1 Şubat 2022 Kova burcunda Yeniay

Merhaba. 1 Şubat saat 8.45’de Kova burcunun 12 derecesinde bir Yeniay meydana geldi. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. Kova gibi bir sabit burç olan Boğa’da da dikkat çekici görünümler mevcut. Sabit nitelikteki gezegenler birbirlerini zorlayıcı kare açı ile görürler. Boğa ve Kova arasındaki bu kare açı elindekileri değiştirmek istemeyen, sakinlik ve huzur arayan tarafımız ve reform, devrim arzumuzun çelişmesini anlatıyor olacak. Tabii bu kişisel olarak etkilediği gibi dünyada da değişim isteyen ve değişime direnen tarafların çelişkisi ve çatışması konularını gündeme getiriyor olacak. Uranüs’ün Boğa burcundaki duruşu bu değişim çatışmasının içerisinde finansal konuların da barındığını gösteriyor.

Uranüs ve Satürn arasındaki sert etkileşim bir süredir uzaklaşmaktaydı. Fakat bu Yeniay ile bu uzaklaşmakta olan, azalan bu etkiyi bir nebze olsun yeniden hatırlatacak gibi görünüyor. Bu sebepten ve Satürn gezegenine an derecesinin yakınlığı dolayısıyla bu Yeniay’ın sert bir Yeniay olduğunu söyleyebiliriz. An derecesi bir sabit yıldızla etkileşimde olmayan bu Yeniay’ın Yükselen burcu da Kova. Yani kova burcu etkileri oldukça Satürnyen ve Uranüsyen bir şekilde bu iki haftalık süreçte bizi etkisi altına alıyor olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı bu dönem üzerinizde gerginlik yaratabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Fakat bu konuları negatif etkileyebilecek ufak tefek bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir onlara kulak asmayın.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli, fakat yatırım yaparken gelecek endişesine kapılıyor olabilirsiniz bu da üzerinizde bir gerginlik yaratıyor olabilir, adımlarınızı dikkatli attığınız sürece şanslı bir dönem.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konuları bu dönem oldukça şanslı. Bir süredir Satürn ve Uranüs zorlayıcı etkileşimleri gergin durumlar ve sorumluluklar getiriyor da olsa bu dönem bu gerginlikleri temizlemek adına oldukça güzel bir şubat ikinci yarısı olacak. Kariyer konusundaki gerginliklere dikkat.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanmış durumda. Bunları düzeltmek ile ilgili sorumluluklarınız varsa yeni başlangıçlar için çok şanslı bir dönem. Ayrıca işiniz ile ilgili devrim niteliğinde kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Havadaki aşk kokusunu en çok hissedecek yükselenler bu dönemde Teraziler olacak. Flörtler, yeni başlayan ilişkiler için çok şanslı bir dönem. Evli teraziler için ise çocukları ile ilgili konular ön planda olacak. Borçlar ve ödemeler ile ilgili konular gerginlik yaratabilir

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Şubat 2. Yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler veya ortaklarınızla ilgili birtakım gerginlikler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili konularda şanslı gelişmeler yaşayabilir, destekler alabilirsiniz. Çevrenizde tanıştığınız kişilerle duygusal yakınlıklar yaşanabilir. Veya ileride olumlu geri dönüşleri olacak anlaşmalara imza atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir yeniay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı konularında oldukça olumlu görünüyor. Çocuklarınızla veya bekarsanız flörtlerinizle birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Finansal konularda iyi fakat spekülatif hareketler, borsa gibi konular için riskli bir dönem.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu yeniay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Ailevi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir yeniay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla tartışmalara dikkat.