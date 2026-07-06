Karmanın en güçlü haliyle çalıştığı, dilek niyet kapılarının açıldığı, geçmişin, şimdinin ve geleceğin tek bir nefeste birleştiği muazzam bir kadersel eşikten geçiyoruz!

5, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde yaşam kaynağımız Güneş, kadim zamanlardan beri yeniden doğuş, bereket, ilahi rehberlik ve ruhsal uyanışla ilişkilendirilen Sirius ile kavuşarak önümüzdeki 1 tam yıllık sürecin ruhsal ve karmik haritasını çiziyor.

Bu yıl bu kavuşum sadece dilek dilemek, şansı çağırmak ya da görünür olmakla ilgili değil; çok daha derin bir arınma, yüzleşme ve devasa bir uyanış kapısının açılışı ile geliyor.

Merkür’ün Yengeç burcunda retro olması, bizi geçmişin duygusal hafızasına geri çağırıyor. Aileden gelen kalıplar, çocukluk anıları, eski kırgınlıklar, ait olma ihtiyacı, korunma refleksi ve kalbimizde kapanmamış hikâyeler bugünlerde yeniden görünür olmaya hazırlanıyor. Hayallerin gezegeni Neptün de geri hareketine başlamak üzere duruyor. Hayatımızdaki tüm gerçekler açığa çıkıyor. Zaman adeta duruyor, mantığın sınırları eriyor. Atalarımızdan devraldığımız duygusal miraslar, geçmiş karmalarımız ve geleceğe dair hayallerimiz bu duraksama anında iç içe geçiyor. Geçmişi şifalandırmadan geleceği inşa edemeyeceğimizi anlıyoruz.

Bugünlerde; rüyalarınız, işaretler, içimize doğan şeyler, tesadüf gibi görünen karşılaşmalar çok önemli.

Ancak bu yüksek frekanslı ışık yağmuru, kendi içinde büyük bir sınavı da barındırıyor. Sirius ışığıyla yıkanan Güneş, Satürn ile sert bir kare açı yapıyor. Büyük niyetler, büyük fark edişler ve güçlü başlangıçlar için bizden; cesaret, olgunluk ve sabır istiyor. Yaşadığımız tıkanıklıklar, engellenme hissi ve ego çatışmaları, aslında önümüzdeki 1 yıl boyunca ihtiyacımız olan ruhsal dayanıklılığı inşa ediyor.

Tüm bu karmik etkilerin ortasında, gökyüzü bize görkemli bir sevgi kalkanı sunuyor. Güzellik, değer ve aşkın gezegeni Venüs, kraliyet yıldızı Regulus ile kavuşuyor. Bugünlerde; ilişkilerde, mali konularda ve kendimizi gösterme biçimimizde güçlü bir farkındalık oluşabilir. Fakat Regulus’un öğretisi, ışığımızı kalpten sunmaktır. Bu dönem bize parlamayı öğretirken, kibirle değil zarafetle, hırsla değil asaletle ilerlememiz gerektiğini hatırlatıyor.

Bu nedenle 5, 6 ve 7 Temmuz’da açılan kapıyla; geçmiş, Merkür retrosuyla, şimdi, Güneş Sirius kavuşumuyla, gelecek ise Satürn’ün sorumluluk çağrısıyla yeniden şekilleniyor. Gökyüzünün sessiz ama görkemli senfonisinde, önümüzdeki 1 yılın mucizelerini sevgiyle kabul etmeye hazırlanıyoruz.

Burçlara özel Sirius mesajı

(Güneş ve yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.)

Koç: Sirius kavuşumu sizin için kökler, aile, yuva ve ruhsal aidiyet alanınızı aydınlatıyor. Bugünlerde; geçmişten taşıdığınız duygusal mirasları fark ederek kendinize daha güvenli, daha gerçek ve daha ait bir yaşam alanı kurabilirsiniz.

