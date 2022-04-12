11 - 17 Nisan 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Oldukça önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın en önemli görünümleri Merkür’ün hafta başındaki Boğa burcu geçişi, Mars’ın hafta sonundaki Balık geçişi ve Jüpiter Neptün kavuşumunun kesinleşmesi olacak. Merkür’ün Koç burcundan Boğa burcuna geçişi ile düşüncelerimiz, iletişimimiz daha çok somutlaştırma üzerine, finansal konular üzerine ve daha garantici bir yapıya bürünecek. Mars’ın Balık burcuna geçişi ile birlikte de artık daha rasyonel ve entelektüel Kova enerjisi yerini dağınık, unutkan, duygusal ve idealist Balık enerjisine geçeceğiz.

Birçok gezegen şu an Balık burcunda ve daha da önemlisi astrolojideki iki Balık burcu yöneticisi Jüpiter ve Neptün bu hafta kavuşum açısını kesinleştiriyor olacak. Yani sıfır derece toleransla tam kavuşum yapacaklar. Bu demek oluyor ki uzun zamandır yaşayacağımız en yoğun Balık etkisini yaşıyoruz. Haritalarımızda Balık hangi eve düşüyor ise o konularda unutkanlık, fedakarlık, kaos, karışıklık, belirsizlik seviyesinin çok yüksek olduğu, fakat bir o kadar da fırsatları yakalayabileceğimiz, genişleyip öğrenebileceğimiz, vizyon sahibi olabileceğimiz zamanlardayız. Buradaki risk aşırı iyimserlik. Eğer aşırı iyimserliğe kapılmaz, daha sorgulayıcı olursak iyimserliğin getirebileceği hayal kırıklığını yaşamayız.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gün oldukça gergin. Ay Uranüs ve Mars ile yakın duran Satürn ile T-kare açı formasyonunu oluşturuyor. Hem fazla sorumluluk, hem ani ve beklenmedik değişiklikler, değişim isteği yaşadığımız isyankâr olabileceğimiz bir gün.

Salı

Aslan burcunda seyrine devam eden Ay bugün de Satürn ile etkileşiminden çok da uzaklaşmamışken Mars ile karşıt açı etkileşimine giriyor. Haftanın gergin başlangıcı devam ediyor. Tartışmalara, pişman olabileceğimiz kararlar vermemeye dikkat.

Çarşamba

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Haftanın gerginliğinin azaldığını görüyoruz. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün. İkili ilişkilerde fazla detaycılığımız yüzünden birtakım sorunlarla, ikiliklerle karşılaşabiliriz.

Perşembe

Ay, Başak burcunda ve tam kavuşun açısı içerisinde olan Jüpiter Neptün ile karşı açı içerisinde. Bugün haftanın geneli için bahsettiğim karmaşa, fedakarlık, fazla iyimserlik, fırsatlar, empati ve hassaslık konusunda zirve bir gün. Ay’ın değil yılın en ilginç günlerinden birisi olabilir. Unutkanlıklara dikkat.

Cuma

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın fazla açı almadığı bu gün ikili ilişkilere odaklandığımız, daha sakin ve uyumlu geçireceğimiz bir gün olacak.

Cumartesi

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Mars ile uyumlu etkileşime girecek olan ay ile günü daha disiplinli ve aynı zamanda enerjik olarak geçireceğiz. Yarım kalmış işlerimiz, sorumluluklarımız, yapmak istediğimiz sportif faaliyetler varsa oldukça verimli bir gün.

Pazar

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Mars ile Ay’ın hala uyumlu bir açısı mevcut. Yine oldukça enerjik bir gün. Oldukça idealist, duygusal yoğunluğumuzun da yüksek olduğu bir gün. Yaratıcılık açısından verimli. Tutkulu, hayallerimizin peşinden koşma motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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