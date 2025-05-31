Haziran ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay oldukça önemli gezegen etkileşimleri mevcut. Çok sert ve hareketli bir ay diyemem fakat Mars-Uranüs karesine dikkat etmek gerekiyor. Bu önemli etkileşimlerin çoğu ay ortasından itibaren başlayacak. Mars Uranüs karesi çok elektrikli, kıvılcımlı, isyankar, fazla değişken, tartışmacı bir duruma bizi getirebilir. Çok ani tepkiler verebiliriz ve kazalara da açık bir dönemdir. Yani ay ortasında birkaç gün dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayrıca Jüpiter Yengeç burcuna girdikten sonra Satürn ile ve Neptün ile kare yapacak. Jüpiter Yengeç oldukça güzel bir etkidir ve bu aydan itibaren yaklaşık 1 sene sürecek bir etkidir. Jüpiter’in çok güçlü olduğu bir dönemdir; genel olarak gayrimenkul, aile gibi konularda şansa işaret eder ve Jüpiter’in koruyuculuğunun maksimum seviyeye geldiği bir zamandır. Yani zor dönemler geçirecek de olsak bir koruma bizim üzerimizde olacaktır ve böyle de hissederiz.

Fakat bu dönemin zor zamanları tam Jüpiter Yengeç’e girerken yani bu ay çünkü Satürn ve Neptün Koç burcunun çok başlarında. Jüpiter Satürn karesi aslında uzun yıllardır retrolarıyla vs. bu açıyı çokça hissettik, artık bu son geçiş diyebilirim. Hem sorumluluk baskısı, bu baskının Jüpiter ile abartılması, biraz Jüpiter etkilerinin gecikmeye uğrayabileceği bir dönemdi bu. Bu ay için de aslında böyle diyebiliriz ama burç konumu olarak Jüpiter güçlü Satürn güçsüz konumda. Bu durumda Jüpiter biraz daha baskın gelebilir. Satürn ile sert, olumsuz hissettiren etkilerini minimuma indirebilir ama yine de oldukça güçlü bir açıdır.

Jüpiter Neptün karesi ise kafa karıştırıcı, kaosa götürücü, fazla iyimserliğe yol açabilecek bir açıdır gerçi bu etkiden çok bahsetmem ben çünkü işin içerisinde Satürn gibi gerçekçi bir gezegen var. Yani bu dönemde biraz fazla sorumlulukların ve belirsizliklerin olduğu, bir koruma hissettiğimiz ama o kadar da rahat ve kısmetli olamadığımız bir dönemdeyiz. Bu dönemde eğitim, yolculuklarla ile ilgili konular engellenebilir, gecikebilir, karmaşaya girebilir, karışıklık olabilir.

Ay sonlarına doğru da Mars Jüpter'le altmışlık uyumlu açıya girecek. Bu da cesaret ve girişimin arttığı ve şansın da bizim yanımızda olduğu özgüven yükselten bir dönem. Ay ortalarına biraz dikkat ama ay sonuna doğru daha pozitif, enerjisi yüksek bir dönemde olacağız.

Gezegenlerin burç değişikliklerine gelecek olursak bu ay da çok önemli değişiklikler var.

Öncelikle en önemsizlerden başlayalım. Her ay burç değiştiren Güneş ve Merkür Yengeç burcuna geçecek ve Yengeç sezonu başlayacak. Sevdiklerimize odaklandığımız duygusal bir dönem. Merkür ay sonu Aslan burcuna geçecek, iletişimde daha özgüvenli, kendimizi daha fazla ifade etmek istediğimiz, biraz kendimize övgü yapmak ve övgü almak istediğimiz de bir dönem olacak ay sonu.

Mars Başak burcuna geçecek. Aslan burcunda özgüveni ve iddiası yüksekti, Başak burcunda bu biraz düşecek fakat çok daha çalışkan, disiplinli, analitik bir döneme gireceğiz. Sağlık ve spor ile ilgili konularda bir artış olabilir. Vücut bilinci konusunda daha iyi olduğumuz, sağlığımızla ilgili daha bilinçli davrandığımız, işlerimize daha detaycı yaklaştığımız bir dönem.

Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor ay ortasında. Onun etkisini de yazımın başında anlatmıştım. Oldukça güzel, Jüpiter’in çok güçlendiği bir etki.

Haziran ayının önemli gökyüzü açıları

1 Haziran - Venüs Chiron Kavuşumu

İlişkilerde acılarımızın tedavi edilebileceği, acılarımız üzerine konuştuğumuz ve masaya yatırıp düzeltmeye çalıştığımız bir zaman dilimi. Olumlu değerlendirilebilir birkaç gün içerisindeyiz.

5 Haziran - Venüs Jüpiter Altmışlığı

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

5 Haziran - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

6 Haziran - Merkür Mars Altmışlığı

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

6 Haziran - Venüs Boğa'da!

7 Haziran - Merkür Chiron Altmışlığı

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

8 Haziran - Merkür Jüpiter Kavuşumu

Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bu günlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

9 Haziran - Merkür Yengeç'te!

9 Haziran - Merkür Satürn Karesi

Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak.

9 Haziran - Venüs Plüton Karesi

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

10 Haziran - Jüpiter Yengeç'te!

10 Haziran - Merkür Neptün Karesi

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

10 Haziran - Mars Chiron Üçgeni

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

11 Haziran - Merkür Venüs Altmışlığı

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

13 Haziran - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

15 Haziran - Mars Uranüs Karesi

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

15 Haziran - Jüpiter Satürn Karesi

Jüpiter'in genişletici doğası, hayatın çeşitli alanlarında büyümek ve genişlemek isteği uyandırır. Ancak, Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi bu büyümeyi yavaşlatır veya engeller koyarak daha fazla disiplin ve yapı gerektirir. Mevcut yapılarınızı hedeflerinizi sabırla yeniden değerlendirme zamanıdır. Etik konularda yeniden düzenlemeler, yüksek öğrenim gibi konularda birtakım engeller yaşanabilir. Jüpiter’in genişleme arzusu ile Satürn’ün kısıtlamaları arasındaki gerilim anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir.

17 Haziran - Güneş Chiron Altmışlığı

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

17 Haziran - Mars Başak'ta!

19 Haziran - Jüpiter Neptün Karesi

Hayallerin büyümesiyle gerçeklik arasındaki çatışmayı temsil eder. Kişi, idealizm ve aşırı iyimserlik nedeniyle sınırlarını zorlayabilir veya yanılsamalara kapılabilir. Bu açı, doğru denge kurulduğunda ruhsal büyüme ve vizyon geliştirme potansiyeli taşır. Aşırı iyimserlik ve özgüven açısından riskli, kendimizi kandırma tehlikesi barındıran bir etki. Ayın en önemli etkilerinden.

21 Haziran - Güneş Yengeç'te!

21 Haziran - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

22 Haziran - Mars Jüpiter Altmışlığı

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

22 Haziran - Güneş Satürn Karesi

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

23 Haziran - Güneş Neptün Karesi

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini göz ardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

24 Haziran - Merkür Chiron Karesi

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

24 Haziran - Güneş Jüpiter Kavuşumu

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızın iyi olduğu, güçlü kişilerden yardım ve destek aldığımız mutlu bir dönem.

26 Haziran - Merkür Uranüs Altmışlığı

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

26 Haziran - Güneş Mars Altmışlığı

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

26 Haziran - Merkür Aslan'da!

27 Haziran - Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

28 Haziran - Merkür Satürn Üçgeni

Ay başında yaşadığımız etkinin bir benzerini daha yaşayacağız.

28 Haziran - Merkür Neptün Üçgeni

Merkür-Neptün üçgeni, hayal gücüyle zenginleşen sezgisel iletişim ve yaratıcı ifade yeteneğini gösterir. Bu günlerde iletişim becerimizi yaratıcılıkla ve hayal gücü ile güçlendireceğiz.

29 Haziran - Merkür Plüton Karşıtlığı

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

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