Boğa: Bugünlerde kurduğunuz her cümle, birer yaratım gücüne dönüşerek kaderinizi yeniden yazacak. Bu kavuşum zihninizi, sezgisel algınızı, yakın çevrenizi ve ifade gücünüzü aktive ediyor. Söylediğiniz bir söz, aldığınız bir haber, karar ya da içinize doğanlar, önümüzdeki bir yılın yönünü değiştirecek ruhsal bir işaret olabilir.

İkizler: Sirius kavuşumu sizin için öz değer, kazanç, yetenekler ve bereket alanınızda güçlü bir kapı açıyor. Önümüzdeki 1 yıl boyunca öz değerinizi keşfettikçe finansal başarınızın ve kaynaklarınızın katlandığını göreceksiniz.

Yengeç: Bu kavuşum her yıl olduğu gibi sizin burcunuzu aydınlatıyor. Bugünlerde; kendinize dair büyük farkındalıklar yaşayabilir, kişisel gücünüzü elinize alacağınız, adeta yeniden doğacağınız büyük bir uyanış dönemine başlayabilirsiniz.

Aslan: Sirius kavuşumu bilinçaltınızı, rüyalarınızı, sezgilerinizi ve görünmeyen rehberlik alanınızı aydınlatıyor. Bu süreçte ilahi koruma altında olabilir, yaşamdan ve rüyalarınızdan işaretler alabilir, kadersel tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Karmik bir yükü geride bırakıyorsunuz.

Başak: Bu kavuşum sosyal çevre, dostluklar, gelecek hayalleri ve ruhsal destek alanınızı aktive ediyor. Bugünlerde; önümüzdeki bir yıl boyunca kader yolunuzda size eşlik edecek insanları daha net görebilir, artık aynı frekansta olmadığınız bağlardan doğal akışla uzaklaşabilirsiniz.

Terazi: Sirius kavuşumu kariyer, görünürlük, statü ve yaşam amacı alanınızda güçlü bir ışık yakıyor. Ruhunuzun dünyada ne başarmak istediğini daha net fark edebilir, mesleki yolunuzda size iyi gelecek olana dair işaretler alabilirsiniz.

Akrep: Bu kavuşum inançlarınızı, ufkunuzu uzak bağlantıları, eğitimleri, ruhsal bilgeliği ve hayata bakış açınızı aydınlatıyor. Önümüzdeki bir yıl, hayatı daha geniş bir bilinçle okumaya başlayabilir; size çağrı yapan yeni bir yolun, bir öğretinin ya da uzak bir kapının farkına varabilirsiniz.

Yay: Sirius kavuşumu dönüşüm, ortak kaynaklar, ruhsal bağlar, krizler ve yeniden doğuş alanınızı aktive ediyor. İçinizde uzun süredir ağırlık yapan bir korku, bağımlılık ya da duygusal yük, bu süreçte daha yüksek bir farkındalıkla şifaya dönüşebilir. Derin dönüşümlerle güçlenebilir, ortak finansal kaynaklarınızda büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz.

Oğlak: Sirius, ilişkilerinizin kapısını aralıyor. Bugünlerde; hayatınıza ve size ayna tutan insanlarla karşılaşabilir, mevcut ilişkilerinizde sevginin, sadakatin ve ruhsal uyumun gerçek anlamını daha derinden sorgulayabilir, kadersel buluşmalar yaşayabilirsiniz.

Kova: Sirius kavuşumu yaşam düzeninize ışık tutuyor. Bugünlerde; günlük yaşam, çalışma düzeni, beden sağlığı ve ruhsal hizmet alanınız aktive oluyor. Sadece daha verimli olmak değil, ruhunuza ve bedeninize iyi gelen bir düzen kurmak için yapmanız gerekenleri daha net görmeye çağrılıyorsunuz.

Balık: Sirius; aşk, yaratıcılık, çocuklar, ilham ve kalbinize güçlü bir ışık yakıyor. Bugünlerde; içinizdeki çocuğun sesini daha net duyabilir; sevginin, üretmenin ve kalpten yaşamanın sizin için nasıl bir ruhsal kapı açtığını fark edebilirsiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu