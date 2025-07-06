10 Temmuz 2025 Oğlak Dolunay'ı ve burçlara etkileri...

Esenlikler. 10 Temmuz saat 23:36’da Oğlak burcunun 18. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Temmuz ayı ortasına hatta sonuna kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız. Ayrıca An derecesi haritanın 10. Evinde ve tam MC dediğimiz tepe noktasının üzerinde. 10. Ev ve tepe noktası özellikle yine kurumsal yapıları, başarıyı, devlet başkanlarını, başarılı olmak istediğimiz hedeflerimizi anlatır. Bu Dolunay’da bu konularla ilgili belirgin gelişmeler yaşayabiliriz, ihtirasımız ve motivasyonumuz artabilir.

An derecesine açı yapan bir gezegen yok ama an derecesinin Yükselen burcu Balık. Ve yükselen burçta Koç burcunda Neptün ve Satürn var. Aslında Neptün Balık burcuna yakındır, Satürn’de Oğlak burcunu yönetir. Bu dönemde hem Balık hem de Oğlak etkileri çok fazla diyebilirim. Yani yine disiplin, sorumluluk fakat bunu daha idealist bir hale getirme, sezgileri de bu disiplin ile gidilen yolda kullanma, aslında Satürn’ün disiplin gücünü biraz da zayıflatabilecek bir etki. Çünkü Neptün biraz sert kayaları yumuşatabilir, işin içerisine kaçış isteği, hayaller, negatif düşünceler getirebilir. Yükselen Balık etkileri de biraz buna benzer. Yani yeterince disiplinli olabilirsek oldukça idealist, yaratıcı bir dönem bizi bekliyor.

ANTARES sabit yıldızı da an derecesine paralel yapıyor. Yani kavuşum etkisi diyebiliriz. ANTARES astrolojide pozitif etkileri ile bilinen güçlü bir sabit yıldızdır. Ve bahsettiğim dolunay etkilerini çok destekleyen, oktavını artıran bir etkide olduğunu görebiliriz. Çünkü ANTARES’de başarı hatta takıntılı bir şekilde başarıya odaklanma etkisine sahip bir sabit yıldızdır. Yani bu dönemde eğer çok Balık ve Neptün kaçışlarına kapılmazsak bu hayal gücü bizim lehimize çalışacak ve başarı konusunda bu dönemde çok güçlü adımlar atabileceğiz. Bence oldukça iyi bir dolunay.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geri dönüşler üretebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.

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