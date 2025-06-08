11 Haziran 2025 Yay burcunda dolunay ve burçlara etkileri

11 Haziran 2025 Yay Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 11 Haziran Yay burcunda dolunay etkilerini Astrolog Korhan Kılınçkaya yorumladı.

11 Haziran 2025 Yay burcunda dolunay ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 08 Haziran 2025 18:03
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Esenlikler. 11 Haziran saat 10:43 de Yay burcunun 20. Derecesinde bir dolunay meydana gelecek.


Yay burcunun hatta yay ikizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu yeniayda da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor. An haritasının yükselen burcu da Aslan.


Yani dış bağlantılar, yabancılarla ilgili olduğu kadar liderler, göz önündeki kişiler, sanatçılarla ilgili de çok fazla vurgu var bu dolunayda ve tam yükselen çizgisi üzerinde de bir Mars var. Mars savaş, gerilim, kavga, kazalar, kan ve yangınlar ile alakalıdır. Neyse ki an derecesine Mars’ın uyumlu açıları var ve Mars’ın bence pozitif etkilerini daha çok kullanır durumdayız. Yani girişim cesareti, fiziksel enerjinin olumlu kullanımı, sportif aktiviteler, yeni başlangıçlar...


An derecesi an haritasının 5. Evinde. Yani yine sahne, çocuklar, spor dünyası gibi konuların ön plana çıktığı da bir dönem olacak. Sanıyorum en büyük ağırlık bu konularda. Ayrıca borsa, spekülatif konularda da fazlaca iniş çıkışlı sert hareketler beklenebilir.


An haritasına etki eden önemli ve pozitif etkili bir sabit yıldız var. BELLATRIX. Bu pozitif etkili yani alınan aksiyonlara başarı getiren bir sabit yıldızdır fakat bu başarı birtakım zorluklardan, gölgelerden geçerek başarılabilecek durumları gösterir. Belki de bu bahsettiğim cesaret ve özgüveni ruhumuzun gölge taraflarının içinden çıkarmamız gerekecek.



11 Haziran Yay Burcu Dolunayı'nın burçlara etkileri


Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;


Yükselen Koç

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. Ayrıca flörtler, sahne ile ilgili işler, çocuklarınız bu dönemde biraz tartışmalı ve enerjik.


Yükselen Boğa

Alacak-verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Ayrıca Aile ile ilgili birtakım tartışmalar olabilir, veya gayrimenkul konusuna enerji harcanabilir.


Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Ayrıca iletişimsel tartışmalara çok açık bir dönem, akrabalar, kardeşlerle birtakım ego çatışmaları yaşanabilir.


Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Ayrıca harcamalar konusunda cesur ve spontan olabileceğiniz bir dönem, önemli yatırımlar, harcamalar için çok da kötü değil ama dikkatli değerlendirmek lazım.


Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Fiziksel enerjiniz de çok yüksek, sizin için oldukça güzel bir dolunay fakat tartışmacı etkiye dikkat.


Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Bilinçaltında biraz gerginsiniz, zamanlaması yanlış olan öfke patlamalarına dikkat.


Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. Arkadaşlarınızla daha çok enerji harcayabileceğiniz, fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz bir dönem, dolunayın genel etkilerinden olan tartışma kısmına dikkat!


Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Kariyer konusunda aktif, çalışkan bir dönem. Üstlerinizle biraz çatışabilirsiniz. Yükselme ihtirasınız ve egonuz daha yüksek.


Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca yabancılar, eğitim, akademik konuların da bu dönem ön plana çıktığını görüyoruz. Burada hem fiziksel hem duygusal yüksek bir aktivite var.


Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor. Borçlar, alacak verecek konuları biraz patlayıcı olabilir. Hem kriz getirebilir hem de fazla spontan olabilir.


Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklıklarda beraber yapılan aktivitelerde artış olabilir fakat ego çatışmalarına da dikkat!


Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir. Ufak tefek sağlık operasyonları geçirebilirsiniz. Sağlık için yapılan fiziksel aktiviteler için oldukça elverişli. İş ortamında gerginliğe dikkat!


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Aylık burç yorumları: Haziran 2025

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