1 Kasım 2024 Akrep burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 1 Kasım saat 15:47’de Akrep burcunun 9. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Boğa Akrep aksı genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız.

Ab haritasının yükselen burcu balık, tam yükselen üzerinde Satürn var. Ve Satürn an derecesine açı yapan tek gezegen. Yani bu yeniay oldukça satürnyen, fedakarcasına çalışan, disiplini yüksek, biraz melankolik fakat muhtemelen başarıyı yükseltecek durumlar içeriyor. An derecesi haritanın yine krizler, borçlar, dönüşümler ile ilgili olan, Akrep burcu karakteristiğine yakınlığı ile bilinen 8. Evde. Fakat Satürn uyumlu etkileşimi bu dönemde borçların yapılandırılması veya ayağı yere basan, güvenli yatırımlar konusunda bize çok destek sağlıyor diye düşünüyorum. Bu dönemde iyi incelemek, güvenli taraftan gitmek kaydıyla uzun vadede başarı sağlayacak yatırımlar yapabilir, borçlara girebiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili değişikliklere ve yeniliklere hazır olun. Ayrıca psikolojik olarak tutarlı ve dayanıklı bir dönemden geçiyorsunuz.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda belirgin gelişmelere sebep olabilecek bir yeniay. Ayrıca insan grupları, arkadaşlar ile birlikte çalışabilir, uyumlu bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. İş ve kariyer dengesini güzel tutturduğunuz bir dönem, bu dönemdeki çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz, çocuklar gibi konularda belirgin değişikliklere sahne olabilecek bir yeniay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Bununla birlikte eğitim, uzak yolculuklar, seyahatler, varsa yabancılarla ilgili işler de bu dönemin pozitif etkili konuları arasında.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir yeniay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca bu dönemde miras, kredi, borçlar gibi konularda sabırlı davranmanız sonucu olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni gelişmeler gündeminizde olacak. Ayrıca evlilik, ortaklık, karşılıklı yapılan işler konularından da destekler aldığınız, varsa ortakla beraber çalıştığınız, eşinizle akrabalarınızın uyum içerisinde olduğu bir dönem.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım belirgin gelişmeler söz konusu olacak. Para ve iş dengesini kurabildiğiniz, iş’in para konusunda belirgin katkılar sağladığı, ayrıca disiplinli davrandığınız sürece sağlığınıza da pozitif etki yaratabilecek bir dönem.

Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir yeniay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir yeniay. Özellikle sağlık, spor konularında çok disiplinli olduğunuz, çocuklarınızla iyi anlaştığınız bir dönem.

Yükselen Yay

Bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi içinize kapanıp çalışmak konusunda oldukça başarılı bir dönem. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca ev, aile ve/veya gayrimenkul gibi konularda çok hızlı ilerlemese de pozitif gelişmeler söz konusu.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir. Gruplarda iyi çalışmak, entelektüel çalışmalara girmek, takım halinde başarıya imza atma ve takım içinde öne çıkma dönemi.

Yükselen Kova

İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu yeniay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir. Ayrıca finansal konularda disiplinli olduğunuz sürece oldukça iyi, kariyerinize de olumlu yansıyan veya kariyer yükselmesiyle finansal durumunuzda yükselme olabilecek bir dönem.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir. Yayıncılık yapan yükselen balıklar için de oldukça belirleyici bir dönem. Genel olarak özdisiplin özellikle bu bahsettiğim konularda oldukça büyük başarı sağlayabilir.