12 Ekim - 24 Kasım 2023 Mars Akrep burcunda

İçimizdeki eril enerjiyi, eyleme geçme, kendimizi ortaya koyma gücümüzü temsil eden Mars; 12 Ekim tarihinde kendi tahtına geçerek tüm gücüyle tutulmalara eşlik etmeye hazırlanıyor. Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğu, tutulmalarla kolaylıkla değişip dönüşebilmemize, yeniden doğuşumuza alan açıyor.

Bu döngüde yaşam enerjimiz yükselecek, kendimizden emin, daha kararlı ve net hissedecek, korkularımızın ve engellerin üstesinden kolaylıkla gelebilecek, yaşamımızdaki krizleri doğru adımlarla çözebileceğiz. Eylemlerimize stratejiler ve soğukkanlılık eşlik edecek. Bizi durduran, negatif ve toksik her şeyden arınma gücünü kendimizde bulacağız.

Özellikle 8 Kasım'dan itibaren Venüs ve Mars kendi tahtında ilerlerken, dengeli, sağlam, köklü ilişkiler başlayacak.

Bu süreçte; eriller köklü değişimler yaşarken, kendi gücüne uyanacak, korkularını ve ata karmalarını şifalandırarak kendinden emin ilerlemeye başlayacaklar. Dişiller ise erilin ilerlemesine, eylemde bulunmasına anlayış ve sakinlikleriyle alan açtıkları dengeli ve uyumlu bir yolculuğa başlayacaklar.

İlişkilerde tutku ve çekim enerjisi artarken, kundalini enerjimizin uyanmasıyla, cinsel enerjimizi daha doğru kullanmaya ve yaratıcılığımızı uyandırmaya davet edileceğiz. Bu dönemde bir partnerle dans etmek ruhumuza çok iyi gelecek.

Bu süreçte enerjimiz bir şeyleri bilmek, derinleşmek ve kontrol edebilmek için çalışacak. Korkuyla ve kaygıyla hareket ettiğimiz yerlerde, sahip olma ve bilme isteğimiz yoğun çalışacağından bu durum bir şeyleri yıkmaya, kısıtlamaya, manipüle ederek sahip olmaya, takıntı geliştirmeye de dönüşebilir. Kin ve intikam duyguları yükselerek sert karmalar yaratabilir. Aynı zamanda bu dönemde gizli saklı pek çok mesele de açığa çıkabilir.

Öte yandan; ruhsal ve okült konular, bilinçaltı çalışmaları, ruhsal konular, terapiler, aile dizimi, regresyon, araştırma ve tez hazırlama gibi alanlarda çalışmalar yapmak ve eğitimler almak için en çok desteklendiğimiz zamanlardır.

Dünyada ise; Mars'ın bu yolculuğu savaş enerjisinin yoğunlaşacağı, stratejik hamleler göreceğimiz, güç savaşları ve manipülasyonların başlayacağı zamanlardır. Bu dönemde yeni ve beklenmedik ittifaklarla güç dengeleri kurulabilir. Gizli saklı konuların açığa çıkışı, skandallar, taciz olaylarının artışı, gizlenen sapkın konuların ortaya döküleceği gündemler yaşayabiliriz.

Burç ve yükselen burca göre etkileri:

Koç: Bu dönemde enerjini; hayatını değiştirmek, arınarak yenilenmek, derinleşmek, ruhunu diğerlerine açmak, kaynaklarını, ortak veya eş kazancını doğru yönetmek, krizleri çözmek, korkularını aşmak üzere kullanacaksın.

Boğa: Bu dönemde enerjini; ilişkilerin veya evliliğinde daha sağlıklı bağlar kurmak, kendini bir diğerinin aynasından görmek, ortaklıklarını gözden geçirmek, ilişkilere dair korkularını aşmak üzere kullanacaksın.

İkizler: Bu dönemde enerjini; hayat düzenini, alışkanlıklarını yenilemek, bedenine ve ruhuna daha iyi bakmak, iş yaşamını düzenlemek, çalışanlarınla ilişkilerini iyileştirmek, zamanı doğru yönetmek üzere kullanacaksın.

Yengeç: Bu dönemde enerjini; tutkulu, enerjik, çekim dolu ilişkilere yoğunlaştırmak, yeni ilişkilere başlamak, yeni hobiler edinmek, kendine daha çok güvenmek, varsa çocuklarını motive etmek üzere kullanacaksın.

Aslan: Bu dönemde enerjini; yaşam alanını yenilemek, dünyaya daha çok köklenmek üzere iç huzuruna iyi gelecek şeyler yapmak, ev ve aile ilişkilerini güzelleştirmek üzere kullanacaksın.

Başak: Bu dönemde enerjini; kendini daha güçlü ifade etmek, uzun zamandır ertelediğin kararlar almak, seyahatlere çıkmak, iletişim, seyahat, eğitim, yakın çevre ve kardeş ilişkilerine dair kullanacaksın.

Terazi: Bu dönemde enerjini; öz değerini güçlendirmek, yeteneklerini kullanmak, gelirlerini doğru yönetmek, yeni kaynak alanları geliştirmek üzere kullanacaksın.

Akrep: Bu dönemde enerjini; kendine dair yepyeni kararlar almak, ertelediğin birçok şeyi kendinden emin yapmak, liderlik vasıflarını güçlendirmek, sağlığını iyileştirmek, tutkularının peşinden gitmek üzere kullanacaksın.

Yay: Bu dönemde enerjini; içe dönerek kendini yenilemek, ruhuna iyi gelmeyenden arınmak, geçmişi geçmişte bırakmak, bilinçaltına ışık tutmak, keyifli ve huzurlu alanlar yaratmak, gizli saklı olanı fark etmek üzere kullanacaksın.

Oğlak: Bu dönemde enerjini; hayallerini gerçekleştirmek, hayat yolunda hayallerine destek olanlarla yürümek, sosyalleşmek, enerjini yükselten çevrelerle buluşmak üzere kullanacaksın.

Kova: Bu dönemde enerjini; hedeflerine ulaşmak, doğru kariyer ve gelecek planlamaları yapmak, soğukkanlı ve kendinden emin hareket etmek, hayatına dair radikal adımlar atmak üzere kullanacaksın.

Balık: Bu dönemde enerjini; keşfetmek, özgürleşmek, yenilenmek, seyahatler ve eğitimlere katılmak, renkli insanlarla tanışmak, yaşamına anlam katmak üzere kullanacaksın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi