, çalıştığımız kadar dinlenmeye ve sevdiklerimize de önem verebilmek bu yıl önemli olacaktır. Kuzey Ay Düğümü bizden; ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımızı görebilmeyi, koşulsuz sevgiyi, maneviyatımıza önem vermeyi, olanın ve olmayanın bizim için hayırlı olacağını görerek teslimiyeti, akışa bırakabilmeyi, bazen inzivaya çekilerek güç toplayabilmeyi, şefkat, affetme, yardımlaşmayı, birlik bilincini, herkesin içindeki güzelliği görebilmeyi, daha sakin yaşayabilmeyi, hayal kurabilmeyi isteyecektir. Yani madde ve mana arasında denge kuracak, ne çok dünyevi ne de çok ruhsal alemde olmayacak, ikisini birleştireceğiz.

Bu dönem bir çoğumuza vazgeçebilmeyi getirecek. Bazılarımız doğduğu topraklardan uzaklara gidecek, bazılarımız rahatsızlıklarına şifa bulacak veya içimizdeki şifacı, ruhsal, sanatsal yetenekleri, bugüne dek keşfetmediğimiz marifetlerimizi keşfedeceğiz. Bu süreçte; meditasyonlar, arınma çalışmaları, psikoloji, sanat veya spiritüel alanlarda eğitimler almak, manevi veya mistik yerlere seyahat etmek, yardım çalışmalarına katılmak, bol bol yüzmek bize iyi gelen konular olacak.

Bu süreçte 10 Haziran tarihine dek birçoğumuz geleceğe dair yeni bir rota çizecek, daha fazla sorgulama enerjisinde olacak, bu alanlarda kendine katkı olacak ve yeni bir döngü için planlama sürecinde olacak. 10 Haziran sonrası ise yaşamdaki amaçlarımızı netleştirerek Kuzey Ay Düğümü enerjisi ile daha uyumlu bir yolculukta olacağız. Satürn ve Neptün'ün Balık'ta Kuzey Ay Düğümü ile kavuşmasıyla; hayal ve amaçlarımız için sorumluluk almak, daha sabırlı ilerlemek, vazgçmemek, duygularımızdan kaçmamak, onlardan kazandığımız tecrübe ile ilerlemek önemli olacak.

Zodyağın son burcu hazır olan ve kaderinde var olan kişiler için karmik ve kadersel buluşmalar yaratır. Özellikle Mart ve Nisan aylarında ruh ikizi ve ruh eşi buluşmalarına, gecikmiş karmik buluşmalara ve ilişkilerde netleşmelere, alınan radikal kararlara şahit olacağız.

Bu dönemde Kuzey Ay Düğümü Balık, Güney Ay Düğümü Başak aksında yerleşenler için onları ilerletecek, yol açacak, hayat amaçlarına yöneltecek bir döngü olacaktır. Tam tersi yerleşimde olanlar için ise son 9 yılın değerlendirilmesi ve kapanan döngülerle ilgili olacaktır.

Ülkemizin karmik döngüsü!

Ülkemiz de bir Kuzey Ay Düğümü Başak ülkesi olduğundan; karmik gündemler yaşayacak, son 18 yıla dair bir değerlendirme yapacak, köklü değişimlerle gelişimimize katkı sağlayacak bir düzene doğru ilerleyeceğiz. Eğitim, sağlık, işçiler, göçmenler, yargı, gıda, temizlik, haberleşme, ulaşım, iletişim alanlarında köklü değişimler yaşayacağız.

Herkesin yeni kadersel yolculuğunun kolaylıkla akması ve kendi mucizelerini yaşaması dileğimle,

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi

Altair Astroloji