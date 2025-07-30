31 Temmuz - 25 Ağustos 2025: Venüs Yengeç burcunda

Ve şimdi sevginin dili değişiyor... Venüs; sevginin en derin, en sıcak, en koruyucu burcuna adım atıyor. Aşk; gösterişli, gürültülü, flörtöz, kararsız bir yerden; içten, ait, anlayışlı, derin, gerçek bir yumuşaklığa evriliyor. Artık duygular hakkında konuşmak değil, onları hissetmek istiyoruz. Bu geçiş hepimizi içimize dönmeye, gerçekten önemli olanı beslemeye ve duygularımızda güzellik bulmaya davet ediyor.

Venüs, Ay'ın kıyafetlerini giydiğinde; aşk bize evimizde gibi hissettirir. Duygusal bağ kurma, güven, şefkat, aile kurma, korunma ve kollanma özlemi artar. İçimizdeki çocuğun ihtiyaçları daha görünür olur ve ruhumuz; güvende hissedeceği bir yere, bir insana, bir hisse sığınmak ister. Bu yüzden bu süreçte eski aşklar akla düşebilir, aileyle olan bağlar, aile kurma, evlilik ve hamilelik konuları daha çok gündeme gelebilir. Daha hassas, alıngan ve beklentili olabiliriz.

Venüs Yengeç’teyken sevgi; duvar örerek değil, duvarlarımızı indirerek yani duygularımızı paylaşarak güçlenir. Kabukları olan her kalp, bu dönemde biraz daha yumuşar. Bu yüzden sevgi kadar şefkat de önem kazanır. Sevgiyi avcumuzda sıkarak korumamız değil, onu incitmeden büyütmemiz gerekir.

“Kalbini bir eve çevirebilir misin? Hem kendin için hem sevdiğin için?”

Çünkü kalbin neredeyse, evin oradadır. Yengeç’teki Venüs, en çok da anlaşılabildiği insanı arar. Her şeyin yolunda olduğu zamanlarda değil, kırıldığında da seni anlayacak olanla olmak ister.

Estetik anlayışımız, sanat, dekor, giyim ve makyaj tarzımız da bu süreçte değişir. Doğal, romantik, nostaljik olan, hatıra barındıran her şeye kalbimiz akar. Ev dekorasyonu, aile yadigârları, anneannelerin el işi örtüleri, deniz kokusu, su sesi, çocukluk fotoğrafları, eski şarkılar… Hepsi Venüs Yengeç’in enerjisini barındırır. Çünkü bu dönemde ruh, güzelliği kendi hafızasında arar.

Burç & yükselen burcumuza etkileri

Koç & Yükselen Koç

Kalbin şimdi; tanıdık, ait, sıcak ve gerçek gibi hissettiğine yöneliyor. Bu dönemde, geçmişte “güvende hissettiren” şeyleri özleyebilirsin. Aileyle ilişkiler, yuva kurma arzusu ya da köklenme ihtiyacın artabilir, daha duygusal hissedebilir, sevdiklerini evinde ağırlayabilirsin. Bugünlerde yaşam alanını güzelleştirmek, iç huzurunu da besleyecektir. İlişkilerde yavaşlamalısın çünkü sevgi sadece heyecanla değil, güvenle de büyür.

Boğa & Yükselen Boğa

Yönetici gezegenin Venüs; şimdi yumuşak kelimelerle, kalpten konuşmanı istiyor. Gösterişli cümleler yerine, samimiyet önem kazanıyor. Bugünlerde; yakın çevreyle olan bağlarını güçlendirebilir, kardeşlerle ya da geçmişte kırıldığın kişilerle yeniden köprü kurabilirsin. Romantik ilişkilerde anlayış ve empati çoğalabilir, uzun uzun, tatlı tatlı konuşmalar yapabilir, teklifler alabilir, tatillere çıkabilirsin. Ve bazen sevgi kalpten kalbe akan sessizliğe de sığar. Hissederek anlaşıyorsan, güvendesindir.

İkizler & Yükselen İkizler

Venüs, değerlerini aydınlatıyor. Ve gerçek değer; daha fazlasına sahip olmakta değil, daha fazlasını hissedebilmekte yatıyor. Bugünlerde sana ait olanlara yüklediğin anlamlar değişebilir, yüzeysel şeylerden uzaklaşmak isteyebilirsin. Maddiyatla, bedenle, ilişkilerle kurduğun bağda ruhsal tatmin arayabilirsin. Değerli olmak, bir başkasının seni seçmesinden önce, senin kendini sevmenle başlar. Anlam taşıyan şeylere yatırım yapmalı, aşkla üretmeli, şükür duygusunu geliştirmeli, duygusal boşluklardan kaçmak için fazla tüketimden kaçınmalısın.

Yengeç & Yükselen Yengeç

Kalbin eve dönüyor, ruhun yuvasına... Venüs ışığı üzerinde parlıyor. Şimdi hem ruhsal hem fiziksel olarak güzelliği nasıl göründüğünde değil, nasıl hissettiğinde arıyorsun. Kendini daha çekici, daha sevgiye açık, daha görünür hissedebilirsin. İlişkilerde romantizm artarken, geçmişten biri de kapını çalabilir. Şefkatini hak etmeyenlere karşı sınırlarını korumayı unutma. Sevgi içeriden başlar ve yalnızca kalbin ölçebileceği dalgalar halinde dışarıya doğru yayılır. Bunu da sadece kalbini gerçekten hissedebilenler görebilir.

