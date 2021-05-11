11 Mayıs 2020 Boğa burcunda Yeniay

Bugün saat 21.59'da Boğa burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Peki Boğa burcundaki Yeniay'ın burçlara etkileri neler? Korhan Kılınçkaya yazdı.

11 Mayıs 2020 Boğa burcunda Yeniay
Astroloji
11 Mayıs 2021 Salı

Merhaba, 11 Mayıs İstanbul saatiyle 21.59’da bir yeniay meydana gelecek. Boğa burcu denge, huzur, sahip olduklarımız, elimizdekinin kıymetini bilme, sabır, süreklilik, dünyevi zevkler ve para ile alakalıdır. 26 Mayıs’taki Ay Tutulması’na kadar da bu konuların vurgulandığı bir dönem yaşayacağız.


Yeniay derecesi an haritasının sağlık evi olan 6. Evinde bulunmakta. Yukarıda bahsettiğim gibi Boğa devamlılığa vurgu yapan bir burçtur ve bu dönemde içinde bulunduğumuz kısıtlamaların devam edebileceği gibi bir öngörü yapmamız yerinde olabilir. Yeniay derecesi haritada çok zorlayıcı açılar içerisinde değil. Oğlak burcundaki Plüton ile yine sabır ve disiplin gösterdiğimiz konularla ilgili belli bir devamlılığı olan başarılar elde edebileceğimizi gösteren bir oluşum mevcut. Ayrıca Neptün’den aldığı altmışlık da etrafımızdan alacağımız desteklere ve sezgilerimizin bizi doğru yönlendirmesine işaret ediyor.


Yeniay derecesi ALDEBARAN sabit yıldızı ile bir paralel açı içerisinde. Aldebaran yıldızı çok güçlü bir yıldızdır ve eğer yanıltmak, kandırmaya çalışmak gibi handikaplara düşmez isek başarı vaat eder. Bu durumda hem sağlık ile ilgili hem de finansal konularda göstereceğimiz sabır ve disiplin bizi uzun vadede başarıya götürecek konulara işaret ediyor diyebiliriz.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;


Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Disiplinli çalışma size olumlu maddi dönüşler sağlayacaktır.


Yükselen Boğa

Fiziksel görünümünüzü değiştirebilir, yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. Hayatınıza genel olarak değişiklikler gelebilir. Akademik konular, yayıncılık veya yabancılara ilgili konularda aldığınız sorumluluklar size olumlu geri dönüşler sağlayacaktır.


Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil.


Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor.


Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Büyük değişikliklere gebe bir dönem değil. Kariyerinizle ilgili finansal birtakım hesaplamalar içerisine girebilirsiniz.


Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni gelir kaynaklarına veya bir dönemin sonlanmasına işaret eden bir dönem.


Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bu gelişmelerin aileniz veya eviniz ile olumlu bağlantıları olabilir, bir gayrimenkul yatırımına veya kredilerle ilgili yeni gelişmelere sebep olabilir.


Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Ortağınızla olan para konuları veya bir düğün hazırlığı içerisindeyseniz onun finansal konuları gündeme gelebilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında.


Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Özellikle finansal konularda aldığınız disiplinin günlük işlerinizde yarattığı kolaylaştırıcı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.


Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.


Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman.


Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.

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