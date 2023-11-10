10 Kasım - 1 Aralık 2023: Merkür Yay Burcunda & 23 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024: Merkür Retro'suna doğru!

Hayata bakış açımız, zihnimizin meşguliyetleri değişiyor! Merkür 10 Kasım'da Yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür'ün bu yolculuğu bizler için ayrı bir önem taşıyor, çünkü aynı yerde Aralık - Ocak aylarında Retro yapmaya hazırlanıyor. Bu da demektir ki 10 Kasım - 1 Aralık arasında yaptıklarımız, söylediklerimiz, düşüncelerimiz, iş, eğitim ve iletişim süreçlerimiz 23 Aralık - 14 Ocak arasında bizden yeniden yapılandırma ve gözden geçirme bekliyor olacak.

Zihnimizde yepyeni bir umudun ateşi, geleceği düşleyecek, geleceğe heyecanla, merakla bakacak, kendimize yepyeni ve uzun bir rota çizeceğiz. Aynı zamanda gelecek için yapılması gerekenleri sıraya koyacak, kendimize katmamız gerekenleri ve almamız gereken sorumlulukları göreceğiz. Hedefe doğru yönelerek, büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz. Keşfetmek, öğrenmek, sınırlarımızı aşmak, ufkumuzu genişletmek, kendimizi geliştirmek isteyeceğiz. Planlarımız uzun soluklu ve sınırlardan, kurallardan, karamsarlıktan, bahanelerden uzak olacak.

Bu süreçte ateş elementi enerjisinde ilerleyen Merkür ile zihnimiz hızlı ve her zamankinden daha iyimser olacaktır. Açık sözlü, neşeli, iyimser, mizah dolu iletişim kuracağız. Yaşama daha büyük resimden bakacak, yaşadıklarımıza anlam vereceğiz. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, hayat tecrübelerimizi yaymak ve paylaşmak isteyeceğiz. Sezgilerimiz yükselecek, rüyalarımız bize rehberlik edecek. Gölge yönüyle; bazen aşırı iyimser olmamaya, aşırı dobra olmamaya, düşünmeden büyük riskler almamaya, fanatizm ve dogma düşüncelere dikkat etmemiz gerekecek. Herkesten ve her şeyden bir şeyler öğrenebileceğimizi kabul ederek, yargılarımızı kıracağız.

Bu dönemde;

Yeni maceralara çıkmak, astroloji, psikoloji, felsefe, manevi ve spiritüel konular, yabancı dil öğrenmek, öğretmek, kendimizi geliştirecek her alanda eğitimler almak, hukuksal konular, yurt dışına çıkmak, vize başvurusu yapmak, oyunculuk eğitimleri almak, uzaklara taşınmak, yurt dışı alım - satımları yapmak ve bağlantılar kurmak, araştırmalar yapmak, tez hazırlamak, akademik gelecek oluşturmak, dini yerleri ziyaret etmek, dünya mutfaklarını denemek, hikayeler yazmak ve anlatmak için destekleneceğiz.

Uluslararası anlamda ise; vize, yurt dışı seyahat ve ticaret bağlantıları, diplomatlar, büyükelçiler, yurt dışı eğitim bağlantıları, dil eğitimleri, eğitim sistemi değişimleri, manevi ve dini yerler, dini isimler, dinler, halk hikayeleri, hava yolları, sınırlar, ülke yöneticileri arasında hararetli tartışmalar, ticarette kullanılan para birimleri gündeme gelebilir.

Retro döneminde ise tüm bu alanlarda yavaşlamalar, gecikmeler, daha önce başlanmış olan bir şeyin sonuçlanması- haberinin alınması ile ilgili süreçler yaşayabiliriz. Bazı kararlarımızın gelip geçici hevesler olduğunu görebiliriz. Yeni yıla doğru seyahat ve bütçe planlamalarını Merkür Retrosunun başlayacağı 12 Aralık öncesi tamamlamamız daha iyi olacaktır. Özellikle Retro'nun Yay burcuna geçeceği 23 Aralık sonrası vize, pasaport sorunları yaşanabileceğinden bu işlemleri bu tarih sonrasına bırakmamalıyız.

Uzaklarda doğan Güneş'inize ilerledikçe, kendinizi bulduğunuz bir döngü olması dileğiyle!

Burçlara göre etkiler;

(Özellikle yükselen burcunuza göre okuyunuz)

Koç: Bu süreci; hayatı anlamlandırma, keşfetme, yurt dışı bağlantıları, seyahatler, ticaret, hukuk, eğitim, medya alanlarında yaşayacaksınız. Bu dönemde yepyeni şeyler öğrenerek, deneyimleyerek sınırlarınızı aşabilirsiniz. Rüyalarınız ve sezgileriniz, rehberiniz olacaktır.

