11 - 17 Nisan 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Nisan 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

11 - 17 Nisan 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
12 Nisan 2022 Salı

Merhaba. Oldukça önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın en önemli görünümleri Merkür’ün hafta başındaki Boğa burcu geçişi, Mars’ın hafta sonundaki Balık geçişi ve Jüpiter Neptün kavuşumunun kesinleşmesi olacak. Merkür’ün Koç burcundan Boğa burcuna geçişi ile düşüncelerimiz, iletişimimiz daha çok somutlaştırma üzerine, finansal konular üzerine ve daha garantici bir yapıya bürünecek. Mars’ın Balık burcuna geçişi ile birlikte de artık daha rasyonel ve entelektüel Kova enerjisi yerini dağınık, unutkan, duygusal ve idealist Balık enerjisine geçeceğiz.


Birçok gezegen şu an Balık burcunda ve daha da önemlisi astrolojideki iki Balık burcu yöneticisi Jüpiter ve Neptün bu hafta kavuşum açısını kesinleştiriyor olacak. Yani sıfır derece toleransla tam kavuşum yapacaklar. Bu demek oluyor ki uzun zamandır yaşayacağımız en yoğun Balık etkisini yaşıyoruz. Haritalarımızda Balık hangi eve düşüyor ise o konularda unutkanlık, fedakarlık, kaos, karışıklık, belirsizlik seviyesinin çok yüksek olduğu, fakat bir o kadar da fırsatları yakalayabileceğimiz, genişleyip öğrenebileceğimiz, vizyon sahibi olabileceğimiz zamanlardayız. Buradaki risk aşırı iyimserlik. Eğer aşırı iyimserliğe kapılmaz, daha sorgulayıcı olursak iyimserliğin getirebileceği hayal kırıklığını yaşamayız.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gün oldukça gergin. Ay Uranüs ve Mars ile yakın duran Satürn ile T-kare açı formasyonunu oluşturuyor. Hem fazla sorumluluk, hem ani ve beklenmedik değişiklikler, değişim isteği yaşadığımız isyankâr olabileceğimiz bir gün.


Salı

Aslan burcunda seyrine devam eden Ay bugün de Satürn ile etkileşiminden çok da uzaklaşmamışken Mars ile karşıt açı etkileşimine giriyor. Haftanın gergin başlangıcı devam ediyor. Tartışmalara, pişman olabileceğimiz kararlar vermemeye dikkat.


Çarşamba

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Haftanın gerginliğinin azaldığını görüyoruz. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün. İkili ilişkilerde fazla detaycılığımız yüzünden birtakım sorunlarla, ikiliklerle karşılaşabiliriz.


Perşembe

Ay, Başak burcunda ve tam kavuşun açısı içerisinde olan Jüpiter Neptün ile karşı açı içerisinde. Bugün haftanın geneli için bahsettiğim karmaşa, fedakarlık, fazla iyimserlik, fırsatlar, empati ve hassaslık konusunda zirve bir gün. Ay’ın değil yılın en ilginç günlerinden birisi olabilir. Unutkanlıklara dikkat.


Cuma

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın fazla açı almadığı bu gün ikili ilişkilere odaklandığımız, daha sakin ve uyumlu geçireceğimiz bir gün olacak.


Cumartesi

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Mars ile uyumlu etkileşime girecek olan ay ile günü daha disiplinli ve aynı zamanda enerjik olarak geçireceğiz. Yarım kalmış işlerimiz, sorumluluklarımız, yapmak istediğimiz sportif faaliyetler varsa oldukça verimli bir gün.


Pazar

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Mars ile Ay’ın hala uyumlu bir açısı mevcut. Yine oldukça enerjik bir gün. Oldukça idealist, duygusal yoğunluğumuzun da yüksek olduğu bir gün. Yaratıcılık açısından verimli. Tutkulu, hayallerimizin peşinden koşma motivasyonumuzun yüksek olduğu bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.