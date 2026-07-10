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Korhan Kılınçkaya

14 Temmuz Yengeç Yeniayı ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 14 Temmuz 2026 günü saat 12.43'te Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay'ı ve bu Yeniay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı.

14 Temmuz Yengeç Yeniayı ve burçlara etkileri
Giriş: 10 Temmuz 2026, Cuma 23:59
Güncelleme: 14 Temmuz 2026, Salı 10:38

Esenlikler. 14 Temmuz 12.43’te Yengeç burcunun 21. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Temmuz ikinci yarısı yaşayacağız. Ayrıca Yeniay yeni bilinç durumu, yeni gelişen konular ve başlangıçlar ile alakalıdır.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Bu da ortaklık, evlilik, arabuluculuk gibi konular, dünya genelinde siyaset, barışa götüren durumlar ile alakalı olabilir. An derecesi de haritanın 10.evinde. Yani toplum önünde öne çıkmak, başarılı olmak, kurumlar, hiyerarşisi olan konular ile ilgili belirgin konular da gündeme gelebilir. Genel olarak kariyer konuları ile ilgili önemli gündemleriniz olabilir özellikle Öncü Yükselen burçlara sahip olan kişiler için (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

An derecesine 3 derece yakınlıkta açı yapan bir gezegen yok. CASTOR sabit yıldızından bir kavuşum var. CASTOR biraz yaratım sancısı ile alakalıdır. Başarı ve yaratıcılık için biraz acı verici bir süreçten geçmeyi anlatır. Yeniay da 10. Evde olması sebebiyle bize başarıya giden yolun bu dönemde çok daha önemli olduğunu anlatırken bir de üzerine CASTOR sabit yıldızının eklenmesi aslında konuyu çok daha belirgin bir hale getiriyor. Biraz acı sonrasında bu dönemde başarmak istediğimiz konularda şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir yeniay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca Aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir yeniay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ikinci yarısı geçireceksiniz.

Yükselen Akrep

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

Yükselen Oğlak

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir Yeniay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.

Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.

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ASTROLOJİ

Yeniay günü neler yapılır?

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