Boğa: Bu süreci; geleceğe dair mali güvence alanları oluşturmak, bütçe planı yapmak, hukuksal alacaklarla ilgilenmek, ruhsal ve psikolojik alanlarda derinleşmek, kendi ruhunuzun ve sezgilerinizin derinliklerine inmek, yaşamınızda blokaj oluşturan düşünceleri görmek, yeni araştırmalar yapmakla ilgili yaşayacaksınız.

İkizler: Bu süreci; ilişkiler, partneriniz ile birbirinizin ufkunu genişletmek, seyahatlere çıkmak, ortaklıklar, hukuksal bağlantılar, danışmanlıklarla ilgili yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya partneriniz, sizin bakış açınızı ve yenilenmesi gereken düşüncelerinizi size gösteren bir ayna olacaktır.

Yengeç: Bu süreci; yaşam düzeni ve çalışma düzeninize dair yaşayacaksınız. İşinizi büyütmek için adımlar atabilir, kişisel gelişiminize odaklanabilirsiniz. Proje, araştırma, ödev gibi konularda araştırma ve tamamlanmalar yaşayabilir, yoğun bir süreç geçirebilirsiniz.

Aslan: Bu süreci; kendinizi besleyeceğiniz, yeteneklerinizi geliştireceğiniz, ışığınızı parlatacağınız konular için kullanabilirsiniz. Adeta bir macera gibi olacak bir ilişki yaşayabilir, partnerinizle seyahatlere çıkabilirsiniz. Uzaklardan biri ile ilişkiye başlayabilirsiniz. Sözleriniz daha fazla ilgi çekebilir, çocuklara - varsa çocuklarınıza - rehber olabilir, öğretmen gibi yol gösterebilirsiniz.

Başak: Bu süreci; ev, aile, yaşam alanınızda yaşayacaksınız. Uzaklara taşınmak, uzaklardan haber almak, yurt dışı bağlantılı sevdiklerinizi evinizde ağırlamak gündeminizde olabilir. Aile bireyleriniz ile ufkunuzu genişletecek konuşmalar yapabilirsiniz. Köklerinize dair araştırmalar, şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Evden eğitim almak veya çalışmak gündeminize gelebilir.

Terazi: Bu süreci; yepyeni bilgiler edineceğiniz, yepyeni bir bakış açısıyla yaşama bakacağınız, beklediğiniz haberleri alacağınız, iletişimi yoğun etkilerle yaşayacaksınız. Eğitimler, ticaret, seyahatler, yakın çevre ve kardeş ilişkileri, sosyal medya, reklam, dil eğitimleri, ehliyet alma ve araç alım satımı bu dönemde gündeminizde olabilir.

Akrep: Bu süreci; öz değerinizi güzelleştirmek, size değer katacak şeyler öğrenmek, mali kaynaklarınızı genişletmek, bütçe planları yapmak, yeteneklerinizle daha fazla kazanç sağlamak, yurt dışı, eğitim veya ticaret bağlantılı alanlardan gelir elde etmekle ilgili yaşayabilirsiniz.

Yay: Bu süreci; kendinizi daha çok ifade edeceğiniz, sözlerinizle etki yaratacağınız, bildiklerinizle görünür olacağınız etkilerle yaşayacaksınız. Zihniniz daha hızlı ve iyimser fikirlerle dolabilir, daha eğlenceli ve neşeli hissedebilirsiniz. Ertelediklerinizi, planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi yepyeni bir hikaye ve macera içinde hissedebilirsiniz.

Oğlak: Bu süreci; yaşadıklarınıza anlam vermek, iç dünyanızı ve maneviyatınızı genişletmek, ruhsal anlamda yenilenmek, geçmişten geçerek gelecek planları yapmak, uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek, doğayla iç içe olmakla ilgili yaşayacaksınız.

Kova: Bu süreci; yepyeni hayaller kurmak, yepyeni ve sizi besleyen, neşelendiren çevrelere girmek, yeni idealler oluşturmak, gelecek planlarınız için kendinize katkı olmak, özgürleşmek, sosyal çevrenizle eğitim ve seyahat bağlantıları kurmakla ilgili yaşıyor olacaksınız.

Balık: Bu süreci; yeni hedefler belirlemek, yeni bir kariyer rotası oluşturmak, işinizle ilgili eğitim, yurt dışı, ticaret veya hukuk bağlantıları kurmak, sözlerinizle daha görünür olmak, emeklerinizin karşılığını almakla ilgili yaşıyor olacaksınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi