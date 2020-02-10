10 - 16 Şubat 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 10 - 16 Şubat 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

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10 - 16 Şubat haftası nasıl geçecek?

Düşüncelerinizin detaylı bir halden çıkıp fantastik bir hale bürünmesinin sebebi Merkür’ün Balık burcuna ilerlemesinden kaynaklanıyor. Bu aralar ciddi kararlar almamaya çalışmanız bu açıdan önemli olacak gibi duruyor. Önemli olaylarla ilgilenmeyi biraz erteleyebilirsiniz. Eğer acil bir şekilde karar verip harekete geçmeniz gereken bir durumla da karşılaşırsanız içgüdülerinize güvenmelisiniz.

 

Yapacaklar listenizi hala tamamen bitiremediyseniz haftanın ortalarına kadar tamamlamaya çalışmalısınız. Mars’ın Oğlak burcunda 6. eve girmesi de bu konuda daha hızlı hareket etmenize yardımcı olabilir. Yapmak istemediğiniz halde zorunluluktan üstlendiğiniz sorumluluklarınızı da ertelemeden tamamlamaya özen gösterin.

 

Günlük burç yorumları! (10 Şubat 2020 Pazartesi)
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Sıkı bağlar kurduğunuz bugünde karşınıza çıkan her insanın hayatınızda bir görevi olduğunu unutmamalısınız. Bu insanlar ilerleyen günlerde sizin için çok fazla şey ifade ediyor olacaklar.

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