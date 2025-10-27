Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

Ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler içerdikleri sağlıklı yağlar ve diğer besin değerleriyle birlikte dengeli bir beslenmenin bir parçasıdırlar. Lezzetli tatlarıyla da oldukça güzel bir atıştırmalık olmakla birlikte bu kuru yemişleri olduğu gibi tüketmektense öncesinde biraz suda ıslatmayı düşünebilirsiniz.

Kuru yemişleri neden suda bekletmelisiniz?

İşte ceviz ve benzeri kuru yemişleri tüketmeden önce suda bekletmek için bazı sebepler:

1- Temizlenmeye ihtiyaçları vardır

Kuru yemişler genellikle uzun süre depolanır ve sofranıza ulaşana dek birçok farklı tezgahtan geçer. Tüketmeden önce suyla yıkamak, bu süreçte üstlerinde birikmiş olabilecek toz ve benzeri kirlerden arınmasını sağlar.

2- Besin değeri yükselir

Kuru yemişleri yedikten sonra sindirim rahatsızlığı yaşamanızın temel sebebi, içeriklerinde bulunan tannin ve fitik asittir. Tanninler, kuru yemişlerin uzun süre dayanmasını ve filizlenmemesini sağlayan fenolik bileşiklerdir ancak proteinlerle birleşerek sindirimi zorlaştırır, besin ve demir emilimini engeller, ayrıca ceviz gibi yemişlere acı bir tat verir. Natural bir antioksidan olan fitik asit ise demir, çinko ve kalsiyum gibi minerallere bağlanıp emilmelerini önlerken, mide ve ince bağırsaktaki protein sindiren pepsin ile tripsin enzimlerini engeller. Kuru yemişleri suda ıslatarak bu anti-besin maddelerinden kurtulabilir hem acı tadı önleyip hem de vücudunuzun mineral ve proteinleri rahatça emmesini sağlayabilirsiniz.

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2- Sindirimi kolaylaşır

Araştırmalar badem gibi sert kuruyemişlerin katı yapıları nedeniyle midede kolayca parçalanamadığını gösteriyor. Hatta çiğ badem, sindirim sürecinden sonra bile çoğunlukla yapısını koruyor. Eğer hassas bir mideye, sindirim sorunlarına veya glüten hassasiyetine sahipseniz, kuruyemişleri tüketmeden önce suda bekletmek (ıslatmak) sindirimi oldukça kolaylaştırır. Kuruyemişleri ıslatmak yapılarını yumuşatarak hem çiğnemeyi hem de vücutta parçalanıp emilmeyi kolaylaştırır. Ayrıca bu işlem, sindirimi zorlaştıran fitik asit ve tanen gibi maddelerin uzaklaştırılmasına da yardımcı olur.

3- Kabuğu soyulabilir

Kuru yemişleri ıslattıktan sonra, kabuğu çok daha kolay bir şekilde soyulur. Tüketmeden önce bu ince kabuğu soymanın gerekliliği tartışılsa da bu işlem, sindiriminizi kolaylaştırabilir. Örneğin Ayurveda, besin içeriğine daha kolay erişmek ve daha az acı tat vermek için bademlerin kabuğunu ıslatıp çıkarmayı önerir.

Bu suyu içmeyin!

Kuru yemişleri tüketmeden önce bir gece suda bekletmek yeterli olur ancak sonrasında bu suyu tüketmek iyi bir fikir olmayabilir. Bu su, kuru yemişleri arındırmayı hedeflediğiniz tozlar ve tanninlerle dolu olacaktır. Eğer kuru yemişlerinizi yeniden kıtır bir hale getirmek istiyorsanız, düşük ısıda fırınlayabilirsiniz.

Referans:

“Soaking Nuts, Seeds, and Grains”. Şuradan alındı: https://www.theblendergirl.com/hint-tip/soaking-nuts-seeds-grains/

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