Aslan & Yükselen Aslan

Venüs, iç dünyanda parlıyor. Ruhunu, görülmeyen güzellikleri, hayallerini, sessiz ilhamlarını aydınlatıyor. İç sesin daha duyulur hale geliyor. Bu dönem geçmiş aşklar, kapanmamış defterler ya da kalbinde gizli tuttuğun duygular yüzeye çıkabilir. Huzurlu ve romantik seyahatlere çıkabilirsin. İlişkilerde görünenden çok, sessizlik ve anlaşılmak değerli olabilir. Geçmişle barışma, kalbini affetme, hafifleme zamanındasın. Bazen kalbini iyileştirmek için tek yapman gereken şey, geçmişteki sana şefkatle sarılmaktır.

Başak & Yükselen Başak

Venüs, hayallerini aydınlatıyor. Şimdi onları gerçekleştirmek için daha fazla ilham ve yaratıcılıkla doluyor, şansla karşılaşmaya hazırlanıyor, görünür oluyorsun. Bu geçiş sana kolektif sevgiyi hatırlatıyor. Bugünlerde arkadaş çevrende sıcak ilişkiler kurabilir, eski arkadaşlarınla barışabilir ve seni beslemeyen arkadaşlıkları daha net görebilirsin. Belki bir arkadaşlığın aşka dönüşebilir. Unutma; ruhunu besleyecek aşklar sadece romantik değil, birlikte dünyayı da güzelleştirebilen bağlardır.

Terazi & Yükselen Terazi

İlişkilerde kalbinin neye ihtiyacı olduğunu daha net görüyor, geleceğe güvenle yürüyeceğin bağları daha net fark edeceğin zamanlara başlıyorsun. Ait hissedeceğin bir ilişki ya da aile gündemi seni çağırıyor. Bugünlerde kariyerle özel hayat arasında denge kurman gerekebilir. Yükselişler, terfiler, hedeflerine şanslı karşılaşmalar yaşayabilirsin. Yeteneklerinle, ışığınla, sevgi dilinle daha görünür olabilirsin. Unutma; güçlü olmak, duygularını bastırarak onaylanacağın hedeflerin peşinden koşmak değil; kalbinin ait hissettiği yere usulca yürümektir.

Akrep & Yükselen Akrep

Venüs seni kalbini genişlemeye çağırıyor. Bu çağrı; hayata, aşka, korkudan daha büyük bir şeye yeniden inanmanın zamanıdır. Bugünlerde bir zamanlar uzak görünen şeyler, artık ulaşılabilir gelebilir. Yurt dışı, eğitim, yolculuk, yeni insanlar, yeni hikayeler, yeni bakış açıları… Tüm bu alanlarda kalbine iyi gelecek fırsatlar doğabilir. Uzaklarda seni bekleyen bir ruh bağı olabilir, derin bir aşk filizlenebilir. Veya partnerinle, sevdiklerinle huzurlu ve mistik bir seyahate çıkabilirsin. Bu süreçte sezgilerine güven, kalbini yeni inançlara aç. Kalp, bazen bir yolculuğa çıkar. Gittiği yer fiziksel değil, ruhsal olabilir. Ve gerçek bilgeliğini böyle bulabilirsin.

Yay & Yükselen Yay

Venüs, ruhunun derinliklerini aydınlatıyor. Bugünlerde kalbinde bastırdığın bazı duygular, eski yaralar yüzeye çıkabilir. Ama onları iyileştirerek hafifleyeceğin en güzel zamanlardasın. Maddi–manevi paylaşımlarda hassasiyetin artabilir, içini yalnızca güveneceğin kişilere açabilirsin. İlişkilerde daha sezgisel, tutkulu, daha ruhsal bir dönem yaşayabilirsin. Paylaşımlı kazançların çoğalabilir. Aynı zamanda sınır ihlallerine dikkat etmelisin. Değişimin içinden gerçek yolunu bulacağın zamanlardasın.

Oğlak & Yükselen Oğlak

İlişkilerin, senin içindeki benliği gösteren bir aynaya dönüşüyor. Kendine verdiğin değeri, dengeleri, kendine ve diğerlerine sunduğun sevgiyi partnerin aracılığıyla göreceğin zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde duyguların konusunda dürüst ve açık olmalı, hislerini bastırmamalı, özünden uzaklaşmamalısın. Soğuk, mantıksal, kontrol dolu değil; sıcak, duyarlı, yumuşak bağlar kurmaya çağrılıyorsun. Bugünlerde; birlikte yuva kurma, çocuk sahibi olma, evliliğini güzelleştirme, aile olacağın kişiyle tanışma gibi deneyimler yaşayabilirsin.

Kova & Yükselen Kova

Venüs, güzellikleri gündelik hayatın içinde aydınlatıyor. Bugünlerde sevgiyi; kendine iyi gelmede, yaşamın ritminde, dinlenmede, beslenmede ve küçük şeylerle ilgilenmede bulabilirsin.

Rutinlerinde, iş ortamında ya da sağlığına gösterdiğin özenle şifalanabilirsin. İş yaşamında fırsatlar olabilir, hak edişlerini alabilirsin. Aşk, günlük hayatın koşturmasında, beklenmedik anda karşına çıkabilir. Ve bazen sevgi; bir fincan çay, bir sıcak bakış ya da zamanında gelen bir “nasılsn?” mesajında gizlidir.

Balık & Yükselen Balık

Kalbin; sınırsızca yaratmak, sevmek, hissetmek istiyor. Bugünlerde hayat sahnene çocuksu bir neşeyle çıkabilirsin. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkinde derinleşebilir, hatta bir bebek haberi bile alabilirsin. Çocuğun varsa; onun saf neşesi, senin şifan olabilir. Hobilerinle ilgilenebilir, daha görünür ve popüler olabilir, eğlenceli zamanlar yaşayabilirsin. Romantik, sıcak ve şımaracağın günler seni bekliyor!

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi